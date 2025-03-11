https://ria.ru/20250311/peregovory-2004403172.html

СМИ раскрыли, кто стал проблемой для Украины на переговорах с США

СМИ раскрыли, кто стал проблемой для Украины на переговорах с США - РИА Новости, 11.03.2025

СМИ раскрыли, кто стал проблемой для Украины на переговорах с США

Присутствие руководителя офиса Владимира Зеленского Андрея Ермака на переговорах с США в Саудовской Аравии может создать проблемы в диалоге, пишет издание Daily РИА Новости, 11.03.2025

2025-03-11T19:39:00+03:00

2025-03-11T19:39:00+03:00

2025-03-11T19:39:00+03:00

в мире

сша

саудовская аравия

дональд трамп

джо байден

джидда

мюнхенская конференция по безопасности

владимир зеленский

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МОСКВА, 11 мар — РИА Новости. Присутствие руководителя офиса Владимира Зеленского Андрея Ермака на переговорах с США в Саудовской Аравии может создать проблемы в диалоге, пишет издание Daily Mail."Аналитики опасаются, что присутствие Ермака за столом переговоров в саудовском городе Джидда еще больше обострит напряженность в решающий момент и даже грозит перечеркнуть шансы Киева заключить выгодное мирное соглашение", — говорится в материале.Эксперты связывают эти риски для украинской стороны с возможной неприязнью президента США Дональда Трампа к главе киевского режима и его помощнику после попытки импичмента.В сентябре 2019 года демократы, контролировавшие нижнюю палату конгресса США, объявили о начале процедуры импичмента 45-го президента США Дональда Трампа. Основанием для этого стала "попытка главы государства использовать власти Украины" для компрометации своего главного соперника по выборам Джо Байдена, а также попытки скрыть эти действия.Скандал, ставший началом запуска рассмотрения процедуры импичмента, разгорелся после того, как анонимный информатор заявил о давлении главы Белого дома на Владимира Зеленского с целью склонить Киев инициировать расследование в отношении Хантера Байдена – сына бывшего американского вице-президента Джо Байдена, в обмен на финансовую и военную помощь.Палата представителей конгресса в декабре 2019 года вынесла Трампу импичмент по двум пунктам: превышение полномочий и воспрепятствование работе сената. Импичмент был вынесен голосами одних лишь демократов.Переговоры по украинскому урегулированию проходят в городе Джидда в Саудовской Аравии. С американской стороны в них участвуют госсекретарь Марко Рубио и советник Дональда Трампа по национальной безопасности Майкл Уолтц, с украинской — министр иностранных дел Андрей Сибига, Андрей Ермак и министр обороны Рустем Умеров.Как отмечал спецпосланник американского лидера по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф, на повестке встречи будет сделка по прекращению огня.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

https://ria.ru/20250311/europe-2004359224.html

https://ria.ru/20250311/ataka-2004349712.html

сша

саудовская аравия

джидда

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в мире, сша, саудовская аравия, дональд трамп, джо байден, джидда, мюнхенская конференция по безопасности, владимир зеленский