СМИ раскрыли, кто стал проблемой для Украины на переговорах с США
DM: присутствие Ермака на переговорах США и Украины может обострить отношения
© AP Photo / Nariman El-MoftyФлаг США на площади Независимости в Киеве
© AP Photo / Nariman El-Mofty
Флаг США на площади Независимости в Киеве. Архивное фото
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МОСКВА, 11 мар — РИА Новости. Присутствие руководителя офиса Владимира Зеленского Андрея Ермака на переговорах с США в Саудовской Аравии может создать проблемы в диалоге, пишет издание Daily Mail.
Европе грозит раскол из-за Украины, пишут СМИ
Вчера, 16:28
Эксперты связывают эти риски для украинской стороны с возможной неприязнью президента США Дональда Трампа к главе киевского режима и его помощнику после попытки импичмента.
В сентябре 2019 года демократы, контролировавшие нижнюю палату конгресса США, объявили о начале процедуры импичмента 45-го президента США Дональда Трампа. Основанием для этого стала "попытка главы государства использовать власти Украины" для компрометации своего главного соперника по выборам Джо Байдена, а также попытки скрыть эти действия.
Скандал, ставший началом запуска рассмотрения процедуры импичмента, разгорелся после того, как анонимный информатор заявил о давлении главы Белого дома на Владимира Зеленского с целью склонить Киев инициировать расследование в отношении Хантера Байдена – сына бывшего американского вице-президента Джо Байдена, в обмен на финансовую и военную помощь.
Палата представителей конгресса в декабре 2019 года вынесла Трампу импичмент по двум пунктам: превышение полномочий и воспрепятствование работе сената. Импичмент был вынесен голосами одних лишь демократов.
Переговоры по украинскому урегулированию проходят в городе Джидда в Саудовской Аравии. С американской стороны в них участвуют госсекретарь Марко Рубио и советник Дональда Трампа по национальной безопасности Майкл Уолтц, с украинской — министр иностранных дел Андрей Сибига, Андрей Ермак и министр обороны Рустем Умеров.
Как отмечал спецпосланник американского лидера по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф, на повестке встречи будет сделка по прекращению огня.
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