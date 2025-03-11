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СМИ раскрыли, кто стал проблемой для Украины на переговорах с США - РИА Новости, 11.03.2025
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19:39 11.03.2025
https://ria.ru/20250311/peregovory-2004403172.html
СМИ раскрыли, кто стал проблемой для Украины на переговорах с США
СМИ раскрыли, кто стал проблемой для Украины на переговорах с США - РИА Новости, 11.03.2025
СМИ раскрыли, кто стал проблемой для Украины на переговорах с США
Присутствие руководителя офиса Владимира Зеленского Андрея Ермака на переговорах с США в Саудовской Аравии может создать проблемы в диалоге, пишет издание Daily РИА Новости, 11.03.2025
2025-03-11T19:39:00+03:00
2025-03-11T19:39:00+03:00
в мире
сша
саудовская аравия
дональд трамп
джо байден
джидда
мюнхенская конференция по безопасности
владимир зеленский
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МОСКВА, 11 мар — РИА Новости. Присутствие руководителя офиса Владимира Зеленского Андрея Ермака на переговорах с США в Саудовской Аравии может создать проблемы в диалоге, пишет издание Daily Mail."Аналитики опасаются, что присутствие Ермака за столом переговоров в саудовском городе Джидда еще больше обострит напряженность в решающий момент и даже грозит перечеркнуть шансы Киева заключить выгодное мирное соглашение", — говорится в материале.Эксперты связывают эти риски для украинской стороны с возможной неприязнью президента США Дональда Трампа к главе киевского режима и его помощнику после попытки импичмента.В сентябре 2019 года демократы, контролировавшие нижнюю палату конгресса США, объявили о начале процедуры импичмента 45-го президента США Дональда Трампа. Основанием для этого стала "попытка главы государства использовать власти Украины" для компрометации своего главного соперника по выборам Джо Байдена, а также попытки скрыть эти действия.Скандал, ставший началом запуска рассмотрения процедуры импичмента, разгорелся после того, как анонимный информатор заявил о давлении главы Белого дома на Владимира Зеленского с целью склонить Киев инициировать расследование в отношении Хантера Байдена – сына бывшего американского вице-президента Джо Байдена, в обмен на финансовую и военную помощь.Палата представителей конгресса в декабре 2019 года вынесла Трампу импичмент по двум пунктам: превышение полномочий и воспрепятствование работе сената. Импичмент был вынесен голосами одних лишь демократов.Переговоры по украинскому урегулированию проходят в городе Джидда в Саудовской Аравии. С американской стороны в них участвуют госсекретарь Марко Рубио и советник Дональда Трампа по национальной безопасности Майкл Уолтц, с украинской — министр иностранных дел Андрей Сибига, Андрей Ермак и министр обороны Рустем Умеров.Как отмечал спецпосланник американского лидера по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф, на повестке встречи будет сделка по прекращению огня.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
https://ria.ru/20250311/europe-2004359224.html
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сша
саудовская аравия
джидда
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в мире, сша, саудовская аравия, дональд трамп, джо байден, джидда, мюнхенская конференция по безопасности, владимир зеленский
В мире, США, Саудовская Аравия, Дональд Трамп, Джо Байден, Джидда, Мюнхенская конференция по безопасности, Владимир Зеленский
СМИ раскрыли, кто стал проблемой для Украины на переговорах с США

DM: присутствие Ермака на переговорах США и Украины может обострить отношения

© AP Photo / Nariman El-MoftyФлаг США на площади Независимости в Киеве
Флаг США на площади Независимости в Киеве - РИА Новости, 1920, 11.03.2025
© AP Photo / Nariman El-Mofty
Флаг США на площади Независимости в Киеве. Архивное фото
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МОСКВА, 11 мар — РИА Новости. Присутствие руководителя офиса Владимира Зеленского Андрея Ермака на переговорах с США в Саудовской Аравии может создать проблемы в диалоге, пишет издание Daily Mail.
"Аналитики опасаются, что присутствие Ермака за столом переговоров в саудовском городе Джидда еще больше обострит напряженность в решающий момент и даже грозит перечеркнуть шансы Киева заключить выгодное мирное соглашение", — говорится в материале.
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Эксперты связывают эти риски для украинской стороны с возможной неприязнью президента США Дональда Трампа к главе киевского режима и его помощнику после попытки импичмента.
В сентябре 2019 года демократы, контролировавшие нижнюю палату конгресса США, объявили о начале процедуры импичмента 45-го президента США Дональда Трампа. Основанием для этого стала "попытка главы государства использовать власти Украины" для компрометации своего главного соперника по выборам Джо Байдена, а также попытки скрыть эти действия.
Скандал, ставший началом запуска рассмотрения процедуры импичмента, разгорелся после того, как анонимный информатор заявил о давлении главы Белого дома на Владимира Зеленского с целью склонить Киев инициировать расследование в отношении Хантера Байдена – сына бывшего американского вице-президента Джо Байдена, в обмен на финансовую и военную помощь.
Палата представителей конгресса в декабре 2019 года вынесла Трампу импичмент по двум пунктам: превышение полномочий и воспрепятствование работе сената. Импичмент был вынесен голосами одних лишь демократов.
Переговоры по украинскому урегулированию проходят в городе Джидда в Саудовской Аравии. С американской стороны в них участвуют госсекретарь Марко Рубио и советник Дональда Трампа по национальной безопасности Майкл Уолтц, с украинской — министр иностранных дел Андрей Сибига, Андрей Ермак и министр обороны Рустем Умеров.
Как отмечал спецпосланник американского лидера по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф, на повестке встречи будет сделка по прекращению огня.
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Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
 
В миреСШАСаудовская АравияДональд ТрампДжо БайденДжиддаМюнхенская конференция по безопасностиВладимир Зеленский
 
 
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