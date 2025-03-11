https://ria.ru/20250311/peregovory-2004396507.html

Кремль пока не знает деталей переговоров США и Украины

Кремль пока не знает деталей переговоров США и Украины - РИА Новости, 11.03.2025

Кремль пока не знает деталей переговоров США и Украины

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью "Известиям" сообщил, что у него пока нет информации о деталях переговоров США и Украины. РИА Новости, 11.03.2025

2025-03-11T19:08:00+03:00

2025-03-11T19:08:00+03:00

2025-03-11T19:18:00+03:00

сша

украина

дмитрий песков

россия

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МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью "Известиям" сообщил, что у него пока нет информации о деталях переговоров США и Украины."Нет, ее (информации - ред.) нет", - ответил Песков на вопрос о том, есть ли у него какая-либо информация о переговорах США и Украины.Переговоры представителей США и Украины во вторник проходят в саудовском городе Джидда.

https://ria.ru/20250311/zelenskiy-2004365949.html

сша

украина

россия

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Наталья Макарова

сша, украина, дмитрий песков, россия