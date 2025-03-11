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Кремль пока не знает деталей переговоров США и Украины - РИА Новости, 11.03.2025
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19:08 11.03.2025 (обновлено: 19:18 11.03.2025)
https://ria.ru/20250311/peregovory-2004396507.html
Кремль пока не знает деталей переговоров США и Украины
Кремль пока не знает деталей переговоров США и Украины - РИА Новости, 11.03.2025
Кремль пока не знает деталей переговоров США и Украины
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью "Известиям" сообщил, что у него пока нет информации о деталях переговоров США и Украины. РИА Новости, 11.03.2025
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дмитрий песков
россия
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МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью "Известиям" сообщил, что у него пока нет информации о деталях переговоров США и Украины."Нет, ее (информации - ред.) нет", - ответил Песков на вопрос о том, есть ли у него какая-либо информация о переговорах США и Украины.Переговоры представителей США и Украины во вторник проходят в саудовском городе Джидда.
https://ria.ru/20250311/zelenskiy-2004365949.html
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сша, украина, дмитрий песков, россия
США, Украина, Дмитрий Песков, Россия
Кремль пока не знает деталей переговоров США и Украины

Песков заявил, что у него нет информации о деталях переговоров США и Украины

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкСпасская и Царская башни Московского Кремля
Спасская и Царская башни Московского Кремля - РИА Новости, 1920, 11.03.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Спасская и Царская башни Московского Кремля. Архивное фото
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МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью "Известиям" сообщил, что у него пока нет информации о деталях переговоров США и Украины.
«
"Нет, ее (информации - ред.) нет", - ответил Песков на вопрос о том, есть ли у него какая-либо информация о переговорах США и Украины.
Переговоры представителей США и Украины во вторник проходят в саудовском городе Джидда.
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