https://ria.ru/20250311/peregovory-2004396507.html
Кремль пока не знает деталей переговоров США и Украины
Кремль пока не знает деталей переговоров США и Украины - РИА Новости, 11.03.2025
Кремль пока не знает деталей переговоров США и Украины
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью "Известиям" сообщил, что у него пока нет информации о деталях переговоров США и Украины. РИА Новости, 11.03.2025
2025-03-11T19:08:00+03:00
2025-03-11T19:08:00+03:00
2025-03-11T19:18:00+03:00
сша
украина
дмитрий песков
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/01/1828343749_0:0:3171:1784_1920x0_80_0_0_9a97733127a84ce512bcc04f0672526c.jpg
МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью "Известиям" сообщил, что у него пока нет информации о деталях переговоров США и Украины."Нет, ее (информации - ред.) нет", - ответил Песков на вопрос о том, есть ли у него какая-либо информация о переговорах США и Украины.Переговоры представителей США и Украины во вторник проходят в саудовском городе Джидда.
https://ria.ru/20250311/zelenskiy-2004365949.html
сша
украина
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/01/1828343749_70:0:2801:2048_1920x0_80_0_0_5a2b98cbe65a769d6f3dcb2b96733b04.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сша, украина, дмитрий песков, россия
США, Украина, Дмитрий Песков, Россия
Кремль пока не знает деталей переговоров США и Украины
Песков заявил, что у него нет информации о деталях переговоров США и Украины