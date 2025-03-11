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Представители США и Украины продолжили переговоры в Джидде после перерыва - РИА Новости, 11.03.2025
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16:07 11.03.2025 (обновлено: 17:59 11.03.2025)
https://ria.ru/20250311/peregovory-2004355158.html
Представители США и Украины продолжили переговоры в Джидде после перерыва
Представители США и Украины продолжили переговоры в Джидде после перерыва - РИА Новости, 11.03.2025
Представители США и Украины продолжили переговоры в Джидде после перерыва
США продвигаются в переговорах с Украиной, заявил советник Дональда Трампа по национальной безопасности Майк Уолтц, слова которого приводит журналист CBS News... РИА Новости, 11.03.2025
2025-03-11T16:07:00+03:00
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украина
джидда
сша
в мире
андрей ермак
майк уолтц
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ВАШИНГТОН, 11 мар — РИА Новости. США продвигаются в переговорах с Украиной, заявил советник Дональда Трампа по национальной безопасности Майк Уолтц, слова которого приводит журналист CBS News Дженнифер Джейкобс в соцсети X."Мы движемся к цели", — сказал Уолтц журналистам в перерыве встречи.По словам корреспондента CBS News, встреча американской и украинской делегаций пока не завершилась.Переговоры проходят в городе Джидда в Саудовской Аравии. С американской стороны в них участвуют госсекретарь Марко Рубио и Уолтц, с украинской — министр иностранных дел Андрей Сибига, глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак и министр обороны Рустем Умеров.
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украина, джидда, сша, в мире, андрей ермак, майк уолтц
Украина, Джидда, США, В мире, Андрей Ермак, Майк Уолтц
Представители США и Украины продолжили переговоры в Джидде после перерыва

CBS News: Уолтц заявил о продвижении США в переговорах с Украиной в Джидде

© Getty Images / Salah MalkawiЖурналисты во время переговоров представителей США и Украине в Джидде. 11 марта 2025
Журналисты во время переговоров представителей США и Украине в Джидде. 11 марта 2025 - РИА Новости, 1920, 11.03.2025
© Getty Images / Salah Malkawi
Журналисты во время переговоров представителей США и Украине в Джидде. 11 марта 2025
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ВАШИНГТОН, 11 мар — РИА Новости. США продвигаются в переговорах с Украиной, заявил советник Дональда Трампа по национальной безопасности Майк Уолтц, слова которого приводит журналист CBS News Дженнифер Джейкобс в соцсети X.
«
"Мы движемся к цели", — сказал Уолтц журналистам в перерыве встречи.
По словам корреспондента CBS News, встреча американской и украинской делегаций пока не завершилась.
Переговоры проходят в городе Джидда в Саудовской Аравии. С американской стороны в них участвуют госсекретарь Марко Рубио и Уолтц, с украинской — министр иностранных дел Андрей Сибига, глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак и министр обороны Рустем Умеров.
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УкраинаДжиддаСШАВ миреАндрей ЕрмакМайк Уолтц
 
 
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