https://ria.ru/20250311/peregovory-2004355158.html

Представители США и Украины продолжили переговоры в Джидде после перерыва

Представители США и Украины продолжили переговоры в Джидде после перерыва - РИА Новости, 11.03.2025

Представители США и Украины продолжили переговоры в Джидде после перерыва

США продвигаются в переговорах с Украиной, заявил советник Дональда Трампа по национальной безопасности Майк Уолтц, слова которого приводит журналист CBS News... РИА Новости, 11.03.2025

2025-03-11T16:07:00+03:00

2025-03-11T16:07:00+03:00

2025-03-11T17:59:00+03:00

украина

джидда

сша

в мире

андрей ермак

майк уолтц

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/0b/2004369584_0:260:3072:1988_1920x0_80_0_0_03d5f587fc82d68100709358ba9a0f10.jpg

ВАШИНГТОН, 11 мар — РИА Новости. США продвигаются в переговорах с Украиной, заявил советник Дональда Трампа по национальной безопасности Майк Уолтц, слова которого приводит журналист CBS News Дженнифер Джейкобс в соцсети X."Мы движемся к цели", — сказал Уолтц журналистам в перерыве встречи.По словам корреспондента CBS News, встреча американской и украинской делегаций пока не завершилась.Переговоры проходят в городе Джидда в Саудовской Аравии. С американской стороны в них участвуют госсекретарь Марко Рубио и Уолтц, с украинской — министр иностранных дел Андрей Сибига, глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак и министр обороны Рустем Умеров.

https://ria.ru/20250311/rada-2004343213.html

украина

джидда

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

украина, джидда, сша, в мире, андрей ермак, майк уолтц