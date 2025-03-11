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Представители США и Украины продолжили переговоры в Джидде после перерыва
Представители США и Украины продолжили переговоры в Джидде после перерыва - РИА Новости, 11.03.2025
Представители США и Украины продолжили переговоры в Джидде после перерыва
США продвигаются в переговорах с Украиной, заявил советник Дональда Трампа по национальной безопасности Майк Уолтц, слова которого приводит журналист CBS News... РИА Новости, 11.03.2025
2025-03-11T16:07:00+03:00
2025-03-11T16:07:00+03:00
2025-03-11T17:59:00+03:00
украина
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майк уолтц
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ВАШИНГТОН, 11 мар — РИА Новости. США продвигаются в переговорах с Украиной, заявил советник Дональда Трампа по национальной безопасности Майк Уолтц, слова которого приводит журналист CBS News Дженнифер Джейкобс в соцсети X."Мы движемся к цели", — сказал Уолтц журналистам в перерыве встречи.По словам корреспондента CBS News, встреча американской и украинской делегаций пока не завершилась.Переговоры проходят в городе Джидда в Саудовской Аравии. С американской стороны в них участвуют госсекретарь Марко Рубио и Уолтц, с украинской — министр иностранных дел Андрей Сибига, глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак и министр обороны Рустем Умеров.
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internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
украина, джидда, сша, в мире, андрей ермак, майк уолтц
Украина, Джидда, США, В мире, Андрей Ермак, Майк Уолтц
Представители США и Украины продолжили переговоры в Джидде после перерыва
CBS News: Уолтц заявил о продвижении США в переговорах с Украиной в Джидде