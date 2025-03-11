https://ria.ru/20250311/peregovory-2004225267.html

Пространство для маневра США в мирных переговорах сужается, заявил эксперт

Пространство для маневра США в мирных переговорах сужается, заявил эксперт - РИА Новости, 11.03.2025

Пространство для маневра США в мирных переговорах сужается, заявил эксперт

Пространство Вашингтона для маневра в мирном урегулировании украинского кризиса сокращается из-за успехов России на поле боя, считает профессор Китайского... РИА Новости, 11.03.2025

2025-03-11T08:00:00+03:00

2025-03-11T08:00:00+03:00

2025-03-11T08:00:00+03:00

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ПЕКИН, 11 мар – РИА Новости. Пространство Вашингтона для маневра в мирном урегулировании украинского кризиса сокращается из-за успехов России на поле боя, считает профессор Китайского университета иностранных дел Ли Хайдун. Ранее в госдепартаменте США сообщили, что госсекретарь Марко Рубио и советник по национальной безопасности Майк Уолтц во вторник встретятся с министром иностранных дел Украины Андреем Сибигой, главой офиса президента Украины Андреем Ермаком и министром обороны Украины Рустемом Умеровым в Джидде в Саудовской Аравии. Как пишет китайская государственная газета Global Times, переговоры между США и Украиной в Саудовской Аравии пройдут на фоне успехов России в Курской области. Издание, ссылаясь на китайских аналитиков, отмечает, что способность США вести мирные переговоры "все больше страдает от дисбаланса на поле боя между Россией и Украиной". По словам Ли Хайдуна, успехи России на поле боя "увеличили ставки за столом переговоров", а также создали дисбаланс сил, нарушая планы США по переговорам. "В этой связи пространство для маневра США в мирных переговорах между Россией и Украиной еще больше ограничивается из-за неясных перспектив", - приводит слова эксперта Global Times. Президент РФ Владимир Путин во время совещания с постоянными членами Совбеза РФ в январе заявлял, что целью урегулирования конфликта на Украине должно быть не краткое перемирие и передышка для перегруппировки сил и перевооружения с целью последующего продолжения конфликта, а долгосрочный мир. По его словам, власти России продолжат бороться за интересы российского народа, в этом заключается смысл спецоперации. Мир на Украине, отмечал Путин, должен быть основан на "уважении законных интересов всех людей, всех народов, которые проживают в этом регионе".

https://ria.ru/20250310/tramp-2004196906.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, украина, сша, владимир путин, марко рубио, майк уолтц, в мире