Пространство для маневра США в мирных переговорах сужается, заявил эксперт
Ли Хайдун: успехи России на поле боя увеличили ставки за столом переговоров
© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкВоеннослужащие РФ на территории освобожденной деревни Новая Сорочина в Суджанском районе Курской области
Военнослужащие РФ на территории освобожденной деревни Новая Сорочина в Суджанском районе Курской области. Архивное фото
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ПЕКИН, 11 мар – РИА Новости. Пространство Вашингтона для маневра в мирном урегулировании украинского кризиса сокращается из-за успехов России на поле боя, считает профессор Китайского университета иностранных дел Ли Хайдун.
Ранее в госдепартаменте США сообщили, что госсекретарь Марко Рубио и советник по национальной безопасности Майк Уолтц во вторник встретятся с министром иностранных дел Украины Андреем Сибигой, главой офиса президента Украины Андреем Ермаком и министром обороны Украины Рустемом Умеровым в Джидде в Саудовской Аравии.
Как пишет китайская государственная газета Global Times, переговоры между США и Украиной в Саудовской Аравии пройдут на фоне успехов России в Курской области. Издание, ссылаясь на китайских аналитиков, отмечает, что способность США вести мирные переговоры "все больше страдает от дисбаланса на поле боя между Россией и Украиной".
По словам Ли Хайдуна, успехи России на поле боя "увеличили ставки за столом переговоров", а также создали дисбаланс сил, нарушая планы США по переговорам.
"В этой связи пространство для маневра США в мирных переговорах между Россией и Украиной еще больше ограничивается из-за неясных перспектив", - приводит слова эксперта Global Times.
Президент РФ Владимир Путин во время совещания с постоянными членами Совбеза РФ в январе заявлял, что целью урегулирования конфликта на Украине должно быть не краткое перемирие и передышка для перегруппировки сил и перевооружения с целью последующего продолжения конфликта, а долгосрочный мир. По его словам, власти России продолжат бороться за интересы российского народа, в этом заключается смысл спецоперации. Мир на Украине, отмечал Путин, должен быть основан на "уважении законных интересов всех людей, всех народов, которые проживают в этом регионе".