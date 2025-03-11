Виды пенсий в России: какие существуют и как увеличить выплаты
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МОСКВА, 11 мар – РИА Новости. Пенсия - ежемесячная денежная выплата гражданам после прекращения их трудовой деятельности. Какие типы пенсий существуют в России: по старости, государственная, социальная, накопительная и другие; размер выплат в зависимости от назначения, как увеличить пенсию гражданину РФ: способы и советы экспертов, - в материале РИА Новости
Виды пенсий
Пенсия - ежемесячные выплаты, которые замещают утраченный доход гражданина. Самая массовая категория получателей - граждане, достигшие пенсионного возраста по старости. На основании ст. 35 Федерального закона № 400-ФЗ “О страховых пенсиях” от 28.12.2013россияне выходят на заслуженный отдых в 65 и 60 лет (мужчины и женщины соответственно). В нашей стране существуют четыре основных группы пенсий: страховая, по государственному обеспечению, накопительная, добровольная. Первые две в свою очередь они делятся на:
Страховая:
- по старости;
- по инвалидности;
- по потере кормильца.
По государственному обеспечению:
- за выслугу лет;
- по старости;
- по инвалидности;
- по потере кормильца;
- социальную.
Страховая пенсия
Страховая - основной вид пенсии для большинства россиян. Её выплачивают гражданам, которые достигли установленного возраста, набрали необходимые баллы (пенсионные коэффициенты) и стаж.
“Иногда страховую пенсию могут начать выплачивать раньше: например, тем, у кого есть “северный” стаж. Она состоит из двух частей: фиксированной и индивидуальной. Фиксированную ежегодно определяет правительство. Индивидуальную часть рассчитывают, опираясь на баллы и стаж человека. Чтобы получить страховую пенсию в 2026 году, нужно выполнить несколько условий:
- Достигнуть установленного возраста: 59 лет для женщин, 64 года - для мужчин;
- Заработать 15 лет стажа;
- Накопить не менее 30 пенсионных баллов (индивидуального пенсионного коэффициента)”, - рассказывает Тимур Гилязов, руководитель направления СберНПФ.
Оксана Васильева, доцент кафедры правового регулирования экономической деятельности Финансового университета при Правительстве РФ, объясняет, что с 1 января 2025 года в нашей стране был дополнительно увеличен размер фиксированной выплаты к страховой пенсии, который теперь составил 8 907, 70 руб.
Пенсионное удостоверение
Кроме того, существуют дополнительные выплаты к страховой пенсии для разных категорий граждан:
- 19 129,40 – для тех, кто достиг 80-ти лет или для инвалидов I группы, которым необходим уход, не включая инвалидов I группы с детства, которым производится ежемесячная выплата к пенсии, связанная с уходом за ними родителей или усыновителей;
- 11 876,93 (с одним иждивенцем); 14 846,16 (с двумя иждивенцами); 17 815,39 (с тремя иждивенцами) - для граждан, на иждивении которых находятся члены семьи, являющиеся нетрудоспособными;
- 11 876,93 (с одним иждивенцем); 14 846,16 (с двумя иждивенцами); 17 815,39 (с тремя иждивенцами) - для россиян, являющихся опекунами недееспособных инвалидов с детства, за исключением случаев, когда такие лица находятся на полном обеспечении государства;
- 22 098,63 (с одним иждивенцем или подопечным); 25 067,86 (с двумя иждивенцами или подопечными); 28 037,09 (с тремя иждивенцами или подопечными) - для граждан, которые достигли возраста 80-ти лет или тех, кто является инвалидами I группы;
- 13 361,55 (в случае, если нет иждивенцев или подопечных); 17 815,40 (с одним иждивенцем или подопечным); 22 269,25 (с двумя иждивенцами или подопечными); 26 723,10 (с тремя иждивенцами или подопечными) - для граждан, чей опыт работы составляет не менее 15 календарных лет в районах Крайнего Севера, а также у которых страховой стаж не менее 25 лет (мужчины) и 20 (женщины);
- 28 694,10 (в случае, если нет иждивенцев или подопечных); 33 147,95 (с одним иждивенцем или подопечным); 37 601,80 (с двумя иждивенцами или подопечными); 42 055,65 (с тремя иждивенцами или подопечными) для тех, кто проработал как минимум 15 календарных лет в районах Крайнего Севера и которые имеют страховой стаж не менее 25 (для мужчин), не менее 20 лет (для женщин) и которые достигли 80-ти лет или являются инвалидами I группы;
- 11 580,01 (в случае, если нет иждивенцев или подопечных); 15 440,01 (с одним иждивенцем или подопечным); 19 300,01 (с двумя иждивенцами или подопечными); 23 160,01 (с тремя иждивенцами или подопечными) - для граждан, чей опыт работы составляет не менее 20 календарных лет в тех местностях, которые приравнены к районам Крайнего Севера, а также у которых страховой стаж не менее 25 лет (мужчины) и 20 (женщины);
- 24 868,22 (в случае, если нет иждивенцев или подопечных); 28 728,22 (с одним иждивенцем или подопечным); 32 588,22 (с двумя иждивенцами или подопечными); 36 448,22 (с тремя иждивенцами или подопечными) - для граждан, которые проработали как минимум 20 календарных лет в местностях, которые приравнены к районам Крайнего Севера и которые имеют страховой стаж не менее 25 (для мужчин), не менее 20 лет (для женщин) и которые достигли 80-ти лет или являются инвалидами I группы;
- 11 134,63 - для лиц, которые проживают на территории сельской местности, проработали как минимум 30 лет в рамках сельского хозяйства и не осуществляли деятельность, за время которой они подлежали обязательному пенсионному страхованию.
- Также стоит отметить, что прадедушки и прабабушки, на иждивении которых находятся нетрудоспособные правнуки, имеют право на увеличение фиксированной выплаты к страховой пенсии по старости и пенсии по инвалидности, если у правнуков отсутствуют трудоспособные родители. При переезде на новое место жительства за пределами сельской местности неработающие граждане, получающие повышенную фиксированную выплату к страховой пенсии, сохраняют право на получение этой выплаты, - объясняет эксперт.
Размер будущего пенсионного обеспечения, по словам Екатерины Агаевой, генерального директора сервиса по поиску работы и найму сотрудников GdeRabota.ru, реально определить самостоятельно. Например, гражданин проработал и накопил 45 пенсионных баллов. Ежемесячно он будет получать: 45 × 145,69(ИПК) + 8907,7 = 15 463,75 рублей.
Накопительная пенсия
Средства накопительной пенсии формировались у россиян, которые официально работали с 2002 по 2013 год. Эти деньги складывались из отчислений работодателей и перечислялись на личные счета.
“С 2014 года новые поступления “заморозили”. По умолчанию эти деньги хранятся в системе обязательного пенсионного страхования (ОПС): в негосударственных пенсионных фондах (НПФ) или Социальном фонде России (СФР). Женщины могут обратиться за накопительной пенсией в 55 лет, мужчины - в 60 лет. Раньше получится у тех, кто имеет право на досрочную страховую пенсию от государства”, - говорит Тимур Гилязов.
Срок и вид выплаты определяют по ряду факторов:
- сколько денег на счете;
- откуда приходили деньги на счёт;
- когда человек пришел за выплатой.
В 2025 году получить средства накопительной пенсии единовременно могут женщины 55 лет и мужчины 60 лет, если:
- нет права на досрочную пенсию;
- сумма на счёте не превышает 411 750 рублей.
Всем остальным срок и вид выплаты будут определять индивидуально. Например, гражданину 60 лет, у него 600 тыс. рублей средств накопительной пенсии, соответственно, в системе обязательного пенсионного страхования ему назначат пожизненную накопительную пенсию - по 2 222 рубля.
Люди на скамейке на улице в Москве
С 2024 года россияне могут перевести средства накопительной пенсии в программу долгосрочных сбережений (ПДС). Операторами программы выступают негосударственные пенсионные фонды (НПФ). Когда средства попадут на ПДС-счёт, человек сможет:
- сам выбирать выплаты на срок от 5 лет - с 55 лет для женщин и с 60 лет для мужчин, а также через 15 лет участия в программе;
- экстренно оплачивать дорогостоящее лечение. Список заболеваний установило Правительство, он довольно обширный;
- снять все деньги разом через 15 лет участия.
“Для самостоятельного расчета накопительной пенсии необходимо знать общую сумму накоплений и поделить ее на время выплаты - в 2025 году это 270 месяцев. Например, гражданин за годы своего трудового стажа накопил 100 тысяч рублей. Каждый месяц он будет получать дополнительно: 100 000 / 270 = 370,3 рубля. Если накопительная часть пенсии меньше 10% прожиточного минимума пенсионера, то он вправе получить накопительную пенсию одной суммой. С 2025 года правительство установило для пенсионеров прожиточный минимум в 15 250 рублей”, - отмечает Екатерина Агаева.
Социальная пенсия
Социальная пенсия по старости назначается при несоблюдении условий для назначения страховой пенсии, а именно - при недостаточности или полном отсутствии страхового стажа и (или) ИПК.
“Она назначается на 5 лет позднее общеустановленного возраста для назначения страховой пенсии, для мужчин в 70 лет, для женщин - 65 лет и выплачивается только при условии, что пенсионер не работает. Социальная пенсия по инвалидности назначается при полном отсутствии страхового стажа и ее размер зависит от группы инвалидности. По случаю потери кормильца - при полном отсутствии страхового стажа у умершего кормильца и выплачивается только детям умершего. Социальная пенсия назначается в фиксированном размере, однако если материальное обеспечение гражданина менее прожиточного минимума для пенсионера, то ему производится доплата к пенсии до его уровня”, - рассказывает Екатерина Ноженко, юрист Европейской юридической службы.
© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкЖенщина у прилавка с яблоками на сельскохозяйственной ярмарке в Ялте
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Оксана Васильева уточняет, с что 11 апреля 2025 года социальные пенсии будут проиндексированы на 14.75%, благодаря чему средний размер выплаты может вырасти до 15,5 тысяч рублей:
- 21 177,59 р.- для инвалидов первой группы; детей-инвалидов; инвалидов с детства I группы;
- 17 648,24 р. - для инвалидов с детства II группы, детей до 18 лет/для студентов до 23 лет при очном обучении, потерявших обоих родителей, детей умершей одинокой матери и детей, родители которых неизвестны;
- 8824,08 р. - для инвалидов II группы, по случаю потери кормильца, в число которых входят также дети до 18 лет или студенты до 23 лет при очном обучении, потерявшие одного из родителей;
- 7500,53 р. - для инвалидов III группы;
- 8824,08 р. - для граждан, которые относятся к числу малочисленных народов Крайнего Севера с 50 лет (для женщин), с 55 лет (для мужчин), и для пенсионеров по старости, которые не обладают правом на страховую пенсию.
Петр Щербаченко, доцент Финансового университета при Правительстве РФ, объясняет, что возраст выхода на социальную пенсию равен:
- 2022 год: мужчины - 66 лет и 6 месяцев, женщины - 61 год и 6 месяцев;
- 2024 год: 68 лет и 63 года;
- 2026 год: 69 лет и 64 года;
- 2028 год и позже: 70 и 65 лет.
Для коренных народов Севера: мужчины - от 55 лет, женщины - от 50 лет.
Пенсия по государственному обеспечению
Пенсия по государственному обеспечению предназначена для государственных служащих, военнослужащих, сотрудников правоохранительных органов и других категорий работников, имеющих особые условия труда. Например, её выплачивают космонавтам или лётчикам-испытателям.
По словам Оксаны Васильевой, некоторые категории граждан имеют право на получение двух пенсий:
- Участники Великой Отечественной войны (пп. а-ж и пп. и подпункта 1 пункта 1 статьи 2 Федерального закона от 12 января 1995 года № 5-ФЗ “О ветеранах”) могут получать государственную пенсию по инвалидности и страховую пенсию по старости;
- Граждане, приобретшие инвалидность вследствие военной травмы, вправе получить государственную пенсию по инвалидности по нормам военной травмы и страховую пенсию по старости;
- Граждане, которые находились в добровольческих формированиях и впоследствии по причине увечья или болезни стали инвалидами, могут получать:
- государственную пенсию по инвалидности по нормам военной травмы и страховую пенсию по старости;
- государственную пенсию по инвалидности по нормам военной травмы и пенсию за выслугу лет для военнослужащих.
- Родители военнослужащих, которые погибли при прохождении военной службы, вправе претендовать на:
- государственную пенсию по случаю потери кормильца и страховую пенсию по старости;
- государственную пенсию по случаю потери кормильца и социальную пенсию по старости;
- государственную пенсию по случаю потери кормильца и пенсию за выслугу лет (по инвалидности), установленную для военнослужащих.
- Дети-инвалиды, которые также являются детьми военнослужащих, погибших в процессе прохождения военной службы, имеют право на государственную пенсию по случаю потери кормильца и социальную пенсию по инвалидности, страховую пенсию по случаю потери кормильца и социальную пенсию по инвалидности;
- Граждане РФ, принадлежащие к числу космонавтов, могут получать государственную пенсию за выслугу лет или по инвалидности, установленную для военнослужащих, и страховую пенсию по старости;
- Бывшие военнослужащие могут претендовать на пенсию за выслугу лет или по инвалидности для военнослужащих и страховую пенсию по старости и тд.
Негосударственные пенсионные программы
В 2024 году в России начали действовать несколько негосударственных пенсионных программ, среди которых можно выделить следующие:
- Программа долгосрочных сбережений, которая запущена с 1 января 2024 года, направлена на формирование накоплений для будущей пенсии. Участники могут вносить взносы, а государство будет софинансировать их до 36 000 рублей в год. Программа предлагает налоговые льготы и гарантии на сумму до 2,8 миллиона рублей.
- Негосударственные пенсионные фонды (НПФ), которые предлагают различные пенсионные программы, включая корпоративные.
- Корпоративные пенсионные программы - многие компании начинают предлагать своим сотрудникам пенсионные планы через НПФ, что позволяет работникам копить на пенсию в рамках трудового договора.
Это создано для повышения финансовой грамотности населения и стимулирования накоплений на пенсию, предлагая различные условия и преимущества для участников.
“Например, гражданину 55 лет. Он заключил договор с НПФ и теперь каждый месяц в течение 10 лет будет вносить по 5 тысяч рублей. В 65 лет он сможет сразу получить 2 330 913 рублей, или на протяжении 10 лет ему будет приходить по 19 424 рубля. Но при заключении договора необходимо вычитать каждое условие НПФ, у каждого фонда своя пенсионная схема. Например, в одних можно поменять пенсионную схему после заключению договора, а в других - нельзя. Эти нюансы прописаны в документе”, - говорит Екатерина Агаева.
Как увеличить пенсию
Для того,чтобы увеличить размер будущей пенсии, Тимур Гилязов предлагает уже сейчас использовать все уровни пенсионной системы:
- Следить за своим базовым минимумом. Универсальный фундамент - это страховая пенсия от государства.
- Управлять средствами накопительной пенсии. В этом поможет программа долгосрочных сбережений.
- Пользоваться корпоративными пенсионными программами. Некоторые компании готовы полностью обеспечить ценным кадрам пенсию, другие просто софинансируют взносы всех сотрудников в определённой пропорции. Оба варианта хороши.
- Копить с доплатой от государства. Здесь тоже пригодится программа долгосрочных сбережений. Доступно даже ИП и самозанятым. Среди преимуществ - софинансирование от государства и налоговые вычеты на личные взносы, а также потенциальный инвестиционный доход на всю сумму сбережений.
- Использовать инвестиции и начинать как можно раньше. Чем старше инвестор, тем консервативнее должен быть его портфель. Молодёжь 18-25 лет может смело использовать максимальное количество доступных инструментов - акции, ПИФы, валюту. В 45-50 лет возможности по диверсификации портфеля становятся меньше: приходится подбирать инструменты, которые показывают стабильный доход без высоких рисков.
- Эти рекомендации помогут лучше подготовиться к выходу на пенсию и обеспечить себе стабильное финансовое положение в будущем, - говорит эксперт.
Мнение эксперта
“Пенсионная система РФ, несмотря на имеющиеся пробелы, довольно неплохо развивается. В России существуют разные виды пенсий, предназначенные для различных категорий граждан, что свидетельствует о том, что государство старается оказать достойный уровень поддержки многим категориям населения. Кроме того, отдельные лица обладают правом на получение двух пенсий одновременно, что еще раз подтверждает тот факт, что РФ обеспечивает должный уровень помощи своему населению. Однако важно учитывать, что не только государство, но и сами граждане могут оказывать влияние на собственные пенсионные отчисления. Для этого им необходимо проявлять сознательность при выборе места трудоустройства и впоследствии контролировать состояние своего пенсионного счета”, - отмечает Оксана Васильева.
- Повысить государственную пенсию можно, если не прекращать трудиться после наступления пенсионного возраста. В таком случае за пять лет выплаты возрастут до 40%. У самозанятых с получением пенсии дела обстоят сложнее. Для них нет обязательного пенсионного страхования. Поэтому чтобы получить страховую пенсию, им следует делать добровольные взносы в СФР добровольно. В 2025 году минимальный годовой взнос в страховой фонд - 59 241 рубль или 0,98 баллов, максимальный - 473 932,8 рублей или 7,81 балл. Если им не получится накопить 15 лет стажа и 30 пенсионных баллов, то фонд не вернёт средства, - заключила Екатерина Агаева.
Информационный стенд в ПФР
Петр Щербаченко подробно объясняет условия для расчета будущей пенсии и что
необходимо учитывать:
- Период трудового стажа (включая службу в армии и уход за родственниками).
- Размер заработной платы до вычета НДФЛ за каждый год.
- Год выхода на пенсию.
- Индивидуальные пенсионные коэффициенты за каждый отработанный год.
- Стоимость пенсионного балла на момент выхода на пенсию.
- Размер фиксированной части страховой пенсии на год выхода на пенсию.
Максимальные пенсионные баллы:
Для получения максимальных 10 пенсионных баллов в 2025 году необходимо зарабатывать в среднем не менее: 2 759 000 рублей / 12 месяцев = 229916,67 рублей
Если зарплата равна МРОТ (в 2025 году это 22 440 рублей), за год можно накопить чуть больше одного балла. Всего за год можно заработать не больше 10 баллов. В 2025 году для этого нужно получать доход не менее 229 916 рублей в месяц. Это означает, что средняя зарплата должна включать не только оклад, но и другие выплаты, из которых уплачиваются взносы (премии, компенсации и т.д.).