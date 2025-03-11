https://ria.ru/20250311/pensii-2004313508.html

Виды пенсий в России: какие существуют и как увеличить выплаты

Виды пенсий: какие типы существуют в России и как получить выплаты

Виды пенсий в России: какие существуют и как увеличить выплаты

Пенсия - ежемесячная денежная выплата гражданам после прекращения их трудовой деятельности. Какие типы пенсий существуют в России: по старости, государственная, РИА Новости, 11.03.2025

2025-03-11T14:34:00+03:00

2025-03-11T14:34:00+03:00

2025-03-11T14:34:00+03:00

общество

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пенсии

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МОСКВА, 11 мар – РИА Новости. Пенсия - ежемесячная денежная выплата гражданам после прекращения их трудовой деятельности. Какие типы пенсий существуют в России: по старости, государственная, социальная, накопительная и другие; размер выплат в зависимости от назначения, как увеличить пенсию гражданину РФ: способы и советы экспертов, - в материале РИА НовостиВиды пенсийПенсия - ежемесячные выплаты, которые замещают утраченный доход гражданина. Самая массовая категория получателей - граждане, достигшие пенсионного возраста по старости. На основании ст. 35 Федерального закона № 400-ФЗ “О страховых пенсиях” от 28.12.2013россияне выходят на заслуженный отдых в 65 и 60 лет (мужчины и женщины соответственно). В нашей стране существуют четыре основных группы пенсий: страховая, по государственному обеспечению, накопительная, добровольная. Первые две в свою очередь они делятся на:Страховая:По государственному обеспечению:Страховая пенсияСтраховая - основной вид пенсии для большинства россиян. Её выплачивают гражданам, которые достигли установленного возраста, набрали необходимые баллы (пенсионные коэффициенты) и стаж.“Иногда страховую пенсию могут начать выплачивать раньше: например, тем, у кого есть “северный” стаж. Она состоит из двух частей: фиксированной и индивидуальной. Фиксированную ежегодно определяет правительство. Индивидуальную часть рассчитывают, опираясь на баллы и стаж человека. Чтобы получить страховую пенсию в 2026 году, нужно выполнить несколько условий:Оксана Васильева, доцент кафедры правового регулирования экономической деятельности Финансового университета при Правительстве РФ, объясняет, что с 1 января 2025 года в нашей стране был дополнительно увеличен размер фиксированной выплаты к страховой пенсии, который теперь составил 8 907, 70 руб.Кроме того, существуют дополнительные выплаты к страховой пенсии для разных категорий граждан:- Также стоит отметить, что прадедушки и прабабушки, на иждивении которых находятся нетрудоспособные правнуки, имеют право на увеличение фиксированной выплаты к страховой пенсии по старости и пенсии по инвалидности, если у правнуков отсутствуют трудоспособные родители. При переезде на новое место жительства за пределами сельской местности неработающие граждане, получающие повышенную фиксированную выплату к страховой пенсии, сохраняют право на получение этой выплаты, - объясняет эксперт.Размер будущего пенсионного обеспечения, по словам Екатерины Агаевой, генерального директора сервиса по поиску работы и найму сотрудников GdeRabota.ru, реально определить самостоятельно. Например, гражданин проработал и накопил 45 пенсионных баллов. Ежемесячно он будет получать: 45 × 145,69(ИПК) + 8907,7 = 15 463,75 рублей.Накопительная пенсияСредства накопительной пенсии формировались у россиян, которые официально работали с 2002 по 2013 год. Эти деньги складывались из отчислений работодателей и перечислялись на личные счета.“С 2014 года новые поступления “заморозили”. По умолчанию эти деньги хранятся в системе обязательного пенсионного страхования (ОПС): в негосударственных пенсионных фондах (НПФ) или Социальном фонде России (СФР). Женщины могут обратиться за накопительной пенсией в 55 лет, мужчины - в 60 лет. Раньше получится у тех, кто имеет право на досрочную страховую пенсию от государства”, - говорит Тимур Гилязов.Срок и вид выплаты определяют по ряду факторов:В 2025 году получить средства накопительной пенсии единовременно могут женщины 55 лет и мужчины 60 лет, если:Всем остальным срок и вид выплаты будут определять индивидуально. Например, гражданину 60 лет, у него 600 тыс. рублей средств накопительной пенсии, соответственно, в системе обязательного пенсионного страхования ему назначат пожизненную накопительную пенсию - по 2 222 рубля.С 2024 года россияне могут перевести средства накопительной пенсии в программу долгосрочных сбережений (ПДС). Операторами программы выступают негосударственные пенсионные фонды (НПФ). Когда средства попадут на ПДС-счёт, человек сможет:“Для самостоятельного расчета накопительной пенсии необходимо знать общую сумму накоплений и поделить ее на время выплаты - в 2025 году это 270 месяцев. Например, гражданин за годы своего трудового стажа накопил 100 тысяч рублей. Каждый месяц он будет получать дополнительно: 100 000 / 270 = 370,3 рубля. Если накопительная часть пенсии меньше 10% прожиточного минимума пенсионера, то он вправе получить накопительную пенсию одной суммой. С 2025 года правительство установило для пенсионеров прожиточный минимум в 15 250 рублей”, - отмечает Екатерина Агаева.Социальная пенсияСоциальная пенсия по старости назначается при несоблюдении условий для назначения страховой пенсии, а именно - при недостаточности или полном отсутствии страхового стажа и (или) ИПК.“Она назначается на 5 лет позднее общеустановленного возраста для назначения страховой пенсии, для мужчин в 70 лет, для женщин - 65 лет и выплачивается только при условии, что пенсионер не работает. Социальная пенсия по инвалидности назначается при полном отсутствии страхового стажа и ее размер зависит от группы инвалидности. По случаю потери кормильца - при полном отсутствии страхового стажа у умершего кормильца и выплачивается только детям умершего. Социальная пенсия назначается в фиксированном размере, однако если материальное обеспечение гражданина менее прожиточного минимума для пенсионера, то ему производится доплата к пенсии до его уровня”, - рассказывает Екатерина Ноженко, юрист Европейской юридической службы.Оксана Васильева уточняет, с что 11 апреля 2025 года социальные пенсии будут проиндексированы на 14.75%, благодаря чему средний размер выплаты может вырасти до 15,5 тысяч рублей:Петр Щербаченко, доцент Финансового университета при Правительстве РФ, объясняет, что возраст выхода на социальную пенсию равен:Для коренных народов Севера: мужчины - от 55 лет, женщины - от 50 лет.Пенсия по государственному обеспечениюПенсия по государственному обеспечению предназначена для государственных служащих, военнослужащих, сотрудников правоохранительных органов и других категорий работников, имеющих особые условия труда. Например, её выплачивают космонавтам или лётчикам-испытателям.По словам Оксаны Васильевой, некоторые категории граждан имеют право на получение двух пенсий:- государственную пенсию по инвалидности по нормам военной травмы и страховую пенсию по старости;- государственную пенсию по инвалидности по нормам военной травмы и пенсию за выслугу лет для военнослужащих.- государственную пенсию по случаю потери кормильца и страховую пенсию по старости;- государственную пенсию по случаю потери кормильца и социальную пенсию по старости;- государственную пенсию по случаю потери кормильца и пенсию за выслугу лет (по инвалидности), установленную для военнослужащих.Негосударственные пенсионные программыВ 2024 году в России начали действовать несколько негосударственных пенсионных программ, среди которых можно выделить следующие:Это создано для повышения финансовой грамотности населения и стимулирования накоплений на пенсию, предлагая различные условия и преимущества для участников.“Например, гражданину 55 лет. Он заключил договор с НПФ и теперь каждый месяц в течение 10 лет будет вносить по 5 тысяч рублей. В 65 лет он сможет сразу получить 2 330 913 рублей, или на протяжении 10 лет ему будет приходить по 19 424 рубля. Но при заключении договора необходимо вычитать каждое условие НПФ, у каждого фонда своя пенсионная схема. Например, в одних можно поменять пенсионную схему после заключению договора, а в других - нельзя. Эти нюансы прописаны в документе”, - говорит Екатерина Агаева.Как увеличить пенсиюДля того,чтобы увеличить размер будущей пенсии, Тимур Гилязов предлагает уже сейчас использовать все уровни пенсионной системы:- Эти рекомендации помогут лучше подготовиться к выходу на пенсию и обеспечить себе стабильное финансовое положение в будущем, - говорит эксперт.Мнение эксперта“Пенсионная система РФ, несмотря на имеющиеся пробелы, довольно неплохо развивается. В России существуют разные виды пенсий, предназначенные для различных категорий граждан, что свидетельствует о том, что государство старается оказать достойный уровень поддержки многим категориям населения. Кроме того, отдельные лица обладают правом на получение двух пенсий одновременно, что еще раз подтверждает тот факт, что РФ обеспечивает должный уровень помощи своему населению. Однако важно учитывать, что не только государство, но и сами граждане могут оказывать влияние на собственные пенсионные отчисления. Для этого им необходимо проявлять сознательность при выборе места трудоустройства и впоследствии контролировать состояние своего пенсионного счета”, - отмечает Оксана Васильева.- Повысить государственную пенсию можно, если не прекращать трудиться после наступления пенсионного возраста. В таком случае за пять лет выплаты возрастут до 40%. У самозанятых с получением пенсии дела обстоят сложнее. Для них нет обязательного пенсионного страхования. Поэтому чтобы получить страховую пенсию, им следует делать добровольные взносы в СФР добровольно. В 2025 году минимальный годовой взнос в страховой фонд - 59 241 рубль или 0,98 баллов, максимальный - 473 932,8 рублей или 7,81 балл. Если им не получится накопить 15 лет стажа и 30 пенсионных баллов, то фонд не вернёт средства, - заключила Екатерина Агаева.Петр Щербаченко подробно объясняет условия для расчета будущей пенсии и чтонеобходимо учитывать:Максимальные пенсионные баллы:Для получения максимальных 10 пенсионных баллов в 2025 году необходимо зарабатывать в среднем не менее: 2 759 000 рублей / 12 месяцев = 229916,67 рублейЕсли зарплата равна МРОТ (в 2025 году это 22 440 рублей), за год можно накопить чуть больше одного балла. Всего за год можно заработать не больше 10 баллов. В 2025 году для этого нужно получать доход не менее 229 916 рублей в месяц. Это означает, что средняя зарплата должна включать не только оклад, но и другие выплаты, из которых уплачиваются взносы (премии, компенсации и т.д.).

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общество, россия, пенсии