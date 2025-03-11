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Соцфонд назначил 79 пенсий родственникам погибших в "Крокусе" - РИА Новости, 11.03.2025
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Последствия стрельбы в Крокус Сити Холле - РИА Новости, 1920, 22.03.2024
Теракт в "Крокус Сити Холле"
 
02:55 11.03.2025
https://ria.ru/20250311/pensii-2004210207.html
Соцфонд назначил 79 пенсий родственникам погибших в "Крокусе"
Соцфонд назначил 79 пенсий родственникам погибших в "Крокусе" - РИА Новости, 11.03.2025
Соцфонд назначил 79 пенсий родственникам погибших в "Крокусе"
Социальный фонд России назначил 79 пенсий по случаю потери кормильца родным погибших во время теракта в "Крокус сити холле", их оформили без обращения в фонд и... РИА Новости, 11.03.2025
2025-03-11T02:55:00+03:00
2025-03-11T02:55:00+03:00
теракт в "крокус сити холле"
общество
россия
красногорск
крокус сити холл
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МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Социальный фонд России назначил 79 пенсий по случаю потери кормильца родным погибших во время теракта в "Крокус сити холле", их оформили без обращения в фонд и подачи документов, сообщили РИА Новости в пресс-службе Соцфонда. Террористический акт в концертном зале "Крокус сити холл" в подмосковном Красногорске произошел 22 марта 2024 года, нападавшие открыли огонь из автоматического оружия по находившимся в здании людям и подожгли зрительный зал. Погибли 145 человек. "Фонд назначил 79 пенсий по случаю потери кормильца. Все они были оформлены детям погибших и установлены проактивно – без обращений в фонд и подачи документов. По упрощенной процедуре пенсии получили несовершеннолетние дети, оставшиеся без родителя", - говорится в сообщении. В ведомстве уточнили, что большинство пенсионных выплат назначены в виде страховых пенсий, которые устанавливают из накопленных коэффициентов и стажа умершего. В отдельных случаях детям устанавливали социальные пенсии по потере кормильца.
https://realty.ria.ru/20250227/krokus-2001831758.html
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россия
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общество, россия, красногорск, крокус сити холл
Теракт в "Крокус Сити Холле", Общество, Россия, Красногорск, Крокус Сити Холл
Соцфонд назначил 79 пенсий родственникам погибших в "Крокусе"

Соцфонд назначил 79 пенсий по потере кормильца родственникам погибших в Крокусе

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкЗдание концертного зала "Крокус Сити Холл", где произошел теракт
Здание концертного зала Крокус Сити Холл, где произошел теракт - РИА Новости, 1920, 11.03.2025
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Здание концертного зала "Крокус Сити Холл", где произошел теракт. Архивное фото
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МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Социальный фонд России назначил 79 пенсий по случаю потери кормильца родным погибших во время теракта в "Крокус сити холле", их оформили без обращения в фонд и подачи документов, сообщили РИА Новости в пресс-службе Соцфонда.
Террористический акт в концертном зале "Крокус сити холл" в подмосковном Красногорске произошел 22 марта 2024 года, нападавшие открыли огонь из автоматического оружия по находившимся в здании людям и подожгли зрительный зал. Погибли 145 человек.
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"Фонд назначил 79 пенсий по случаю потери кормильца. Все они были оформлены детям погибших и установлены проактивно – без обращений в фонд и подачи документов. По упрощенной процедуре пенсии получили несовершеннолетние дети, оставшиеся без родителя", - говорится в сообщении.
В ведомстве уточнили, что большинство пенсионных выплат назначены в виде страховых пенсий, которые устанавливают из накопленных коэффициентов и стажа умершего. В отдельных случаях детям устанавливали социальные пенсии по потере кормильца.
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