Соцфонд назначил 79 пенсий родственникам погибших в "Крокусе"
Соцфонд назначил 79 пенсий по потере кормильца родственникам погибших в Крокусе
© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкЗдание концертного зала "Крокус Сити Холл", где произошел теракт
Здание концертного зала "Крокус Сити Холл", где произошел теракт. Архивное фото
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МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Социальный фонд России назначил 79 пенсий по случаю потери кормильца родным погибших во время теракта в "Крокус сити холле", их оформили без обращения в фонд и подачи документов, сообщили РИА Новости в пресс-службе Соцфонда.
Террористический акт в концертном зале "Крокус сити холл" в подмосковном Красногорске произошел 22 марта 2024 года, нападавшие открыли огонь из автоматического оружия по находившимся в здании людям и подожгли зрительный зал. Погибли 145 человек.
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"Фонд назначил 79 пенсий по случаю потери кормильца. Все они были оформлены детям погибших и установлены проактивно – без обращений в фонд и подачи документов. По упрощенной процедуре пенсии получили несовершеннолетние дети, оставшиеся без родителя", - говорится в сообщении.
В ведомстве уточнили, что большинство пенсионных выплат назначены в виде страховых пенсий, которые устанавливают из накопленных коэффициентов и стажа умершего. В отдельных случаях детям устанавливали социальные пенсии по потере кормильца.
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