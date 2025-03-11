https://ria.ru/20250311/pensii-2004210207.html

Соцфонд назначил 79 пенсий родственникам погибших в "Крокусе"

Соцфонд назначил 79 пенсий родственникам погибших в "Крокусе" - РИА Новости, 11.03.2025

Соцфонд назначил 79 пенсий родственникам погибших в "Крокусе"

Социальный фонд России назначил 79 пенсий по случаю потери кормильца родным погибших во время теракта в "Крокус сити холле", их оформили без обращения в фонд и... РИА Новости, 11.03.2025

2025-03-11T02:55:00+03:00

2025-03-11T02:55:00+03:00

2025-03-11T02:55:00+03:00

теракт в "крокус сити холле"

общество

россия

красногорск

крокус сити холл

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МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Социальный фонд России назначил 79 пенсий по случаю потери кормильца родным погибших во время теракта в "Крокус сити холле", их оформили без обращения в фонд и подачи документов, сообщили РИА Новости в пресс-службе Соцфонда. Террористический акт в концертном зале "Крокус сити холл" в подмосковном Красногорске произошел 22 марта 2024 года, нападавшие открыли огонь из автоматического оружия по находившимся в здании людям и подожгли зрительный зал. Погибли 145 человек. "Фонд назначил 79 пенсий по случаю потери кормильца. Все они были оформлены детям погибших и установлены проактивно – без обращений в фонд и подачи документов. По упрощенной процедуре пенсии получили несовершеннолетние дети, оставшиеся без родителя", - говорится в сообщении. В ведомстве уточнили, что большинство пенсионных выплат назначены в виде страховых пенсий, которые устанавливают из накопленных коэффициентов и стажа умершего. В отдельных случаях детям устанавливали социальные пенсии по потере кормильца.

https://realty.ria.ru/20250227/krokus-2001831758.html

https://ria.ru/20240923/terakt-1974145919.html

россия

красногорск

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Дарья Буймова

общество, россия, красногорск, крокус сити холл