https://ria.ru/20250311/patrushev-2004291278.html

Патрушев рассказал о состоянии речного флота в России

Патрушев рассказал о состоянии речного флота в России - РИА Новости, 11.03.2025

Патрушев рассказал о состоянии речного флота в России

Речной флот в стране стареет и редеет, становясь источником рисков, необходимо обеспечить обновление его парка судов, заявил помощник президента России,... РИА Новости, 11.03.2025

2025-03-11T12:32:00+03:00

2025-03-11T12:32:00+03:00

2025-03-11T12:32:00+03:00

николай патрушев

россия

общество

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МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Речной флот в стране стареет и редеет, становясь источником рисков, необходимо обеспечить обновление его парка судов, заявил помощник президента России, председатель Морской коллегии РФ Николай Патрушев. "В настоящее время потенциал внутренних водных путей и водного транспорта используется недостаточно эффективно, а их эксплуатация становятся небезопасной. В первую очередь это касается технического состояния речного флота, средний возраст которого превышает 30 лет, а речных танкеров – 49 лет, что привело уже к серьёзным авариям", - констатировал Патрушев, выступая на заседании Совета по развитию и обеспечению морской деятельности, созданного в рамках Морской коллегии РФ. "Но самое главное, темпы выбытия речных судов превышают темпы их строительства. Наш стратегический актив, по сути, превращается в источник системных рисков. В этой связи необходимо обеспечить обновление парка судов речного флота, в том числе судов класса "река-море", - подчеркнул он,

https://ria.ru/20250218/patrushev-1999973457.html

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николай патрушев, россия, общество