https://ria.ru/20250311/otstavka-2004314671.html

Главу Польского космического агентства отправили в отставку

Главу Польского космического агентства отправили в отставку - РИА Новости, 11.03.2025

Главу Польского космического агентства отправили в отставку

Главу Польского космического агентства отправили в отставку из-за инцидента с падением на территории страны фрагмента ракеты Falcon 9. РИА Новости, 11.03.2025

2025-03-11T14:15:00+03:00

2025-03-11T14:15:00+03:00

2025-03-11T14:15:00+03:00

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ВАРШАВА, 11 мар - РИА Новости. Главу Польского космического агентства отправили в отставку из-за инцидента с падением на территории страны фрагмента ракеты Falcon 9. "Министр развития и технологий Кшиштоф Пашик освободил Гжегожа Врохну от должности президента Польского космического агентства с 11 марта 2025 года", - сказано в сообщении ведомства. Как поясняет агентство IAR, 20 февраля главу агентства срочно вызвали в министерство для дачи объяснений по инциденту с ракетой SpaceX Falcon 9. "Ее обломки нашли, среди прочего, в Великопольском воеводстве. Постфактум выяснилось, что агентство ранее отправляло предупреждение, но на адрес электронной почты министерства национальной обороны, который устарел на полгода", - уточняется в сообщении. Неопознанный объект размером примерно метр на полтора был обнаружен на границе Познани и Коморников. Позже Польское космическое агентство подтвердило, что упавший объект является элементом ракеты Falcon. "Ночью 19 февраля над территорией Польши произошло неконтролируемое вхождение в атмосферу части ракеты-носителя Falcon 9 R/B - объекта номер NORAD/COSPAR ID 62878/2025-022Y", - говорится с в сообщении. Уточняется, что часть ракеты массой около четырех тонн происходит из миссии Space X Starlink Group 11-4, которая стартовала с авиабазы Ванденберг в Калифорнии 1 февраля 2025 года.

https://ria.ru/20250220/poland-2000569253.html

https://ria.ru/20241217/mask-1989664784.html

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в мире, великопольское воеводство, познань, польша, spacex, norad