https://ria.ru/20250311/oplata-2004206934.html

Финансист раскрыла, как воруют с карт у тех, кто платит смартфоном

Финансист раскрыла, как воруют с карт у тех, кто платит смартфоном - РИА Новости, 11.03.2025

Финансист раскрыла, как воруют с карт у тех, кто платит смартфоном

Платить с помощью смартфона удобно, но задействованная в этом случае NFC-технология несет риск кражи денег с банковских карт владельца, рассказала агентству... РИА Новости, 11.03.2025

2025-03-11T02:22:00+03:00

2025-03-11T02:22:00+03:00

2025-03-11T02:29:00+03:00

мери валишвили

рэу имени г. в. плеханова

россия

общество

мошенничество

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МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Платить с помощью смартфона удобно, но задействованная в этом случае NFC-технология несет риск кражи денег с банковских карт владельца, рассказала агентству “Прайм” доцент кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Г. В. Плеханова Мери Валишвили.Эта технология дает возможность совершать оплату покупок и услуг без физической карты, но при этом упрощает мошенникам доступ к средствам граждан.По словам эксперта, жертвам звонит якобы сотрудник банка, который настаивает на установке нового банковского приложений из-за того, что старое заблокировано из-за санкций. Затем приходит СМС, в котором находится ссылка на скачивание файла. “Приложение с виду очень похоже на банковское, однако на самом деле является вредоносным и передает персональные и банковские данные мошенникам”, - рассказала она.После этого аферисты просят активировать мобильный банк, приложив карту к задней панели смартфона с NFC-модулем. В этот момент фейковое приложение делает виртуальную копию карты. С ее помощью мошенники снимают в банке чужие деньги, заключила Валишвили.

https://ria.ru/20250306/moshenniki-2003332540.html

https://ria.ru/20250304/sberbank-2002952750.html

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мери валишвили, рэу имени г. в. плеханова, россия, общество, мошенничество