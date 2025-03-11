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Финансист раскрыла, как воруют с карт у тех, кто платит смартфоном - РИА Новости, 11.03.2025
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02:22 11.03.2025 (обновлено: 02:29 11.03.2025)
https://ria.ru/20250311/oplata-2004206934.html
Финансист раскрыла, как воруют с карт у тех, кто платит смартфоном
Финансист раскрыла, как воруют с карт у тех, кто платит смартфоном - РИА Новости, 11.03.2025
Финансист раскрыла, как воруют с карт у тех, кто платит смартфоном
Платить с помощью смартфона удобно, но задействованная в этом случае NFC-технология несет риск кражи денег с банковских карт владельца, рассказала агентству... РИА Новости, 11.03.2025
2025-03-11T02:22:00+03:00
2025-03-11T02:29:00+03:00
мери валишвили
рэу имени г. в. плеханова
россия
общество
мошенничество
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МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Платить с помощью смартфона удобно, но задействованная в этом случае NFC-технология несет риск кражи денег с банковских карт владельца, рассказала агентству “Прайм” доцент кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Г. В. Плеханова Мери Валишвили.Эта технология дает возможность совершать оплату покупок и услуг без физической карты, но при этом упрощает мошенникам доступ к средствам граждан.По словам эксперта, жертвам звонит якобы сотрудник банка, который настаивает на установке нового банковского приложений из-за того, что старое заблокировано из-за санкций. Затем приходит СМС, в котором находится ссылка на скачивание файла. “Приложение с виду очень похоже на банковское, однако на самом деле является вредоносным и передает персональные и банковские данные мошенникам”, - рассказала она.После этого аферисты просят активировать мобильный банк, приложив карту к задней панели смартфона с NFC-модулем. В этот момент фейковое приложение делает виртуальную копию карты. С ее помощью мошенники снимают в банке чужие деньги, заключила Валишвили.
https://ria.ru/20250306/moshenniki-2003332540.html
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мери валишвили, рэу имени г. в. плеханова, россия, общество, мошенничество
Мери Валишвили, РЭУ имени Г. В. Плеханова, Россия, Общество, Мошенничество
Финансист раскрыла, как воруют с карт у тех, кто платит смартфоном

Финансист Валишвили: NFC-технология несет риск кражи денег с банковских карт

© Pexels / Pavel DanilyukБесконтактная оплата
Бесконтактная оплата - РИА Новости, 1920, 11.03.2025
© Pexels / Pavel Danilyuk
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МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Платить с помощью смартфона удобно, но задействованная в этом случае NFC-технология несет риск кражи денег с банковских карт владельца, рассказала агентству “Прайм” доцент кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Г. В. Плеханова Мери Валишвили.
Эта технология дает возможность совершать оплату покупок и услуг без физической карты, но при этом упрощает мошенникам доступ к средствам граждан.
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По словам эксперта, жертвам звонит якобы сотрудник банка, который настаивает на установке нового банковского приложений из-за того, что старое заблокировано из-за санкций. Затем приходит СМС, в котором находится ссылка на скачивание файла. “Приложение с виду очень похоже на банковское, однако на самом деле является вредоносным и передает персональные и банковские данные мошенникам”, - рассказала она.
После этого аферисты просят активировать мобильный банк, приложив карту к задней панели смартфона с NFC-модулем. В этот момент фейковое приложение делает виртуальную копию карты. С ее помощью мошенники снимают в банке чужие деньги, заключила Валишвили.
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Мери ВалишвилиРЭУ имени Г. В. ПлехановаРоссияОбществоМошенничество
 
 
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