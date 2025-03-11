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В Одессе после взрывов загорелся резервуар с горючим - РИА Новости, 11.03.2025
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01:34 11.03.2025 (обновлено: 09:42 11.03.2025)
https://ria.ru/20250311/odessa-2004206600.html
В Одессе после взрывов загорелся резервуар с горючим
В Одессе после взрывов загорелся резервуар с горючим - РИА Новости, 11.03.2025
В Одессе после взрывов загорелся резервуар с горючим
Возгорание резервуара с горючим произошло в Одессе после взрывов, сообщил глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер в Telegram-канале. РИА Новости, 11.03.2025
2025-03-11T01:34:00+03:00
2025-03-11T09:42:00+03:00
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МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Возгорание резервуара с горючим произошло в Одессе после взрывов, сообщил глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер в Telegram-канале. Ранее телеканал "Общественное" сообщал о взрывах в городе. "Вследствие атаки произошло возгорание... резервуара с горючим", - написал Кипер. Удары по украинской инфраструктуре Россия начала наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стояли украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
https://ria.ru/20250309/svo-2003592810.html
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в мире, россия, одесса, вооруженные силы украины
В мире, Россия, Одесса, Вооруженные силы Украины
В Одессе после взрывов загорелся резервуар с горючим

Глава ОГА Кипер: в Одессе после взрывов загорелся резервуар с горючим

© Фото : ГСЧС УкраиныТушение резервуара с горючим в Одессе. 11 марта 2025
Тушение резервуара с горючим в Одессе. 11 марта 2025 - РИА Новости, 1920, 11.03.2025
© Фото : ГСЧС Украины
Тушение резервуара с горючим в Одессе. 11 марта 2025
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МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Возгорание резервуара с горючим произошло в Одессе после взрывов, сообщил глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер в Telegram-канале.
Ранее телеканал "Общественное" сообщал о взрывах в городе.
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"Вследствие атаки произошло возгорание... резервуара с горючим", - написал Кипер.
Удары по украинской инфраструктуре Россия начала наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стояли украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
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