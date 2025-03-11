https://ria.ru/20250311/odessa-2004206600.html
В Одессе после взрывов загорелся резервуар с горючим
В Одессе после взрывов загорелся резервуар с горючим - РИА Новости, 11.03.2025
В Одессе после взрывов загорелся резервуар с горючим
Возгорание резервуара с горючим произошло в Одессе после взрывов, сообщил глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер в Telegram-канале. РИА Новости, 11.03.2025
2025-03-11T01:34:00+03:00
2025-03-11T01:34:00+03:00
2025-03-11T09:42:00+03:00
в мире
россия
одесса
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/0b/2004241835_0:66:1110:690_1920x0_80_0_0_95437d60dbd01a758fa69b4573b12a2d.jpg
МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Возгорание резервуара с горючим произошло в Одессе после взрывов, сообщил глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер в Telegram-канале. Ранее телеканал "Общественное" сообщал о взрывах в городе. "Вследствие атаки произошло возгорание... резервуара с горючим", - написал Кипер. Удары по украинской инфраструктуре Россия начала наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стояли украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
https://ria.ru/20250309/svo-2003592810.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
россия
одесса
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/0b/2004241835_73:107:922:744_1920x0_80_0_0_2751d891ee401faccff1c6ca5965bafa.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, одесса, вооруженные силы украины
В мире, Россия, Одесса, Вооруженные силы Украины
В Одессе после взрывов загорелся резервуар с горючим
Глава ОГА Кипер: в Одессе после взрывов загорелся резервуар с горючим