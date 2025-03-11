https://ria.ru/20250311/odessa-2004206600.html

В Одессе после взрывов загорелся резервуар с горючим

В Одессе после взрывов загорелся резервуар с горючим - РИА Новости, 11.03.2025

В Одессе после взрывов загорелся резервуар с горючим

Возгорание резервуара с горючим произошло в Одессе после взрывов, сообщил глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер в Telegram-канале. РИА Новости, 11.03.2025

2025-03-11T01:34:00+03:00

2025-03-11T01:34:00+03:00

2025-03-11T09:42:00+03:00

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МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Возгорание резервуара с горючим произошло в Одессе после взрывов, сообщил глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер в Telegram-канале. Ранее телеканал "Общественное" сообщал о взрывах в городе. "Вследствие атаки произошло возгорание... резервуара с горючим", - написал Кипер. Удары по украинской инфраструктуре Россия начала наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стояли украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.

https://ria.ru/20250309/svo-2003592810.html

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Дарья Буймова

в мире, россия, одесса, вооруженные силы украины