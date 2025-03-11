https://ria.ru/20250311/obvinyaemyy-2004297182.html

Обвиняемый в убийстве москвич заявил, что погибший издевался над ним

Обвиняемый в убийстве москвич заявил, что погибший издевался над ним - РИА Новости, 11.03.2025

Обвиняемый в убийстве москвич заявил, что погибший издевался над ним

Андрей Демин, обвиняемый в убийстве Константина Балишанского на западе Москвы в 2024 году, заявил следователям, что погибший в детстве издевался над ним и... РИА Новости, 11.03.2025

2025-03-11T13:05:00+03:00

2025-03-11T13:05:00+03:00

2025-03-11T13:13:00+03:00

происшествия

москва

московский городской суд

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МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Андрей Демин, обвиняемый в убийстве Константина Балишанского на западе Москвы в 2024 году, заявил следователям, что погибший в детстве издевался над ним и избивал, сообщается в Telegram-канале столичной прокуратуры. В начале июня 2024 года 34-летний Константин Балишанский был застрелен на улице Алексея Свиридова на западе Москвы. Подозреваемого Андрея Демина через несколько часов задержали полицейские неподалеку, на Аминьевском шоссе. Он оказал сопротивление и был тяжело ранен. Демин около месяца пробыл в коме, а после того, как очнулся, суд арестовал его. По данным следствия, Демин не менее девяти раз выстрелил из незаконно изготовленного в домашних условиях огнестрельного оружия в Балишанского, к которому давно испытывал неприязнь, тот скончался на месте. "Мотив хладнокровного убийства: "Он был знаком мне с детства, в детстве он неоднократно издевался надо мной, избивал меня", - говорится в сообщении прокуратуры. Отмечается, что обвиняемый много лет копил обиду, а в день убийства - 6 июня 2024 года пришел к дому на улице Алексея Свиридова, где проживал потерпевший, заклеил подъездную видеокамеру и стал ожидать жертву. Для конспирации тот оделся в темную одежду, медицинскую маску и кепку, поэтому когда потерпевший вышел из подъезда, то прошел мимо, не узнав его. Демин обвиняется по статьям об убийстве, незаконном обороте и изготовлении оружия, посягательстве на жизни сотрудника правоохранительного органа. Прокуратура Москвы уже утвердила обвинительное заключение по уголовному делу, в ближайшие время Демин предстанет перед Московским городским судом. В настоящее время обвиняемый содержится под стражей.

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происшествия, москва, московский городской суд