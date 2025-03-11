https://ria.ru/20250311/obvinenie-2004268191.html
Жителя Волжского осудили за ложное обвинение в насилии над детьми
Жителя Волжского осудили за ложное обвинение в насилии над детьми - РИА Новости, 11.03.2025
Жителя Волжского осудили за ложное обвинение в насилии над детьми
Суд приговорил к 8 годам колонии жителя Волжского, ложно обвинявшего бывшую жену и ее сожителя в насилии над своими детьми, сообщили в пресс-службе СУСК РФ по... РИА Новости, 11.03.2025
2025-03-11T11:13:00+03:00
2025-03-11T11:13:00+03:00
2025-03-11T11:13:00+03:00
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ВОЛГОГРАД, 11 мар – РИА Новости. Суд приговорил к 8 годам колонии жителя Волжского, ложно обвинявшего бывшую жену и ее сожителя в насилии над своими детьми, сообщили в пресс-службе СУСК РФ по Волгоградской области. По данным СК, после развода житель Волжского не смог смириться с решением суда о проживании его троих детей с бывшей женой, с 2022 года мужчина стал писать в правоохранительные органы Волгоградской, Ростовской областей и Калмыкии о том, что экс-супруга и ее новый приятель совершают преступления против его детей. При этом, отмечает ведомство, он заставлял детей записывать видеообращения с ложными обвинениями в адрес матери. Следователи тщательно проверили все заявления и выяснили, что мужчина оговорил свою бывшую жену, рассчитывая, что суд с учетом обвинения в тяжких преступлениях лишит ее родительских прав и передаст ему детей на воспитание. Во вторник суд признал волжанина виновным в заведомо ложном доносе, соединенном с искусственным созданием доказательств обвинения, и вовлечении несовершеннолетних в совершение тяжкого преступления. "Приговором суда виновному назначено наказание в виде восьми лет лишения свободы, отбывать которые он будет в исправительной колонии общего режима", - говорится в сообщении СК.
https://ria.ru/20250311/kamchatka-2004239737.html
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происшествия, жилье, волжский, россия, волгоградская область, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Жилье, Волжский, Россия, Волгоградская область, Следственный комитет России (СК РФ)
Жителя Волжского осудили за ложное обвинение в насилии над детьми
Жителя Волжского осудили на восемь лет за ложное обвинение в насилии над детьми