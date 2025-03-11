https://ria.ru/20250311/obvinenie-2004268191.html

Жителя Волжского осудили за ложное обвинение в насилии над детьми

Жителя Волжского осудили за ложное обвинение в насилии над детьми - РИА Новости, 11.03.2025

Жителя Волжского осудили за ложное обвинение в насилии над детьми

Суд приговорил к 8 годам колонии жителя Волжского, ложно обвинявшего бывшую жену и ее сожителя в насилии над своими детьми, сообщили в пресс-службе СУСК РФ по... РИА Новости, 11.03.2025

2025-03-11T11:13:00+03:00

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волгоградская область

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ВОЛГОГРАД, 11 мар – РИА Новости. Суд приговорил к 8 годам колонии жителя Волжского, ложно обвинявшего бывшую жену и ее сожителя в насилии над своими детьми, сообщили в пресс-службе СУСК РФ по Волгоградской области. По данным СК, после развода житель Волжского не смог смириться с решением суда о проживании его троих детей с бывшей женой, с 2022 года мужчина стал писать в правоохранительные органы Волгоградской, Ростовской областей и Калмыкии о том, что экс-супруга и ее новый приятель совершают преступления против его детей. При этом, отмечает ведомство, он заставлял детей записывать видеообращения с ложными обвинениями в адрес матери. Следователи тщательно проверили все заявления и выяснили, что мужчина оговорил свою бывшую жену, рассчитывая, что суд с учетом обвинения в тяжких преступлениях лишит ее родительских прав и передаст ему детей на воспитание. Во вторник суд признал волжанина виновным в заведомо ложном доносе, соединенном с искусственным созданием доказательств обвинения, и вовлечении несовершеннолетних в совершение тяжкого преступления. "Приговором суда виновному назначено наказание в виде восьми лет лишения свободы, отбывать которые он будет в исправительной колонии общего режима", - говорится в сообщении СК.

https://ria.ru/20250311/kamchatka-2004239737.html

https://ria.ru/20250226/sk-2001704546.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

происшествия, жилье, волжский, россия, волгоградская область, следственный комитет россии (ск рф)