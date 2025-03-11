https://ria.ru/20250311/obse-2004399503.html

В Кремле оценили попытки ОБСЕ наладить диалог

В Кремле оценили попытки ОБСЕ наладить диалог - РИА Новости, 11.03.2025

В Кремле оценили попытки ОБСЕ наладить диалог

Россия будет судить о деятельности ОБСЕ, оценивая конкретные шаги, а не заявления, но Москва относится положительно к попыткам со стороны организации наладить... РИА Новости, 11.03.2025

2025-03-11T19:32:00+03:00

2025-03-11T19:32:00+03:00

2025-03-11T19:32:00+03:00

россия

москва

дмитрий песков

феридун синирлиоглу

обсе

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МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Россия будет судить о деятельности ОБСЕ, оценивая конкретные шаги, а не заявления, но Москва относится положительно к попыткам со стороны организации наладить диалог, заявил в интервью "Известиям" пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Может быть, попытки, первые скромные попытки наладить диалог можно охарактеризовать положительно, но будем дальше судить по конкретным шагам, а не по заявлениям", - заявил Песков, говоря о деятельности ОБСЕ на фоне приезда в РФ генсекретаря организации Феридуна Синирлиоглу.

https://ria.ru/20241205/lavrov-1987517475.html

россия

москва

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Наталья Макарова

россия, москва, дмитрий песков, феридун синирлиоглу, обсе