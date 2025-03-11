https://ria.ru/20250311/obse-2004399503.html
В Кремле оценили попытки ОБСЕ наладить диалог
В Кремле оценили попытки ОБСЕ наладить диалог - РИА Новости, 11.03.2025
В Кремле оценили попытки ОБСЕ наладить диалог
Россия будет судить о деятельности ОБСЕ, оценивая конкретные шаги, а не заявления, но Москва относится положительно к попыткам со стороны организации наладить... РИА Новости, 11.03.2025
2025-03-11T19:32:00+03:00
2025-03-11T19:32:00+03:00
2025-03-11T19:32:00+03:00
россия
москва
дмитрий песков
феридун синирлиоглу
обсе
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МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Россия будет судить о деятельности ОБСЕ, оценивая конкретные шаги, а не заявления, но Москва относится положительно к попыткам со стороны организации наладить диалог, заявил в интервью "Известиям" пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Может быть, попытки, первые скромные попытки наладить диалог можно охарактеризовать положительно, но будем дальше судить по конкретным шагам, а не по заявлениям", - заявил Песков, говоря о деятельности ОБСЕ на фоне приезда в РФ генсекретаря организации Феридуна Синирлиоглу.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, москва, дмитрий песков, феридун синирлиоглу, обсе
Россия, Москва, Дмитрий Песков, Феридун Синирлиоглу, ОБСЕ
В Кремле оценили попытки ОБСЕ наладить диалог
Песков: Россия будет судить о деятельности ОБСЕ по ее шагам, а не по заявлениям