https://ria.ru/20250311/obse-2004398377.html

В Кремле не ожидают от ОБСЕ реакции на недавнюю атаку дронов

В Кремле не ожидают от ОБСЕ реакции на недавнюю атаку дронов - РИА Новости, 11.03.2025

В Кремле не ожидают от ОБСЕ реакции на недавнюю атаку дронов

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что не ждет какой-либо реакции от Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) по недавней... РИА Новости, 11.03.2025

2025-03-11T19:20:00+03:00

2025-03-11T19:20:00+03:00

2025-03-11T19:28:00+03:00

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атака беспилотников на москву и подмосковье

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дмитрий песков

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МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что не ждет какой-либо реакции от Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) по недавней атаке украинских беспилотников на российские регионы, отметив, что и от других организаций ее не было до сих пор."Вы видите, прошел день, реакции никакой нет. И я, честно говоря, не жду никакой реакции от ОБСЕ", - сказал Песков в интервью "Известиям" в ответ на вопрос, ждет ли он какой-то реакции на налёт украинских беспилотников, в том числе от ООН и ОБСЕ.Он также назвал заявления генсекретаря ОБСЕ Феридуна Синирлиоглу, который посетил Москву во вторник, "чрезвычайно сбалансированными", отметив, что тот говорил "и про интересы Киева, и про интересы Москвы".

https://ria.ru/20250311/peskov-2004397825.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

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