https://ria.ru/20250311/obse-2004398377.html
В Кремле не ожидают от ОБСЕ реакции на недавнюю атаку дронов
В Кремле не ожидают от ОБСЕ реакции на недавнюю атаку дронов - РИА Новости, 11.03.2025
В Кремле не ожидают от ОБСЕ реакции на недавнюю атаку дронов
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что не ждет какой-либо реакции от Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) по недавней... РИА Новости, 11.03.2025
2025-03-11T19:20:00+03:00
2025-03-11T19:20:00+03:00
2025-03-11T19:28:00+03:00
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атака беспилотников на москву и подмосковье
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дмитрий песков
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МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что не ждет какой-либо реакции от Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) по недавней атаке украинских беспилотников на российские регионы, отметив, что и от других организаций ее не было до сих пор."Вы видите, прошел день, реакции никакой нет. И я, честно говоря, не жду никакой реакции от ОБСЕ", - сказал Песков в интервью "Известиям" в ответ на вопрос, ждет ли он какой-то реакции на налёт украинских беспилотников, в том числе от ООН и ОБСЕ.Он также назвал заявления генсекретаря ОБСЕ Феридуна Синирлиоглу, который посетил Москву во вторник, "чрезвычайно сбалансированными", отметив, что тот говорил "и про интересы Киева, и про интересы Москвы".
https://ria.ru/20250311/peskov-2004397825.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, москва, обсе, атака беспилотников на москву и подмосковье, оон, дмитрий песков, россия, киев, феридун синирлиоглу
В мире, Москва, ОБСЕ, Атака беспилотников на Москву и Подмосковье, ООН, Дмитрий Песков, Россия, Киев, Феридун Синирлиоглу
В Кремле не ожидают от ОБСЕ реакции на недавнюю атаку дронов
Песков заявил, что в РФ не ждут никакой реакции от ОБСЕ на недавнюю атаку дронов