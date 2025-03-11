СЖР призвал ОБСЕ обратить внимание на дискриминацию российских журналистов
Соловьев призвал ОБСЕ обратить внимание на дискриминацию российских журналистов
© AP Photo / Ronald ZakЗдание штаб-квартиры ОБСЕ в Вене, Австрия
© AP Photo / Ronald Zak
Здание штаб-квартиры ОБСЕ в Вене, Австрия. Архивное фото
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МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Председатель Союза журналистов России (СЖР) Владимир Соловьев направил письмо генеральному секретарю ОБСЕ Феридуну Хади Синирлиоглу с призывом обратить внимание на проблемы, с которыми сталкиваются российские журналисты за рубежом, включая дискриминацию, ограничение их профессиональных прав и угрозы их жизни и безопасности.
"Уважаемый господин Синирлиоглу, Союз журналистов России (СЖР) рад возможности обратиться к вам и выразить надежду, что ваш авторитет и влияние позволят обратить внимание на вопросы, имеющие принципиальное значение для международного журналистского сообщества. В частности, речь идет о проблемах, с которыми сталкиваются российские журналисты за рубежом, включая дискриминацию, ограничение их профессиональных прав и угрозы их жизни и безопасности", - говорится в письме, опубликованном на сайте СЖР.
В письме Соловьев отмечает, что отсутствие должной реакции на убийства российских журналистов со стороны ОБСЕ и ее представителя по вопросам свободы СМИ вызывает особую обеспокоенность.
"С момента начала конфликта на Украине от рук украинских солдат ВСУ и иностранных наёмников погибли десятки российских журналистов, их гибель стала следствием целенаправленного преследования представителей российской прессы. Однако эти трагедии фактически замалчиваются на международной арене, а со стороны ОБСЕ мы не видим ни осуждения этих преступлений, ни требований проведения расследований", - говорится в письме.
Соловьев отметил, что СЖР подтверждает свою готовность к конструктивному сотрудничеству с ОБСЕ и всеми заинтересованными сторонами для обеспечения защиты коллег и сохранения фундаментальных принципов профессии.
В письме СЖР выражает надежду на то, что новый представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Ян Брот будет основываться на принципах объективности, добросовестного исполнения мандата и беспристрастной защиты журналистов, вне зависимости от их национальной принадлежности или политической конъюнктуры.
Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров по итогам своих переговоров с Синирлиоглу сообщил, что передал генсеку ОБСЕ список погибших в 2022-2024 годах российских журналистов и письмо от главы Союза журналистов России.