https://ria.ru/20250311/obse-2004337085.html

СЖР призвал ОБСЕ обратить внимание на дискриминацию российских журналистов

СЖР призвал ОБСЕ обратить внимание на дискриминацию российских журналистов - РИА Новости, 11.03.2025

СЖР призвал ОБСЕ обратить внимание на дискриминацию российских журналистов

Председатель Союза журналистов России (СЖР) Владимир Соловьев направил письмо генеральному секретарю ОБСЕ Феридуну Хади Синирлиоглу с призывом обратить внимание РИА Новости, 11.03.2025

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2025-03-11T15:16:00+03:00

2025-03-11T15:17:00+03:00

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МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Председатель Союза журналистов России (СЖР) Владимир Соловьев направил письмо генеральному секретарю ОБСЕ Феридуну Хади Синирлиоглу с призывом обратить внимание на проблемы, с которыми сталкиваются российские журналисты за рубежом, включая дискриминацию, ограничение их профессиональных прав и угрозы их жизни и безопасности. "Уважаемый господин Синирлиоглу, Союз журналистов России (СЖР) рад возможности обратиться к вам и выразить надежду, что ваш авторитет и влияние позволят обратить внимание на вопросы, имеющие принципиальное значение для международного журналистского сообщества. В частности, речь идет о проблемах, с которыми сталкиваются российские журналисты за рубежом, включая дискриминацию, ограничение их профессиональных прав и угрозы их жизни и безопасности", - говорится в письме, опубликованном на сайте СЖР. В письме Соловьев отмечает, что отсутствие должной реакции на убийства российских журналистов со стороны ОБСЕ и ее представителя по вопросам свободы СМИ вызывает особую обеспокоенность. "С момента начала конфликта на Украине от рук украинских солдат ВСУ и иностранных наёмников погибли десятки российских журналистов, их гибель стала следствием целенаправленного преследования представителей российской прессы. Однако эти трагедии фактически замалчиваются на международной арене, а со стороны ОБСЕ мы не видим ни осуждения этих преступлений, ни требований проведения расследований", - говорится в письме. Соловьев отметил, что СЖР подтверждает свою готовность к конструктивному сотрудничеству с ОБСЕ и всеми заинтересованными сторонами для обеспечения защиты коллег и сохранения фундаментальных принципов профессии. В письме СЖР выражает надежду на то, что новый представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Ян Брот будет основываться на принципах объективности, добросовестного исполнения мандата и беспристрастной защиты журналистов, вне зависимости от их национальной принадлежности или политической конъюнктуры. Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров по итогам своих переговоров с Синирлиоглу сообщил, что передал генсеку ОБСЕ список погибших в 2022-2024 годах российских журналистов и письмо от главы Союза журналистов России.

https://ria.ru/20250311/lavrov-2004324057.html

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в мире, россия, украина, сергей лавров, обсе, союз журналистов россии, вооруженные силы украины