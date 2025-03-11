https://ria.ru/20250311/obse-2004309824.html

Генсек ОБСЕ назвал Россию важным партнером

Генсек ОБСЕ назвал Россию важным партнером - РИА Новости, 11.03.2025

Генсек ОБСЕ назвал Россию важным партнером

Россия важный партнер в рамках ОБСЕ, организация хотела бы работать с Москвой по вопросам мира и безопасности в Европе, заявил ее генсек Феридун Синирлиоглун. РИА Новости, 11.03.2025

2025-03-11T13:54:00+03:00

2025-03-11T13:54:00+03:00

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МОСКВА,11 мар – РИА Новости. Россия важный партнер в рамках ОБСЕ, организация хотела бы работать с Москвой по вопросам мира и безопасности в Европе, заявил ее генсек Феридун Синирлиоглун."Россия - это очень важный партнёр в рамках ОБСЕ. Я хотел бы продолжать работать с Россией по вопросам мира и безопасности в Европе. Поэтому я здесь", - сказал Синирлиоглу.Визит генсека ОБСЕ проходит на фоне массированной атаки украинских беспилотников на Москву. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что представители РФ перед переговорами Синирлиоглу привезут на место падения БПЛА в подмосковном городе Видное.

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