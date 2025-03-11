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Генсек ОБСЕ назвал Россию важным партнером - РИА Новости, 11.03.2025
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13:54 11.03.2025 (обновлено: 13:58 11.03.2025)
https://ria.ru/20250311/obse-2004309824.html
Генсек ОБСЕ назвал Россию важным партнером
Генсек ОБСЕ назвал Россию важным партнером - РИА Новости, 11.03.2025
Генсек ОБСЕ назвал Россию важным партнером
Россия важный партнер в рамках ОБСЕ, организация хотела бы работать с Москвой по вопросам мира и безопасности в Европе, заявил ее генсек Феридун Синирлиоглун. РИА Новости, 11.03.2025
2025-03-11T13:54:00+03:00
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россия
европа
обсе
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МОСКВА,11 мар – РИА Новости. Россия важный партнер в рамках ОБСЕ, организация хотела бы работать с Москвой по вопросам мира и безопасности в Европе, заявил ее генсек Феридун Синирлиоглун."Россия - это очень важный партнёр в рамках ОБСЕ. Я хотел бы продолжать работать с Россией по вопросам мира и безопасности в Европе. Поэтому я здесь", - сказал Синирлиоглу.Визит генсека ОБСЕ проходит на фоне массированной атаки украинских беспилотников на Москву. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что представители РФ перед переговорами Синирлиоглу привезут на место падения БПЛА в подмосковном городе Видное.
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россия, европа, обсе, в мире, москва
Россия, Европа, ОБСЕ, В мире, Москва
Генсек ОБСЕ назвал Россию важным партнером

Генсек ОБСЕ заявил о необходимости продолжения сотрудничества с Россией

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров и генеральный секретарь ОБСЕ Феридун Синирлиоглу во время встречи в Москве
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и генеральный секретарь ОБСЕ Феридун Синирлиоглу во время встречи в Москве - РИА Новости, 1920, 11.03.2025
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и генеральный секретарь ОБСЕ Феридун Синирлиоглу во время встречи в Москве
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МОСКВА,11 мар – РИА Новости. Россия важный партнер в рамках ОБСЕ, организация хотела бы работать с Москвой по вопросам мира и безопасности в Европе, заявил ее генсек Феридун Синирлиоглун.
"Россия - это очень важный партнёр в рамках ОБСЕ. Я хотел бы продолжать работать с Россией по вопросам мира и безопасности в Европе. Поэтому я здесь", - сказал Синирлиоглу.
Визит генсека ОБСЕ проходит на фоне массированной атаки украинских беспилотников на Москву. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что представители РФ перед переговорами Синирлиоглу привезут на место падения БПЛА в подмосковном городе Видное.
Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 11.03.2025
Лавров выразил надежду, что ОБСЕ вернется к своим истокам
13:56
 
РоссияЕвропаОБСЕВ миреМосква
 
 
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