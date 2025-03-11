https://ria.ru/20250311/obse-2004303749.html

В ОБСЕ объяснили игнорирование атак ВСУ на российские объекты

В ОБСЕ объяснили игнорирование атак ВСУ на российские объекты - РИА Новости, 11.03.2025

В ОБСЕ объяснили игнорирование атак ВСУ на российские объекты

Игнорирование на площадке ОБСЕ со стороны европейских представителей атак ВСУ на гражданские объекты РФ связано с милитаристской повесткой ЕС, заявил РИА... РИА Новости, 11.03.2025

2025-03-11T13:27:00+03:00

2025-03-11T13:27:00+03:00

2025-03-11T13:28:00+03:00

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ВЕНА, 11 мар - РИА Новости. Игнорирование на площадке ОБСЕ со стороны европейских представителей атак ВСУ на гражданские объекты РФ связано с милитаристской повесткой ЕС, заявил РИА Новости заместитель постпреда РФ при ОБСЕ Максим Буякевич. По его словам, никто из представителей ЕС не говорит на площадке ОБСЕ об атаках ВСУ против гражданских объектов РФ. "А связано это с тем, что Евросоюз и известные делегации Франции, Германии, прибалтийских республик и Польши, прежде всего, не говоря уже о Великобритании, абсолютно откровенно продвигают милитаристскую повестку. Обуславливают её "российской военной угрозой", - сказал Буякевич. Он добавил, что "на этом фоне им просто не с руки говорить о том, что киевские формирования атакуют гражданские объекты на территории России". При этом собеседник агентства указал на то, что среди европейского политического корпуса есть разумные люди, которые остались после смены политических элит в Европе, но и они не в состоянии публично заявить о том, что в действительности происходит. "Хотя они, конечно, понимают, на самом деле, что в действительности творится, в том числе и с нашими гражданскими лицами в исполнении вооруженных сил Украины. Но публично никто об этом никогда не скажет, поскольку у них, у всех, стоит задача, я имею в виду представителей европейских делегаций, за исключением, пожалуй, венгеров, покрывать преступления вооруженных сил Украины. И делать вид, что гражданские со стороны России вообще не гибнут. От слова совсем. Более того, руководители Евросоюза так и заявляют, что гибели гражданских лиц в России не происходит. Это вопиющее лицемерие, с которым, собственно говоря, приходится сталкиваться нам здесь на ежедневной основе", - заключил зампостпреда. Самая массированная атака вражеских беспилотников на Москву была отбита силами ПВО во вторник. В Московской области сбито около сотни украинских дронов, а по всей стране - более 330, сообщало Минобороны РФ. В Подмосковье погибли два человека, пострадали 18, в том числе трое детей, сообщил Минздрав РФ. По факту атаки возбуждено дело по статье "теракт". Массированная атака беспилотников на Россию и столичный регион была предпринята в день визита в Москву генсека ОБСЕ Феридуна Синирлиоглу. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отметила, что это не первый раз, когда визит в Москву высокопоставленной зарубежной делегации сопровождается атакой дронов ВСУ. Она заявила, что ВСУ атаковали Москву, чтобы в ОБСЕ увидели террористическую сущность киевского режима.

https://ria.ru/20250311/peskov-2004299882.html

https://ria.ru/20250310/rossija-2004086005.html

https://ria.ru/20250311/obse-2004279064.html

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