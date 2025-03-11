В ОБСЕ объяснили игнорирование атак ВСУ на российские объекты
Буякевич: игнорирование атак ВСУ на РФ связано с милитаристской повесткой ЕС
© Фото : OSCE/Curtis BuddenЛоготип ОБСЕ
© Фото : OSCE/Curtis Budden
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ВЕНА, 11 мар - РИА Новости. Игнорирование на площадке ОБСЕ со стороны европейских представителей атак ВСУ на гражданские объекты РФ связано с милитаристской повесткой ЕС, заявил РИА Новости заместитель постпреда РФ при ОБСЕ Максим Буякевич.
"А связано это с тем, что Евросоюз и известные делегации Франции, Германии, прибалтийских республик и Польши, прежде всего, не говоря уже о Великобритании, абсолютно откровенно продвигают милитаристскую повестку. Обуславливают её "российской военной угрозой", - сказал Буякевич.
Он добавил, что "на этом фоне им просто не с руки говорить о том, что киевские формирования атакуют гражданские объекты на территории России".
При этом собеседник агентства указал на то, что среди европейского политического корпуса есть разумные люди, которые остались после смены политических элит в Европе, но и они не в состоянии публично заявить о том, что в действительности происходит.
"Хотя они, конечно, понимают, на самом деле, что в действительности творится, в том числе и с нашими гражданскими лицами в исполнении вооруженных сил Украины. Но публично никто об этом никогда не скажет, поскольку у них, у всех, стоит задача, я имею в виду представителей европейских делегаций, за исключением, пожалуй, венгеров, покрывать преступления вооруженных сил Украины. И делать вид, что гражданские со стороны России вообще не гибнут. От слова совсем. Более того, руководители Евросоюза так и заявляют, что гибели гражданских лиц в России не происходит. Это вопиющее лицемерие, с которым, собственно говоря, приходится сталкиваться нам здесь на ежедневной основе", - заключил зампостпреда.
Самая массированная атака вражеских беспилотников на Москву была отбита силами ПВО во вторник. В Московской области сбито около сотни украинских дронов, а по всей стране - более 330, сообщало Минобороны РФ. В Подмосковье погибли два человека, пострадали 18, в том числе трое детей, сообщил Минздрав РФ. По факту атаки возбуждено дело по статье "теракт".
Массированная атака беспилотников на Россию и столичный регион была предпринята в день визита в Москву генсека ОБСЕ Феридуна Синирлиоглу. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отметила, что это не первый раз, когда визит в Москву высокопоставленной зарубежной делегации сопровождается атакой дронов ВСУ. Она заявила, что ВСУ атаковали Москву, чтобы в ОБСЕ увидели террористическую сущность киевского режима.