https://ria.ru/20250311/obse-2004279064.html

Генсеку ОБСЕ показали последствия атаки БПЛА ВСУ в Подмосковье

Генсеку ОБСЕ показали последствия атаки БПЛА ВСУ в Подмосковье - РИА Новости, 11.03.2025

Генсеку ОБСЕ показали последствия атаки БПЛА ВСУ в Подмосковье

Генсеку Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) Феридуну Синирлиоглу, который находится с визитом в Москве, показали последствия атак... РИА Новости, 11.03.2025

2025-03-11T11:54:00+03:00

2025-03-11T11:54:00+03:00

2025-03-11T12:58:00+03:00

в мире

обсе

атака беспилотников на москву и подмосковье

москва

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мария захарова

феридун синирлиоглу

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МОСКВА, 11 мар — РИА Новости. Генсеку Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) Феридуну Синирлиоглу, который находится с визитом в Москве, показали последствия атак украинских БПЛА на многоквартирный жилой дом в подмосковном Видном, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова в Telegram."Прибывшему в Москву с рабочим визитом генсеку ОБСЕ показали последствия террористической атаки беспилотников киевского режима на многоквартирный жилой дом в Видном", — написала дипломат.Захарова сопроводила свой пост фотографиями осмотра делегацией ОБСЕ последствий атаки."Отрицать очевидное, тем более увиденное собственными глазами, невозможно", — добавила она.Ночью российские военные отразили самую массированную атаку украинских дронов на Москву и Подмосковье.

https://ria.ru/20250311/zakharova-2004226900.html

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в мире, обсе, атака беспилотников на москву и подмосковье, москва, видное, россия, мария захарова, феридун синирлиоглу