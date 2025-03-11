Генсеку ОБСЕ показали последствия атаки БПЛА ВСУ в Подмосковье
Захарова: Генсеку ОБСЕ показали последствия атаки БПЛА ВСУ в Видном
© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкЖилой дом, поврежденный из-за падения обломков сбитого БПЛА на улице Западный Квартал в Видном
Жилой дом, поврежденный из-за падения обломков сбитого БПЛА на улице Западный Квартал в Видном
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МОСКВА, 11 мар — РИА Новости. Генсеку Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) Феридуну Синирлиоглу, который находится с визитом в Москве, показали последствия атак украинских БПЛА на многоквартирный жилой дом в подмосковном Видном, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова в Telegram.
© Фото : Мария Захарова/TelegramГенеральный секретарь ОБСЕ Феридун Синирлиоглу на месте террористической атаки беспилотников киевского режима в Видном
Генеральный секретарь ОБСЕ Феридун Синирлиоглу на месте террористической атаки беспилотников киевского режима в Видном
Захарова сопроводила свой пост фотографиями осмотра делегацией ОБСЕ последствий атаки.
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"Отрицать очевидное, тем более увиденное собственными глазами, невозможно", — добавила она.
Ночью российские военные отразили самую массированную атаку украинских дронов на Москву и Подмосковье.
- Всего над территорией России сбиты 337 беспилотников, из них 91 — над Московским регионом.
- В Домодедово обломки упали на территории дистрибьюторского центра компании "Мираторг", два человека погибли, один пострадал.
- В Видном получили ранения шесть человек.
- Всего пострадали 18 человек, из них трое детей, шестеро находятся в больницах.
- При падении осколков дронов в Москве и области получили повреждения жилые дома.
- Незначительно повреждена железнодорожная инфраструктура на станции Домодедово.
- Следственный комитет возбудил уголовное дело о терроризме.