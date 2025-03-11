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Генсеку ОБСЕ показали последствия атаки БПЛА ВСУ в Подмосковье - РИА Новости, 11.03.2025
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11:54 11.03.2025 (обновлено: 12:58 11.03.2025)
https://ria.ru/20250311/obse-2004279064.html
Генсеку ОБСЕ показали последствия атаки БПЛА ВСУ в Подмосковье
Генсеку ОБСЕ показали последствия атаки БПЛА ВСУ в Подмосковье - РИА Новости, 11.03.2025
Генсеку ОБСЕ показали последствия атаки БПЛА ВСУ в Подмосковье
Генсеку Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) Феридуну Синирлиоглу, который находится с визитом в Москве, показали последствия атак... РИА Новости, 11.03.2025
2025-03-11T11:54:00+03:00
2025-03-11T12:58:00+03:00
в мире
обсе
атака беспилотников на москву и подмосковье
москва
видное
россия
мария захарова
феридун синирлиоглу
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МОСКВА, 11 мар — РИА Новости. Генсеку Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) Феридуну Синирлиоглу, который находится с визитом в Москве, показали последствия атак украинских БПЛА на многоквартирный жилой дом в подмосковном Видном, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова в Telegram.&quot;Прибывшему в Москву с рабочим визитом генсеку ОБСЕ показали последствия террористической атаки беспилотников киевского режима на многоквартирный жилой дом в Видном&quot;, — написала дипломат.Захарова сопроводила свой пост фотографиями осмотра делегацией ОБСЕ последствий атаки.&quot;Отрицать очевидное, тем более увиденное собственными глазами, невозможно&quot;, — добавила она.Ночью российские военные отразили самую массированную атаку украинских дронов на Москву и Подмосковье.
https://ria.ru/20250311/zakharova-2004226900.html
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в мире, обсе, атака беспилотников на москву и подмосковье, москва, видное, россия, мария захарова, феридун синирлиоглу
В мире, ОБСЕ, Атака беспилотников на Москву и Подмосковье, Москва, Видное, Россия, Мария Захарова, Феридун Синирлиоглу
Генсеку ОБСЕ показали последствия атаки БПЛА ВСУ в Подмосковье

Захарова: Генсеку ОБСЕ показали последствия атаки БПЛА ВСУ в Видном

© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкЖилой дом, поврежденный из-за падения обломков сбитого БПЛА на улице Западный Квартал в Видном
Жилой дом, поврежденный из-за падения обломков сбитого БПЛА на улице Западный Квартал в Видном - РИА Новости, 1920, 11.03.2025
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Жилой дом, поврежденный из-за падения обломков сбитого БПЛА на улице Западный Квартал в Видном
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МОСКВА, 11 мар — РИА Новости. Генсеку Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) Феридуну Синирлиоглу, который находится с визитом в Москве, показали последствия атак украинских БПЛА на многоквартирный жилой дом в подмосковном Видном, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова в Telegram.
«

"Прибывшему в Москву с рабочим визитом генсеку ОБСЕ показали последствия террористической атаки беспилотников киевского режима на многоквартирный жилой дом в Видном", — написала дипломат.

© Фото : Мария Захарова/TelegramГенеральный секретарь ОБСЕ Феридун Синирлиоглу на месте террористической атаки беспилотников киевского режима в Видном
Генеральный секретарь ОБСЕ Феридун Синирлиоглу на месте террористической атаки беспилотников киевского режима в Видном - РИА Новости, 1920, 11.03.2025
© Фото : Мария Захарова/Telegram
Генеральный секретарь ОБСЕ Феридун Синирлиоглу на месте террористической атаки беспилотников киевского режима в Видном
Захарова сопроводила свой пост фотографиями осмотра делегацией ОБСЕ последствий атаки.
«

"Отрицать очевидное, тем более увиденное собственными глазами, невозможно", — добавила она.

Ночью российские военные отразили самую массированную атаку украинских дронов на Москву и Подмосковье.
  • Всего над территорией России сбиты 337 беспилотников, из них 91 — над Московским регионом.
  • В Домодедово обломки упали на территории дистрибьюторского центра компании "Мираторг", два человека погибли, один пострадал.
  • В Видном получили ранения шесть человек.
  • Всего пострадали 18 человек, из них трое детей, шестеро находятся в больницах.
  • При падении осколков дронов в Москве и области получили повреждения жилые дома.
  • Незначительно повреждена железнодорожная инфраструктура на станции Домодедово.
  • Следственный комитет возбудил уголовное дело о терроризме.
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга - РИА Новости, 1920, 11.03.2025
Захарова увидела связь между атакой БПЛА на Москву и визитом генсека ОБСЕ
08:20
 
В миреОБСЕАтака беспилотников на Москву и ПодмосковьеМоскваВидноеРоссияМария ЗахароваФеридун Синирлиоглу
 
 
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