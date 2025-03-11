https://ria.ru/20250311/nyt-2004286046.html

СМИ назвали цель Украины в переговорах с США

СМИ назвали цель Украины в переговорах с США - РИА Новости, 11.03.2025

СМИ назвали цель Украины в переговорах с США

Целью Украины в переговорах с США может быть попытка выиграть время, что страны Европы могли увеличить поддержку, сообщает американская газета New York Times со РИА Новости, 11.03.2025

2025-03-11T12:08:00+03:00

2025-03-11T12:08:00+03:00

2025-03-11T12:08:00+03:00

в мире

украина

сша

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владимир путин

марко рубио

майк уолтц

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МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Целью Украины в переговорах с США может быть попытка выиграть время, что страны Европы могли увеличить поддержку, сообщает американская газета New York Times со ссылкой на бывших украинских чиновников и экспертов. "Более широкие цели Украины в переговорах с США заключаются в том, чтобы замедлить, насколько это возможно, последствия геополитического поворота Америки к России при (президенте США Дональде) Трампе. Это может выиграть время, чтобы европейские государства увеличили объем помощи", - говорится в публикации. Ранее в госдепартаменте США сообщили, что госсекретарь Марко Рубио и советник по национальной безопасности Майк Уолтц во вторник встретятся с министром иностранных дел Украины Андреем Сибигой, главой офиса президента Украины Андреем Ермаком и министром обороны Украины Рустемом Умеровым в Джидде в Саудовской Аравии. Президент РФ Владимир Путин во время совещания с постоянными членами Совбеза РФ в январе заявлял, что целью урегулирования конфликта на Украине должно быть не краткое перемирие и передышка для перегруппировки сил и перевооружения с целью последующего продолжения конфликта, а долгосрочный мир. По его словам, власти России продолжат бороться за интересы российского народа, в этом заключается смысл спецоперации. Мир на Украине, отмечал Путин, должен быть основан на "уважении законных интересов всех людей, всех народов, которые проживают в этом регионе".

https://ria.ru/20250310/ssha-2004135862.html

https://ria.ru/20250311/rogov-2004254910.html

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в мире, украина, сша, россия, владимир путин, марко рубио, майк уолтц