СМИ назвали цель Украины в переговорах с США
NYT: Киев в переговорах с США попытается выиграть время
© AP Photo / Jacquelyn MartinФлаги США и Украины на Пенсильвания-авеню в Вашингтоне
© AP Photo / Jacquelyn Martin
Флаги США и Украины на Пенсильвания-авеню в Вашингтоне. Архивное фото
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МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Целью Украины в переговорах с США может быть попытка выиграть время, что страны Европы могли увеличить поддержку, сообщает американская газета New York Times со ссылкой на бывших украинских чиновников и экспертов.
"Более широкие цели Украины в переговорах с США заключаются в том, чтобы замедлить, насколько это возможно, последствия геополитического поворота Америки к России при (президенте США Дональде) Трампе. Это может выиграть время, чтобы европейские государства увеличили объем помощи", - говорится в публикации.
Ранее в госдепартаменте США сообщили, что госсекретарь Марко Рубио и советник по национальной безопасности Майк Уолтц во вторник встретятся с министром иностранных дел Украины Андреем Сибигой, главой офиса президента Украины Андреем Ермаком и министром обороны Украины Рустемом Умеровым в Джидде в Саудовской Аравии.
Президент РФ Владимир Путин во время совещания с постоянными членами Совбеза РФ в январе заявлял, что целью урегулирования конфликта на Украине должно быть не краткое перемирие и передышка для перегруппировки сил и перевооружения с целью последующего продолжения конфликта, а долгосрочный мир. По его словам, власти России продолжат бороться за интересы российского народа, в этом заключается смысл спецоперации. Мир на Украине, отмечал Путин, должен быть основан на "уважении законных интересов всех людей, всех народов, которые проживают в этом регионе".