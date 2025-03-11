Рейтинг@Mail.ru
СМИ назвали цель Украины в переговорах с США - РИА Новости, 11.03.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:08 11.03.2025
https://ria.ru/20250311/nyt-2004286046.html
СМИ назвали цель Украины в переговорах с США
СМИ назвали цель Украины в переговорах с США - РИА Новости, 11.03.2025
СМИ назвали цель Украины в переговорах с США
Целью Украины в переговорах с США может быть попытка выиграть время, что страны Европы могли увеличить поддержку, сообщает американская газета New York Times со РИА Новости, 11.03.2025
2025-03-11T12:08:00+03:00
2025-03-11T12:08:00+03:00
в мире
украина
сша
россия
владимир путин
марко рубио
майк уолтц
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/19/1867588523_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_18bb94f4b3c3780a8d94f0628d60bca9.jpg
МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Целью Украины в переговорах с США может быть попытка выиграть время, что страны Европы могли увеличить поддержку, сообщает американская газета New York Times со ссылкой на бывших украинских чиновников и экспертов. "Более широкие цели Украины в переговорах с США заключаются в том, чтобы замедлить, насколько это возможно, последствия геополитического поворота Америки к России при (президенте США Дональде) Трампе. Это может выиграть время, чтобы европейские государства увеличили объем помощи", - говорится в публикации. Ранее в госдепартаменте США сообщили, что госсекретарь Марко Рубио и советник по национальной безопасности Майк Уолтц во вторник встретятся с министром иностранных дел Украины Андреем Сибигой, главой офиса президента Украины Андреем Ермаком и министром обороны Украины Рустемом Умеровым в Джидде в Саудовской Аравии. Президент РФ Владимир Путин во время совещания с постоянными членами Совбеза РФ в январе заявлял, что целью урегулирования конфликта на Украине должно быть не краткое перемирие и передышка для перегруппировки сил и перевооружения с целью последующего продолжения конфликта, а долгосрочный мир. По его словам, власти России продолжат бороться за интересы российского народа, в этом заключается смысл спецоперации. Мир на Украине, отмечал Путин, должен быть основан на "уважении законных интересов всех людей, всех народов, которые проживают в этом регионе".
https://ria.ru/20250310/ssha-2004135862.html
https://ria.ru/20250311/rogov-2004254910.html
украина
сша
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/19/1867588523_52:0:2783:2048_1920x0_80_0_0_2e0275a4725ed29dfcc1feb0ac6fc238.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, сша, россия, владимир путин, марко рубио, майк уолтц
В мире, Украина, США, Россия, Владимир Путин, Марко Рубио, Майк Уолтц
СМИ назвали цель Украины в переговорах с США

NYT: Киев в переговорах с США попытается выиграть время

© AP Photo / Jacquelyn MartinФлаги США и Украины на Пенсильвания-авеню в Вашингтоне
Флаги США и Украины на Пенсильвания-авеню в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 11.03.2025
© AP Photo / Jacquelyn Martin
Флаги США и Украины на Пенсильвания-авеню в Вашингтоне. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Целью Украины в переговорах с США может быть попытка выиграть время, что страны Европы могли увеличить поддержку, сообщает американская газета New York Times со ссылкой на бывших украинских чиновников и экспертов.
"Более широкие цели Украины в переговорах с США заключаются в том, чтобы замедлить, насколько это возможно, последствия геополитического поворота Америки к России при (президенте США Дональде) Трампе. Это может выиграть время, чтобы европейские государства увеличили объем помощи", - говорится в публикации.
Президент США Дональд Трамп и Владимир Зеленский во время встречи - РИА Новости, 1920, 10.03.2025
США намерены обсудить с Киевом обмен разведданными, заявил Уиткофф
Вчера, 16:24
Ранее в госдепартаменте США сообщили, что госсекретарь Марко Рубио и советник по национальной безопасности Майк Уолтц во вторник встретятся с министром иностранных дел Украины Андреем Сибигой, главой офиса президента Украины Андреем Ермаком и министром обороны Украины Рустемом Умеровым в Джидде в Саудовской Аравии.
Президент РФ Владимир Путин во время совещания с постоянными членами Совбеза РФ в январе заявлял, что целью урегулирования конфликта на Украине должно быть не краткое перемирие и передышка для перегруппировки сил и перевооружения с целью последующего продолжения конфликта, а долгосрочный мир. По его словам, власти России продолжат бороться за интересы российского народа, в этом заключается смысл спецоперации. Мир на Украине, отмечал Путин, должен быть основан на "уважении законных интересов всех людей, всех народов, которые проживают в этом регионе".
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 11.03.2025
Рогов раскрыл три главные цели Зеленского
10:17
 
В миреУкраинаСШАРоссияВладимир ПутинМарко РубиоМайк Уолтц
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала