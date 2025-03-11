https://ria.ru/20250311/npz-2004408409.html

Московский НПЗ работает в штатном режиме после атаки дронов

Московский НПЗ работает в штатном режиме после атаки дронов - РИА Новости, 11.03.2025

Московский НПЗ работает в штатном режиме после атаки дронов

Московский НПЗ "Газпром нефти" работает в штатном режиме после атаки беспилотников на столицу, сообщили журналистам в пресс-службе завода. РИА Новости, 11.03.2025

2025-03-11T20:28:00+03:00

2025-03-11T20:28:00+03:00

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происшествия

технологии

московская область (подмосковье)

капотня

москва

андрей воробьев

московский нпз

газпром

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МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Московский НПЗ "Газпром нефти" работает в штатном режиме после атаки беспилотников на столицу, сообщили журналистам в пресс-службе завода. "Московский НПЗ работает в штатном режиме", - сказали на заводе. Самая массированная атака вражеских беспилотников на Москву была отбита силами ПВО во вторник. В Московской области сбито около сотни украинских дронов, а по всей стране - более 330, сообщало Минобороны РФ. В Подмосковье погибли три человека, пострадали около 20, в том числе трое детей. По факту атаки возбуждено дело по статье "теракт". Как отметил глава Подмосковья Андрей Воробьев, судя по поражающим элементам, найденным на месте падения дронов, целью атаки были именно люди. Ранее МЧС столицы сообщило в Telegram-канале об обнаружении при обследовании места падения БПЛА в Капотне неразорвавшейся боевой части беспилотника. Позднее саперы подорвали ее, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы. Московский НПЗ находится в московском районе Капотня, производит востребованные нефтепродукты: бензин, дизельное топливо, авиационный керосин, битум для строительства дорог.

https://ria.ru/20250311/ataka-2004270953.html

московская область (подмосковье)

капотня

москва

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Наталья Макарова

происшествия, технологии, московская область (подмосковье), капотня, москва, андрей воробьев, московский нпз, газпром, министерство обороны рф (минобороны рф)