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Полиция рассказала подробности дела об инциденте в нижегородской школе - РИА Новости, 11.03.2025
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15:11 11.03.2025 (обновлено: 15:26 11.03.2025)
https://ria.ru/20250311/nozh-2004335611.html
Полиция рассказала подробности дела об инциденте в нижегородской школе
Полиция рассказала подробности дела об инциденте в нижегородской школе - РИА Новости, 11.03.2025
Полиция рассказала подробности дела об инциденте в нижегородской школе
Пострадавшие в школе в Нижнем Новгороде восьмиклассники получили от одноклассника удары ножом, сообщило МВД региона. РИА Новости, 11.03.2025
2025-03-11T15:11:00+03:00
2025-03-11T15:26:00+03:00
происшествия
нижний новгород
россия
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 11 мар - РИА Новости. Пострадавшие в школе в Нижнем Новгороде восьмиклассники получили от одноклассника удары ножом, сообщило МВД региона."Ученик 8-го класса школы №117 Нижнего Новгорода ударил ножом двух сверстников – учеников 8-го класса. Сотрудники полиции опрашивают свидетелей и участников происшествия. Пострадавшие госпитализированы", - говорится в сообщении.Ранее в региональном МВД сообщили РИА Новости, что предполагаемый виновник задержан сотрудниками уголовного розыска. Как уточнили в пресс-службе ведомства, задержан подросток 2010 года рожденияРанее в МВД региона сообщили, что двое восьмиклассников госпитализированы после инцидента в школе №117. По данным городского департамента образования, между учениками произошел конфликт. Пострадавшие в ходе него дети доставлены в медицинское учреждение. После осмотра врачей было установлено, что угрозы жизни и здоровью детей нет.
https://ria.ru/20250311/prokuratura-2004332187.html
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нижний новгород
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происшествия, нижний новгород, россия, министерство внутренних дел рф (мвд россии)
Происшествия, Нижний Новгород, Россия, Министерство внутренних дел РФ (МВД России)
Полиция рассказала подробности дела об инциденте в нижегородской школе

Пострадавшие в Нижнем Новгороде школьники получили от одноклассника удары ножом

© Фото : соцсетиСотрудники полиции в школе в Нижнем Новгороде, где ученик напал с ножом на своих одноклассников
Сотрудники полиции в школе в Нижнем Новгороде, где ученик напал с ножом на своих одноклассников - РИА Новости, 1920, 11.03.2025
© Фото : соцсети
Сотрудники полиции в школе в Нижнем Новгороде, где ученик напал с ножом на своих одноклассников
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 11 мар - РИА Новости. Пострадавшие в школе в Нижнем Новгороде восьмиклассники получили от одноклассника удары ножом, сообщило МВД региона.
"Ученик 8-го класса школы №117 Нижнего Новгорода ударил ножом двух сверстников – учеников 8-го класса. Сотрудники полиции опрашивают свидетелей и участников происшествия. Пострадавшие госпитализированы", - говорится в сообщении.
Машины скорой помощи возле школы в Нижнем Новгороде, где ученик ударил ножом двух своих одноклассников - РИА Новости, 1920, 11.03.2025
В нижегородской школе проведут проверку после инцидента с учениками
Вчера, 14:59
Ранее в региональном МВД сообщили РИА Новости, что предполагаемый виновник задержан сотрудниками уголовного розыска. Как уточнили в пресс-службе ведомства, задержан подросток 2010 года рождения
Ранее в МВД региона сообщили, что двое восьмиклассников госпитализированы после инцидента в школе №117. По данным городского департамента образования, между учениками произошел конфликт. Пострадавшие в ходе него дети доставлены в медицинское учреждение. После осмотра врачей было установлено, что угрозы жизни и здоровью детей нет.
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 11.03.2025
В Москве заключили под стражу мужчину, обстрелявшего подростков
Вчера, 14:54
 
ПроисшествияНижний НовгородРоссияМинистерство внутренних дел РФ (МВД России)
 
 
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