https://ria.ru/20250311/nozh-2004335611.html
Полиция рассказала подробности дела об инциденте в нижегородской школе
Полиция рассказала подробности дела об инциденте в нижегородской школе - РИА Новости, 11.03.2025
Полиция рассказала подробности дела об инциденте в нижегородской школе
Пострадавшие в школе в Нижнем Новгороде восьмиклассники получили от одноклассника удары ножом, сообщило МВД региона. РИА Новости, 11.03.2025
2025-03-11T15:11:00+03:00
2025-03-11T15:11:00+03:00
2025-03-11T15:26:00+03:00
происшествия
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 11 мар - РИА Новости. Пострадавшие в школе в Нижнем Новгороде восьмиклассники получили от одноклассника удары ножом, сообщило МВД региона."Ученик 8-го класса школы №117 Нижнего Новгорода ударил ножом двух сверстников – учеников 8-го класса. Сотрудники полиции опрашивают свидетелей и участников происшествия. Пострадавшие госпитализированы", - говорится в сообщении.Ранее в региональном МВД сообщили РИА Новости, что предполагаемый виновник задержан сотрудниками уголовного розыска. Как уточнили в пресс-службе ведомства, задержан подросток 2010 года рожденияРанее в МВД региона сообщили, что двое восьмиклассников госпитализированы после инцидента в школе №117. По данным городского департамента образования, между учениками произошел конфликт. Пострадавшие в ходе него дети доставлены в медицинское учреждение. После осмотра врачей было установлено, что угрозы жизни и здоровью детей нет.
https://ria.ru/20250311/prokuratura-2004332187.html
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происшествия, нижний новгород, россия, министерство внутренних дел рф (мвд россии)
Происшествия, Нижний Новгород, Россия, Министерство внутренних дел РФ (МВД России)
Полиция рассказала подробности дела об инциденте в нижегородской школе
Пострадавшие в Нижнем Новгороде школьники получили от одноклассника удары ножом