https://ria.ru/20250311/nokia-2004393823.html

Nokia сообщила о неудачной попытке позвонить с Луны

Nokia сообщила о неудачной попытке позвонить с Луны - РИА Новости, 12.03.2025

Nokia сообщила о неудачной попытке позвонить с Луны

Финская компания Nokia заявила о провале первой попытки сделать по сотовой связи звонок с Луны при помощи оборудования, отправленного на спутник Земли в рамках... РИА Новости, 12.03.2025

2025-03-11T18:53:00+03:00

2025-03-11T18:53:00+03:00

2025-03-12T00:58:00+03:00

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МОСКВА, 11 мар — РИА Новости. Финская компания Nokia заявила о провале первой попытки сделать по сотовой связи звонок с Луны при помощи оборудования, отправленного на спутник Земли в рамках миссии Intuitive Machines IM-2.Как пояснили в компании, проблемы возникли из-за некорректной ориентации солнечных панелей аппарата Athena, севшего на Луну под неправильным углом. Сотовое оборудование удалось запустить и оно реагировало на команды в течение 25 минут.Как уточняется, зонд Athena оказался на лунной поверхности под неправильным углом. Оборудование ввели в эксплуатацию, оно реагировало на команды из центра в Калифорнии в течение 25 минут.

https://ria.ru/20250307/luna-2003521075.html

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луна, калифорния, эспоо, наса, nokia corporation, сша, финляндия, в мире