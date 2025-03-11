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Nokia сообщила о неудачной попытке позвонить с Луны - РИА Новости, 12.03.2025
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18:53 11.03.2025 (обновлено: 00:58 12.03.2025)
https://ria.ru/20250311/nokia-2004393823.html
Nokia сообщила о неудачной попытке позвонить с Луны
Nokia сообщила о неудачной попытке позвонить с Луны - РИА Новости, 12.03.2025
Nokia сообщила о неудачной попытке позвонить с Луны
Финская компания Nokia заявила о провале первой попытки сделать по сотовой связи звонок с Луны при помощи оборудования, отправленного на спутник Земли в рамках... РИА Новости, 12.03.2025
2025-03-11T18:53:00+03:00
2025-03-12T00:58:00+03:00
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МОСКВА, 11 мар — РИА Новости. Финская компания Nokia заявила о провале первой попытки сделать по сотовой связи звонок с Луны при помощи оборудования, отправленного на спутник Земли в рамках миссии Intuitive Machines IM-2.Как пояснили в компании, проблемы возникли из-за некорректной ориентации солнечных панелей аппарата Athena, севшего на Луну под неправильным углом. Сотовое оборудование удалось запустить и оно реагировало на команды в течение 25 минут.Как уточняется, зонд Athena оказался на лунной поверхности под неправильным углом. Оборудование ввели в эксплуатацию, оно реагировало на команды из центра в Калифорнии в течение 25 минут.
https://ria.ru/20250307/luna-2003521075.html
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луна, калифорния, эспоо, наса, nokia corporation, сша, финляндия, в мире
Луна, Калифорния, Эспоо, НАСА, Nokia Corporation, США, Финляндия, В мире
Nokia сообщила о неудачной попытке позвонить с Луны

Nokia сообщила о неудачной первой попытке позвонить по сотовой связи с Луны

© Фото : Intuitive MachinesЗонд Athena на Луне
Зонд Athena на Луне - РИА Новости, 1920, 11.03.2025
© Фото : Intuitive Machines
Зонд Athena на Луне
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МОСКВА, 11 мар — РИА Новости. Финская компания Nokia заявила о провале первой попытки сделать по сотовой связи звонок с Луны при помощи оборудования, отправленного на спутник Земли в рамках миссии Intuitive Machines IM-2.
Как пояснили в компании, проблемы возникли из-за некорректной ориентации солнечных панелей аппарата Athena, севшего на Луну под неправильным углом. Сотовое оборудование удалось запустить и оно реагировало на команды в течение 25 минут.
Как уточняется, зонд Athena оказался на лунной поверхности под неправильным углом. Оборудование ввели в эксплуатацию, оно реагировало на команды из центра в Калифорнии в течение 25 минут.
На фото, предоставленном НАСА, показано, как посадочный аппарат Athena компании Intuitive Machines приближается к поверхности Луны в четверг, 6 марта 2025 года - РИА Новости, 1920, 07.03.2025
Зонд Athena долетел до Луны, но мог прилуниться неправильно
7 марта, 01:36
 
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