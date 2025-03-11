https://ria.ru/20250311/nokia-2004393823.html
Nokia сообщила о неудачной попытке позвонить с Луны
Nokia сообщила о неудачной попытке позвонить с Луны - РИА Новости, 12.03.2025
Nokia сообщила о неудачной попытке позвонить с Луны
Финская компания Nokia заявила о провале первой попытки сделать по сотовой связи звонок с Луны при помощи оборудования, отправленного на спутник Земли в рамках... РИА Новости, 12.03.2025
2025-03-11T18:53:00+03:00
2025-03-11T18:53:00+03:00
2025-03-12T00:58:00+03:00
луна
калифорния
эспоо
наса
nokia corporation
сша
финляндия
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/0b/2004395004_0:1467:2048:2619_1920x0_80_0_0_86000b073ff8f4f074ef84c53cac9682.jpg
МОСКВА, 11 мар — РИА Новости. Финская компания Nokia заявила о провале первой попытки сделать по сотовой связи звонок с Луны при помощи оборудования, отправленного на спутник Земли в рамках миссии Intuitive Machines IM-2.Как пояснили в компании, проблемы возникли из-за некорректной ориентации солнечных панелей аппарата Athena, севшего на Луну под неправильным углом. Сотовое оборудование удалось запустить и оно реагировало на команды в течение 25 минут.Как уточняется, зонд Athena оказался на лунной поверхности под неправильным углом. Оборудование ввели в эксплуатацию, оно реагировало на команды из центра в Калифорнии в течение 25 минут.
https://ria.ru/20250307/luna-2003521075.html
луна
калифорния
эспоо
сша
финляндия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/0b/2004395004_0:1191:2048:2727_1920x0_80_0_0_ae2b65d9fda5deaa3a88697e5a12eec6.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
луна, калифорния, эспоо, наса, nokia corporation, сша, финляндия, в мире
Луна, Калифорния, Эспоо, НАСА, Nokia Corporation, США, Финляндия, В мире
Nokia сообщила о неудачной попытке позвонить с Луны
Nokia сообщила о неудачной первой попытке позвонить по сотовой связи с Луны