В Николаеве сожгли машину ТЦК
Лебедев сообщил, что жители Николаева сожгли машину военкоматов
© Фото : ГСЧС УкраиныУкраинские пожарные на месте пожара
© Фото : ГСЧС Украины
Украинские пожарные на месте пожара. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 11 мар - РИА Новости. В Николаеве горожане сожгли машину ТЦК (территориальных центров комплектования – так на Украине называют военкоматы), сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.
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"В городе Николаев, по улице Электронная, во дворах напротив 42-й школы, сегодня сожгли машину ТЦКашников. Особо добавить нечего, кроме всенародной ненависти к ТЦК. Их ненавидят как пророссийские, так и проукраинские граждане, и даже равнодушных к ним нет", - рассказал собеседник агентства.
Закон об усилении мобилизации на Украине вступил в силу 18 мая. Документ предписывал всем военнообязанным обновить свои данные в военкомате. Для этого нужно прийти в военкомат лично или зарегистрироваться в "электронном кабинете призывника". Повестка будет считаться врученной, даже если призывник не видел ее лично: датой "вручения" повестки будет считаться число, когда в документе был проставлен штамп о невозможности личного вручения. В законе прописано, что военнообязанные должны постоянно носить с собой военный билет и предъявлять его по первому требованию сотрудников военкомата, полиции. Сроки демобилизации в документе не прописаны.
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