https://ria.ru/20250311/nefteprovod-2004404103.html

Поставки нефти в Венгрию возобновились после атаки БПЛА на "Дружбу"

Поставки нефти в Венгрию возобновились после атаки БПЛА на "Дружбу" - РИА Новости, 11.03.2025

Поставки нефти в Венгрию возобновились после атаки БПЛА на "Дружбу"

Российский оператор нефтепровода "Дружба" устранил повреждения, нанесенные атакой украинского беспилотника, и поставки нефти в Венгрию возобновились, заявил... РИА Новости, 11.03.2025

2025-03-11T19:47:00+03:00

2025-03-11T19:47:00+03:00

2025-03-11T20:17:00+03:00

россия

венгрия

вооруженные силы украины

атака украинских беспилотников на москву

в мире

петер сийярто

александр новак

транзит газа через украину

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БУДАПЕШТ, 11 мар — РИА Новости. Российский оператор нефтепровода "Дружба" устранил повреждения, нанесенные атакой украинского беспилотника, и поставки нефти в Венгрию возобновились, заявил венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто в соцсетях."Российский системный оператор устранил повреждения, нанесенные атакой украинского беспилотника, и поставки нефти в Венгрию по нефтепроводу "Дружба" возобновились", — написал он. Во вторник поставки российской нефти в Венгрию приостановили из-за атаки украинского дрона на измерительную станцию нефтепровода. Как подчеркнул глава внешнеполитического ведомства, Будапешт считает неприемлемыми атаки на критическую для энергобезопасности инфраструктуру.После разговора с вице-премьером Александром Новаком Сийярто уточнил, что поставки нефти могут возобновиться после ремонта к вечеру вторника.Генштаб ВСУ взял ответственность за атаку беспилотниками на инфраструктуру нефтепровода.Нефтепровод "Дружба" берет свое начало в Альметьевске, проходит через Брянск и далее разветвляется на два участка: северный (по территории Белоруссии в направлении Польши и Германии) и южный (по территории Украины в сторону Венгрии, Словакии, Чехии). Транспортировка российского сырья в Польшу прекратилась в конце февраля 2023 года, а в Германию — с начала 2023-го. Остальные страны получают нефть по южной ветке трубопровода.

https://ria.ru/20250311/ataka-2004327547.html

https://ria.ru/20250311/bpla-2004308143.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, венгрия, вооруженные силы украины, атака украинских беспилотников на москву, в мире, петер сийярто, александр новак, транзит газа через украину