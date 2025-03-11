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Поставки нефти в Венгрию возобновились после атаки БПЛА на "Дружбу" - РИА Новости, 11.03.2025
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19:47 11.03.2025 (обновлено: 20:17 11.03.2025)
https://ria.ru/20250311/nefteprovod-2004404103.html
Поставки нефти в Венгрию возобновились после атаки БПЛА на "Дружбу"
Поставки нефти в Венгрию возобновились после атаки БПЛА на "Дружбу" - РИА Новости, 11.03.2025
Поставки нефти в Венгрию возобновились после атаки БПЛА на "Дружбу"
Российский оператор нефтепровода "Дружба" устранил повреждения, нанесенные атакой украинского беспилотника, и поставки нефти в Венгрию возобновились, заявил... РИА Новости, 11.03.2025
2025-03-11T19:47:00+03:00
2025-03-11T20:17:00+03:00
россия
венгрия
вооруженные силы украины
атака украинских беспилотников на москву
в мире
петер сийярто
александр новак
транзит газа через украину
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БУДАПЕШТ, 11 мар — РИА Новости. Российский оператор нефтепровода "Дружба" устранил повреждения, нанесенные атакой украинского беспилотника, и поставки нефти в Венгрию возобновились, заявил венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто в соцсетях.&quot;Российский системный оператор устранил повреждения, нанесенные атакой украинского беспилотника, и поставки нефти в Венгрию по нефтепроводу &quot;Дружба&quot; возобновились&quot;, — написал он. Во вторник поставки российской нефти в Венгрию приостановили из-за атаки украинского дрона на измерительную станцию нефтепровода. Как подчеркнул глава внешнеполитического ведомства, Будапешт считает неприемлемыми атаки на критическую для энергобезопасности инфраструктуру.После разговора с вице-премьером Александром Новаком Сийярто уточнил, что поставки нефти могут возобновиться после ремонта к вечеру вторника.Генштаб ВСУ взял ответственность за атаку беспилотниками на инфраструктуру нефтепровода.Нефтепровод "Дружба" берет свое начало в Альметьевске, проходит через Брянск и далее разветвляется на два участка: северный (по территории Белоруссии в направлении Польши и Германии) и южный (по территории Украины в сторону Венгрии, Словакии, Чехии). Транспортировка российского сырья в Польшу прекратилась в конце февраля 2023 года, а в Германию — с начала 2023-го. Остальные страны получают нефть по южной ветке трубопровода.
https://ria.ru/20250311/ataka-2004327547.html
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россия, венгрия, вооруженные силы украины, атака украинских беспилотников на москву, в мире, петер сийярто, александр новак, транзит газа через украину
Россия, Венгрия, Вооруженные силы Украины, Атака украинских беспилотников на Москву, В мире, Петер Сийярто, Александр Новак, транзит газа через Украину
Поставки нефти в Венгрию возобновились после атаки БПЛА на "Дружбу"

Сийярто: РФ устранила нанесенные дроном ВСУ повреждения на нефтепроводе "Дружба"

© Sputnik | Перейти в медиабанкРабочие ремонтируют участок магистрального нефтепровода "Дружба"
Рабочие ремонтируют участок магистрального нефтепровода Дружба - РИА Новости, 1920, 11.03.2025
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Рабочие ремонтируют участок магистрального нефтепровода "Дружба". Архивное фото
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БУДАПЕШТ, 11 мар — РИА Новости. Российский оператор нефтепровода "Дружба" устранил повреждения, нанесенные атакой украинского беспилотника, и поставки нефти в Венгрию возобновились, заявил венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто в соцсетях.
«

"Российский системный оператор устранил повреждения, нанесенные атакой украинского беспилотника, и поставки нефти в Венгрию по нефтепроводу "Дружба" возобновились", — написал он.

Во вторник поставки российской нефти в Венгрию приостановили из-за атаки украинского дрона на измерительную станцию нефтепровода.

Силы ПВО за ночь сбили 337 украинских беспилотников над российской территорией. Мэр Москвы Сергей Собянин отметил, что отбита самая массированная атака вражеских БПЛА на столицу. В Подмосковье погибли три человека, есть пострадавшие, в том числе дети.

Как подчеркнул глава внешнеполитического ведомства, Будапешт считает неприемлемыми атаки на критическую для энергобезопасности инфраструктуру.
После разговора с вице-премьером Александром Новаком Сийярто уточнил, что поставки нефти могут возобновиться после ремонта к вечеру вторника.
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Генштаб ВСУ взял ответственность за атаку беспилотниками на инфраструктуру нефтепровода.
Нефтепровод "Дружба" берет свое начало в Альметьевске, проходит через Брянск и далее разветвляется на два участка: северный (по территории Белоруссии в направлении Польши и Германии) и южный (по территории Украины в сторону Венгрии, Словакии, Чехии). Транспортировка российского сырья в Польшу прекратилась в конце февраля 2023 года, а в Германию — с начала 2023-го. Остальные страны получают нефть по южной ветке трубопровода.
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