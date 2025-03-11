https://ria.ru/20250311/neft-2004393330.html

Поставки нефти в Словакию по "Дружбе" приостановили

Поставки нефти в Словакию по "Дружбе" приостановили - РИА Новости, 11.03.2025

Поставки нефти в Словакию по "Дружбе" приостановили

Поставки нефти по нефтепроводу "Дружба" в Словакию приостановлены по техническим причинам за пределами республики, сообщил трубопроводный оператор Transpetrol. РИА Новости, 11.03.2025

2025-03-11T18:50:00+03:00

2025-03-11T18:50:00+03:00

2025-03-11T19:05:00+03:00

словакия

в мире

нефтепровод "дружба"

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/01/1849058722_0:0:2153:1211_1920x0_80_0_0_6c80f86f684dfbbb158708eebcd0f743.jpg

БРАТИСЛАВА, 11 мар - РИА Новости. Поставки нефти по нефтепроводу "Дружба" в Словакию приостановлены по техническим причинам за пределами республики, сообщил трубопроводный оператор Transpetrol."Прием нефти через нефтепровод "Дружба" на территории Словакии был во вторник приостановлен, это (произошло) по техническим причинам за пределами республики", - сообщили словацкому новостному агентству TASR в компании Transpetrol.

https://ria.ru/20250304/chekhiya-2003007967.html

словакия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

словакия, в мире, нефтепровод "дружба"