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Поставки нефти в Словакию по "Дружбе" приостановили
Поставки нефти в Словакию по "Дружбе" приостановили - РИА Новости, 11.03.2025
Поставки нефти в Словакию по "Дружбе" приостановили
Поставки нефти по нефтепроводу "Дружба" в Словакию приостановлены по техническим причинам за пределами республики, сообщил трубопроводный оператор Transpetrol. РИА Новости, 11.03.2025
2025-03-11T18:50:00+03:00
2025-03-11T18:50:00+03:00
2025-03-11T19:05:00+03:00
словакия
в мире
нефтепровод "дружба"
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БРАТИСЛАВА, 11 мар - РИА Новости. Поставки нефти по нефтепроводу "Дружба" в Словакию приостановлены по техническим причинам за пределами республики, сообщил трубопроводный оператор Transpetrol."Прием нефти через нефтепровод "Дружба" на территории Словакии был во вторник приостановлен, это (произошло) по техническим причинам за пределами республики", - сообщили словацкому новостному агентству TASR в компании Transpetrol.
https://ria.ru/20250304/chekhiya-2003007967.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
словакия, в мире, нефтепровод "дружба"
Словакия, В мире, Нефтепровод "Дружба"
Поставки нефти в Словакию по "Дружбе" приостановили
Поставки нефти в Словакию по "Дружбе" приостановили по техническим причинам