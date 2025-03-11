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Поставки нефти в Словакию по "Дружбе" приостановили - РИА Новости, 11.03.2025
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18:50 11.03.2025 (обновлено: 19:05 11.03.2025)
https://ria.ru/20250311/neft-2004393330.html
Поставки нефти в Словакию по "Дружбе" приостановили
Поставки нефти в Словакию по "Дружбе" приостановили - РИА Новости, 11.03.2025
Поставки нефти в Словакию по "Дружбе" приостановили
Поставки нефти по нефтепроводу "Дружба" в Словакию приостановлены по техническим причинам за пределами республики, сообщил трубопроводный оператор Transpetrol. РИА Новости, 11.03.2025
2025-03-11T18:50:00+03:00
2025-03-11T19:05:00+03:00
словакия
в мире
нефтепровод "дружба"
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БРАТИСЛАВА, 11 мар - РИА Новости. Поставки нефти по нефтепроводу "Дружба" в Словакию приостановлены по техническим причинам за пределами республики, сообщил трубопроводный оператор Transpetrol."Прием нефти через нефтепровод "Дружба" на территории Словакии был во вторник приостановлен, это (произошло) по техническим причинам за пределами республики", - сообщили словацкому новостному агентству TASR в компании Transpetrol.
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словакия, в мире, нефтепровод "дружба"
Словакия, В мире, Нефтепровод "Дружба"
Поставки нефти в Словакию по "Дружбе" приостановили

Поставки нефти в Словакию по "Дружбе" приостановили по техническим причинам

© AP Photo / Sergei GritsРабочие на нефтепроводе "Дружба"
Рабочие на нефтепроводе Дружба - РИА Новости, 1920, 11.03.2025
© AP Photo / Sergei Grits
Рабочие на нефтепроводе "Дружба" . Архивное фото
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БРАТИСЛАВА, 11 мар - РИА Новости. Поставки нефти по нефтепроводу "Дружба" в Словакию приостановлены по техническим причинам за пределами республики, сообщил трубопроводный оператор Transpetrol.
«
"Прием нефти через нефтепровод "Дружба" на территории Словакии был во вторник приостановлен, это (произошло) по техническим причинам за пределами республики", - сообщили словацкому новостному агентству TASR в компании Transpetrol.
Рабочие на нефтепроводе Дружба - РИА Новости, 1920, 04.03.2025
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4 марта, 16:28
 
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