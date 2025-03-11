https://ria.ru/20250311/nebenzya-2004391854.html

Украинская армия бежит из Курской области, отметил Небензя

Украинская армия бежит из Курской области, отметил Небензя - РИА Новости, 11.03.2025

Украинская армия бежит из Курской области, отметил Небензя

Украинская армия с огромными потерями и "как ошпаренная" бежит из Курской области, заявил постпред России при ООН Василий Небензя. РИА Новости, 11.03.2025

2025-03-11T18:39:00+03:00

2025-03-11T18:39:00+03:00

2025-03-11T18:40:00+03:00

специальная военная операция на украине

курская область

россия

василий небензя

оон

вооруженные силы украины

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ООН, 11 мар – РИА Новости. Украинская армия с огромными потерями и "как ошпаренная" бежит из Курской области, заявил постпред России при ООН Василий Небензя. "Сегодня украинская армия с огромными потерями, как ошпаренная бежит из Курской области, и площадь освобожденной территории измеряется десятками квадратных километров", – сказал Небензя в ходе заседания СБ ООН.

https://ria.ru/20250311/vsu-2004342402.html

курская область

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курская область, россия, василий небензя, оон, вооруженные силы украины