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Украинская армия бежит из Курской области, отметил Небензя
Украинская армия бежит из Курской области, отметил Небензя - РИА Новости, 11.03.2025
Украинская армия бежит из Курской области, отметил Небензя
Украинская армия с огромными потерями и "как ошпаренная" бежит из Курской области, заявил постпред России при ООН Василий Небензя. РИА Новости, 11.03.2025
2025-03-11T18:39:00+03:00
2025-03-11T18:39:00+03:00
2025-03-11T18:40:00+03:00
специальная военная операция на украине
курская область
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василий небензя
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вооруженные силы украины
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ООН, 11 мар – РИА Новости. Украинская армия с огромными потерями и "как ошпаренная" бежит из Курской области, заявил постпред России при ООН Василий Небензя. "Сегодня украинская армия с огромными потерями, как ошпаренная бежит из Курской области, и площадь освобожденной территории измеряется десятками квадратных километров", – сказал Небензя в ходе заседания СБ ООН.
https://ria.ru/20250311/vsu-2004342402.html
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курская область, россия, василий небензя, оон, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Курская область, Россия, Василий Небензя, ООН, Вооруженные силы Украины
Украинская армия бежит из Курской области, отметил Небензя
Небензя: украинская армия с огромными потерями бежит из Курской области