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Украинская армия бежит из Курской области, отметил Небензя - РИА Новости, 11.03.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
18:39 11.03.2025 (обновлено: 18:40 11.03.2025)
https://ria.ru/20250311/nebenzya-2004391854.html
Украинская армия бежит из Курской области, отметил Небензя
Украинская армия бежит из Курской области, отметил Небензя - РИА Новости, 11.03.2025
Украинская армия бежит из Курской области, отметил Небензя
Украинская армия с огромными потерями и "как ошпаренная" бежит из Курской области, заявил постпред России при ООН Василий Небензя. РИА Новости, 11.03.2025
2025-03-11T18:39:00+03:00
2025-03-11T18:40:00+03:00
специальная военная операция на украине
курская область
россия
василий небензя
оон
вооруженные силы украины
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ООН, 11 мар – РИА Новости. Украинская армия с огромными потерями и "как ошпаренная" бежит из Курской области, заявил постпред России при ООН Василий Небензя. "Сегодня украинская армия с огромными потерями, как ошпаренная бежит из Курской области, и площадь освобожденной территории измеряется десятками квадратных километров", – сказал Небензя в ходе заседания СБ ООН.
https://ria.ru/20250311/vsu-2004342402.html
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курская область, россия, василий небензя, оон, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Курская область, Россия, Василий Небензя, ООН, Вооруженные силы Украины
Украинская армия бежит из Курской области, отметил Небензя

Небензя: украинская армия с огромными потерями бежит из Курской области

© AP Photo / Seth WenigПостпред России при ООН Василий Небензя
Постпред России при ООН Василий Небензя - РИА Новости, 1920, 11.03.2025
© AP Photo / Seth Wenig
Постпред России при ООН Василий Небензя. Архивное фото
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ООН, 11 мар – РИА Новости. Украинская армия с огромными потерями и "как ошпаренная" бежит из Курской области, заявил постпред России при ООН Василий Небензя.
"Сегодня украинская армия с огромными потерями, как ошпаренная бежит из Курской области, и площадь освобожденной территории измеряется десятками квадратных километров", – сказал Небензя в ходе заседания СБ ООН.
Разрушенные дома в селе Русское Поречное Курской области - РИА Новости, 1920, 11.03.2025
ВСУ прикрывались жителями курских сел как живым щитом, заявил Хинштейн
Вчера, 15:23
 
Специальная военная операция на УкраинеКурская областьРоссияВасилий НебензяООНВооруженные силы Украины
 
 
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