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Небензя объяснил массированную атаку БПЛА на Россию

Небензя объяснил массированную атаку БПЛА на Россию - РИА Новости, 11.03.2025

Небензя объяснил массированную атаку БПЛА на Россию

Украинские военные, произведя массированную атаку БПЛА против России, показали таким образом свою "истинную террористическую сущность" находящемуся в Москве с... РИА Новости, 11.03.2025

2025-03-11T20:22:00+03:00

2025-03-11T20:22:00+03:00

2025-03-11T20:22:00+03:00

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ООН, 11 мар – РИА Новости. Украинские военные, произведя массированную атаку БПЛА против России, показали таким образом свою "истинную террористическую сущность" находящемуся в Москве с визитом генсеку ОБСЕ Феридуну Синирлиоглу, заявил постпред России при ООН Василий Небензя. "Только сегодня была осуществлена самая масштабная атака украинских дронов по территории России, включая Москву и Подмосковье. Сбито 337 БПЛА, из них – 91 над Москвой. Погибли и пострадали люди. Это удивительным образом совпало с визитом в Москву генерального секретаря ОБСЕ Феридуна Синирлиоглу. Видимо, киевский режим решил продемонстрировать ему свою истинную террористическую сущность", – сказал Небензя в ходе заседания Совета безопасности ООН.Он отметил, что украинские беспилотники были направлены на гражданские объекты. РФ же неоднократно подчеркивала, что ее вооруженные силы наносят удары по военным или связанным с украинским военно-промышленным комплексом целям, добавил Небензя. "Мы не подвергаем обстрелам жилые кварталы или социальные учреждения в отличие от украинских преднамеренных атак по гражданским объектам в России", – напомнил он Совбезу. Самая массированная атака вражеских беспилотников на Москву была отбита силами ПВО во вторник. В Московской области сбито около сотни украинских дронов, а по всей стране - более 330, сообщало Минобороны РФ. В Подмосковье погибли три человека, пострадали около 20, в том числе трое детей. По факту атаки возбуждено дело по статье "теракт". Как отметил глава Подмосковья Андрей Воробьев, судя по поражающим элементам, найденным на месте падения дронов, целью атаки были именно люди. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что атака украинских БПЛА на московский регион может изрядно подпортить наметившуюся тенденцию в контактах по Украине.

https://ria.ru/20250311/ataka-2004270953.html

https://ria.ru/20250311/vsu-2004278048.html

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Наталья Макарова

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