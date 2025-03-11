https://ria.ru/20250311/nazareva-2004305346.html

Не взяли в комсомол из-за песни, неравный брак: судьба "русской Эммануэли"

Не взяли в комсомол из-за песни, неравный брак: судьба "русской Эммануэли" - РИА Новости, 11.03.2025

Не взяли в комсомол из-за песни, неравный брак: судьба "русской Эммануэли"

Фильмы с участием Анны Назарьевой заставляли чаще биться сердца мужчин целого поколения. И это совсем не удивительно, с учетом того, что актрису прозвали... РИА Новости, 11.03.2025

2025-03-11T18:56:00+03:00

2025-03-11T18:56:00+03:00

2025-03-11T18:56:00+03:00

культура

сергей герасимов

тамара макарова

александра яковлева

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МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Фильмы с участием Анны Назарьевой заставляли чаще биться сердца мужчин целого поколения. И это совсем не удивительно, с учетом того, что актрису прозвали "русская Эммануэль" из-за готовности сниматься в откровенных сценах.В эпоху перестройки ее осаждали толпы поклонников, известность пришла после выхода на экраны фильмов "Приморский бульвар" и "Криминальный талант". Анна Назарьева была настоящей звездой, и, к сожалению, затем совсем пропала с экранов.За плечами у актрисы остались неравный брак, в который практически никто не верил, но в котором она счастливо прожила многие годы, и куча пикантных сцен в отечественном кинематографе.Встреча с судьбой на ВДНХВ кино актриса попала случайно – еще в четырехлетнем возрасте. Во время прогулки с родителями, бабушкой и дедушкой по ВДНХ, к девочке подошла помощница режиссера с киностудии имени Горького и предложила попробовать себя на роль дочери комиссара в фильме "Огненное детство".Через некоторое время она снялась в одном из выпусков "Ералаша", а в 11 лет сыграла роль Саньки Бровкиной в детстве в фильме Сергея Герасимова "Юность Петра".Спустя два года Аня стала вольным слушателем ВГИКа на курсе Сергея Герасимова и Тамары Макаровой. Несколько раз в неделю вместо школьных уроков она посещала занятия, где училась актерскому мастерству, принимала участие в этюдах, разучивала песни"Не взяли в комсомол — возьмут в актрисы"В школе Назарьева была очень серьёзной и вдумчивой девочкой, но из-за нелепого казуса ее отказались принимать в комсомол: причина была в "аморальной" песне "Ехали цыгане", которую школьница исполнила, аккомпанируя себе на рояле.Герасимов утешил расстроенную юную ученицу, сказав, что в комсомол не взяли, зато возьмут во ВГИК. И оказался прав.Познакомилась с мужем в 11 летВпервые своего будущего мужа, режиссера и оператора Александра Полынникова, Аня увидела, когда ей было 11 лет. Ее тогда позвали на пробы в картину Полынникова "Просто ужас!". Она не подошла на роль, однако постановщик запомнил актрису.Через четыре года он пригласил ее в свой новый фильм "Поживём — увидим".Именно тогда Назарьева влюбилась в Полынникова. Она бросала на него пылкие взгляды, но режиссер никак не отвечал взаимностью. Но в шутку сказал, что когда девочке исполнится 18, он на ней женится.И актриса сама напомнила об этих словах на съемках фильма "Приморский бульвар". К тому моменту ее чувства к Полынникову ничуть не остыли. Да и перед режиссером была уже не "маленькая" девочка, а удивительно красивая девушка.В 1987 году Анна Назарьева, которой было 18 лет, вышла замуж за 46-летнего кинорежиссера. С тех пор они были вместе.Возлюбленных не остановило ни большая разница в возрасте - жених старше невесты на 28 лет - ни то, что сын режиссера от первого брака, Дмитрий, всего на два года моложе Анны. Свадьба прошла весьма скромно, без пышных нарядов и банкета.Родные, как позже признавалась Назарьева, были уверены, что брак будет недолгим. Однако любовь оказалась сильнее предрассудков, и пара была счастлива вдвоем долгие годы.Мэтр впоследствии снял супругу практически во всех своих фильмах.Русская ЭммануэльЗа свою творческую карьеру актриса неоднократно снималась обнаженной в фильмах эротического содержания, за что Анну Назарьеву и по сей день называют русской или советской Эммануэль.Впервые она разделась на экране еще будучи школьницей, когда ей было всего 15 лет. В фильме "Танцплощадка", который вышел на экраны в 1986 году: в одной из сцен взбешенная героиня Александры Яковлевой срывала с нее платье, на секунду обнажив грудь девушки. По тем временам - весьма откровенная сцена.В фильме "Обнаженная в шляпе", снятом в 1991 году, Анна показала себя уже во всей красе. Да и на то, что прозвали ее "русская Эммануэль", актриса не обижалась, хотя говорила, что эротические сцены ей совсем не нравились.Она предпочитала трюковые постановки. В фильме "Игра на миллионы" она отказалась от дублера и сама выполнила все трюки.Сейчас актриса почти не снимается. Последний на сегодняшний день фильм с участием Назарьевой вышел на экраны в 2017 году: мелодрама "Крестная" в четырех сериях.Но актриса не жалуется на судьбу и готова к предложениям режиссеров. Возможно, ее лучшая роль все еще впереди.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

сергей герасимов, тамара макарова, александра яковлева