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Не взяли в комсомол из-за песни, неравный брак: судьба "русской Эммануэли" - РИА Новости, 11.03.2025
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Культура
 
18:56 11.03.2025
https://ria.ru/20250311/nazareva-2004305346.html
Не взяли в комсомол из-за песни, неравный брак: судьба "русской Эммануэли"
Не взяли в комсомол из-за песни, неравный брак: судьба "русской Эммануэли" - РИА Новости, 11.03.2025
Не взяли в комсомол из-за песни, неравный брак: судьба "русской Эммануэли"
Фильмы с участием Анны Назарьевой заставляли чаще биться сердца мужчин целого поколения. И это совсем не удивительно, с учетом того, что актрису прозвали... РИА Новости, 11.03.2025
2025-03-11T18:56:00+03:00
2025-03-11T18:56:00+03:00
культура
сергей герасимов
тамара макарова
александра яковлева
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МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Фильмы с участием Анны Назарьевой заставляли чаще биться сердца мужчин целого поколения. И это совсем не удивительно, с учетом того, что актрису прозвали "русская Эммануэль" из-за готовности сниматься в откровенных сценах.В эпоху перестройки ее осаждали толпы поклонников, известность пришла после выхода на экраны фильмов "Приморский бульвар" и "Криминальный талант". Анна Назарьева была настоящей звездой, и, к сожалению, затем совсем пропала с экранов.За плечами у актрисы остались неравный брак, в который практически никто не верил, но в котором она счастливо прожила многие годы, и куча пикантных сцен в отечественном кинематографе.Встреча с судьбой на ВДНХВ кино актриса попала случайно – еще в четырехлетнем возрасте. Во время прогулки с родителями, бабушкой и дедушкой по ВДНХ, к девочке подошла помощница режиссера с киностудии имени Горького и предложила попробовать себя на роль дочери комиссара в фильме "Огненное детство".Через некоторое время она снялась в одном из выпусков "Ералаша", а в 11 лет сыграла роль Саньки Бровкиной в детстве в фильме Сергея Герасимова "Юность Петра".Спустя два года Аня стала вольным слушателем ВГИКа на курсе Сергея Герасимова и Тамары Макаровой. Несколько раз в неделю вместо школьных уроков она посещала занятия, где училась актерскому мастерству, принимала участие в этюдах, разучивала песни"Не взяли в комсомол — возьмут в актрисы"В школе Назарьева была очень серьёзной и вдумчивой девочкой, но из-за нелепого казуса ее отказались принимать в комсомол: причина была в "аморальной" песне "Ехали цыгане", которую школьница исполнила, аккомпанируя себе на рояле.Герасимов утешил расстроенную юную ученицу, сказав, что в комсомол не взяли, зато возьмут во ВГИК. И оказался прав.Познакомилась с мужем в 11 летВпервые своего будущего мужа, режиссера и оператора Александра Полынникова, Аня увидела, когда ей было 11 лет. Ее тогда позвали на пробы в картину Полынникова "Просто ужас!". Она не подошла на роль, однако постановщик запомнил актрису.Через четыре года он пригласил ее в свой новый фильм "Поживём — увидим".Именно тогда Назарьева влюбилась в Полынникова. Она бросала на него пылкие взгляды, но режиссер никак не отвечал взаимностью. Но в шутку сказал, что когда девочке исполнится 18, он на ней женится.И актриса сама напомнила об этих словах на съемках фильма "Приморский бульвар". К тому моменту ее чувства к Полынникову ничуть не остыли. Да и перед режиссером была уже не "маленькая" девочка, а удивительно красивая девушка.В 1987 году Анна Назарьева, которой было 18 лет, вышла замуж за 46-летнего кинорежиссера. С тех пор они были вместе.Возлюбленных не остановило ни большая разница в возрасте - жених старше невесты на 28 лет - ни то, что сын режиссера от первого брака, Дмитрий, всего на два года моложе Анны. Свадьба прошла весьма скромно, без пышных нарядов и банкета.Родные, как позже признавалась Назарьева, были уверены, что брак будет недолгим. Однако любовь оказалась сильнее предрассудков, и пара была счастлива вдвоем долгие годы.Мэтр впоследствии снял супругу практически во всех своих фильмах.Русская ЭммануэльЗа свою творческую карьеру актриса неоднократно снималась обнаженной в фильмах эротического содержания, за что Анну Назарьеву и по сей день называют русской или советской Эммануэль.Впервые она разделась на экране еще будучи школьницей, когда ей было всего 15 лет. В фильме "Танцплощадка", который вышел на экраны в 1986 году: в одной из сцен взбешенная героиня Александры Яковлевой срывала с нее платье, на секунду обнажив грудь девушки. По тем временам - весьма откровенная сцена.В фильме "Обнаженная в шляпе", снятом в 1991 году, Анна показала себя уже во всей красе. Да и на то, что прозвали ее "русская Эммануэль", актриса не обижалась, хотя говорила, что эротические сцены ей совсем не нравились.Она предпочитала трюковые постановки. В фильме "Игра на миллионы" она отказалась от дублера и сама выполнила все трюки.Сейчас актриса почти не снимается. Последний на сегодняшний день фильм с участием Назарьевой вышел на экраны в 2017 году: мелодрама "Крестная" в четырех сериях.Но актриса не жалуется на судьбу и готова к предложениям режиссеров. Возможно, ее лучшая роль все еще впереди.
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РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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353
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сергей герасимов, тамара макарова, александра яковлева
Культура, Сергей Герасимов, Тамара Макарова, Александра Яковлева

Не взяли в комсомол из-за песни, неравный брак: судьба "русской Эммануэли"

© Мосфильм (1985)Анна Назарьева в фильме "Танцплощадка"
Анна Назарьева в фильме Танцплощадка - РИА Новости, 1920, 11.03.2025
© Мосфильм (1985)
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МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Фильмы с участием Анны Назарьевой заставляли чаще биться сердца мужчин целого поколения. И это совсем не удивительно, с учетом того, что актрису прозвали "русская Эммануэль" из-за готовности сниматься в откровенных сценах.
В эпоху перестройки ее осаждали толпы поклонников, известность пришла после выхода на экраны фильмов "Приморский бульвар" и "Криминальный талант". Анна Назарьева была настоящей звездой, и, к сожалению, затем совсем пропала с экранов.
© МИКО фильм (1994) Анна Назарьева в фильме "Мужчина лёгкого поведения"
Анна Назарьева в фильме Мужчина лёгкого поведения - РИА Новости, 1920, 11.03.2025
© МИКО фильм (1994)
Анна Назарьева в фильме "Мужчина лёгкого поведения"
За плечами у актрисы остались неравный брак, в который практически никто не верил, но в котором она счастливо прожила многие годы, и куча пикантных сцен в отечественном кинематографе.

Встреча с судьбой на ВДНХ

В кино актриса попала случайно – еще в четырехлетнем возрасте. Во время прогулки с родителями, бабушкой и дедушкой по ВДНХ, к девочке подошла помощница режиссера с киностудии имени Горького и предложила попробовать себя на роль дочери комиссара в фильме "Огненное детство".
© РИА Новости / Владимир АстапковичВДНХ
ВДНХ - РИА Новости, 1920, 11.03.2025
© РИА Новости / Владимир Астапкович
ВДНХ
Через некоторое время она снялась в одном из выпусков "Ералаша", а в 11 лет сыграла роль Саньки Бровкиной в детстве в фильме Сергея Герасимова "Юность Петра".
Спустя два года Аня стала вольным слушателем ВГИКа на курсе Сергея Герасимова и Тамары Макаровой. Несколько раз в неделю вместо школьных уроков она посещала занятия, где училась актерскому мастерству, принимала участие в этюдах, разучивала песни
© Киностудия им. М. Горького (1974-2023) Анна Назарьева на съемках передачи "Ералаш"
Анна Назарьева на съемках передачи Ералаш - РИА Новости, 1920, 11.03.2025
© Киностудия им. М. Горького (1974-2023)
Анна Назарьева на съемках передачи "Ералаш"

"Не взяли в комсомол — возьмут в актрисы"

В школе Назарьева была очень серьёзной и вдумчивой девочкой, но из-за нелепого казуса ее отказались принимать в комсомол: причина была в "аморальной" песне "Ехали цыгане", которую школьница исполнила, аккомпанируя себе на рояле.
Герасимов утешил расстроенную юную ученицу, сказав, что в комсомол не взяли, зато возьмут во ВГИК. И оказался прав.
© РИА Новости / Виктор Чернов | Перейти в медиабанкВ коридорах Всесоюзного государственного института кинематографии
В коридорах Всесоюзного государственного института кинематографии - РИА Новости, 1920, 11.03.2025
© РИА Новости / Виктор Чернов
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В коридорах Всесоюзного государственного института кинематографии

Познакомилась с мужем в 11 лет

Впервые своего будущего мужа, режиссера и оператора Александра Полынникова, Аня увидела, когда ей было 11 лет. Ее тогда позвали на пробы в картину Полынникова "Просто ужас!". Она не подошла на роль, однако постановщик запомнил актрису.
Через четыре года он пригласил ее в свой новый фильм "Поживём — увидим".
Именно тогда Назарьева влюбилась в Полынникова. Она бросала на него пылкие взгляды, но режиссер никак не отвечал взаимностью. Но в шутку сказал, что когда девочке исполнится 18, он на ней женится.
И актриса сама напомнила об этих словах на съемках фильма "Приморский бульвар". К тому моменту ее чувства к Полынникову ничуть не остыли. Да и перед режиссером была уже не "маленькая" девочка, а удивительно красивая девушка.
CC BY-SA 4.0 / Ник1949 / Александр ПолынниковКинооператор, сценарист, продюсер и кинорежиссер Александр Полынников
Кинооператор, сценарист, продюсер и кинорежиссер Александр Полынников - РИА Новости, 1920, 11.03.2025
CC BY-SA 4.0 / Ник1949 / Александр Полынников
Кинооператор, сценарист, продюсер и кинорежиссер Александр Полынников
В 1987 году Анна Назарьева, которой было 18 лет, вышла замуж за 46-летнего кинорежиссера. С тех пор они были вместе.
Возлюбленных не остановило ни большая разница в возрасте - жених старше невесты на 28 лет - ни то, что сын режиссера от первого брака, Дмитрий, всего на два года моложе Анны. Свадьба прошла весьма скромно, без пышных нарядов и банкета.
Родные, как позже признавалась Назарьева, были уверены, что брак будет недолгим. Однако любовь оказалась сильнее предрассудков, и пара была счастлива вдвоем долгие годы.
Мэтр впоследствии снял супругу практически во всех своих фильмах.
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкАктриса Анна Назарьева
Актриса Анна Назарьева - РИА Новости, 1920, 11.03.2025
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Актриса Анна Назарьева

Русская Эммануэль

За свою творческую карьеру актриса неоднократно снималась обнаженной в фильмах эротического содержания, за что Анну Назарьеву и по сей день называют русской или советской Эммануэль.
Впервые она разделась на экране еще будучи школьницей, когда ей было всего 15 лет. В фильме "Танцплощадка", который вышел на экраны в 1986 году: в одной из сцен взбешенная героиня Александры Яковлевой срывала с нее платье, на секунду обнажив грудь девушки. По тем временам - весьма откровенная сцена.
© Аура (1991) Анна Назарьева в фильме "Обнаженная в шляпе"
Анна Назарьева в фильме Обнаженная в шляпе - РИА Новости, 1920, 11.03.2025
© Аура (1991)
Анна Назарьева в фильме "Обнаженная в шляпе"
В фильме "Обнаженная в шляпе", снятом в 1991 году, Анна показала себя уже во всей красе. Да и на то, что прозвали ее "русская Эммануэль", актриса не обижалась, хотя говорила, что эротические сцены ей совсем не нравились.
Она предпочитала трюковые постановки. В фильме "Игра на миллионы" она отказалась от дублера и сама выполнила все трюки.
© Мосфильм (1985)Анна Назарьева в фильме "Танцплощадка"
Анна Назарьева в фильме Танцплощадка - РИА Новости, 1920, 11.03.2025
© Мосфильм (1985)
Анна Назарьева в фильме "Танцплощадка"
Сейчас актриса почти не снимается. Последний на сегодняшний день фильм с участием Назарьевой вышел на экраны в 2017 году: мелодрама "Крестная" в четырех сериях.
Но актриса не жалуется на судьбу и готова к предложениям режиссеров. Возможно, ее лучшая роль все еще впереди.
 
КультураСергей ГерасимовТамара МакароваАлександра Яковлева
 
 
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