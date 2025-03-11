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В Кирове создали "всеядный" двигатель внутреннего сгорания - РИА Новости, 11.03.2025
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Наука
 
09:00 11.03.2025
https://ria.ru/20250311/nauka-2003672875.html
В Кирове создали "всеядный" двигатель внутреннего сгорания
В Кирове создали "всеядный" двигатель внутреннего сгорания - РИА Новости, 11.03.2025
В Кирове создали "всеядный" двигатель внутреннего сгорания
Двигатель внутреннего сгорания для сельскохозяйственной техники, способный эффективно работать на топливо "неископаемого" происхождения, создали ученые ВятГУ... РИА Новости, 11.03.2025
2025-03-11T09:00:00+03:00
2025-03-11T09:00:00+03:00
наука
технологии
киров
белоруссия
социальный навигатор
университетская наука
наука
вятский государственный университет
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МОСКВА, 11 мар — РИА Новости. Двигатель внутреннего сгорания для сельскохозяйственной техники, способный эффективно работать на топливо "неископаемого" происхождения, создали ученые ВятГУ совместно с коллегами из Белоруссии. Новый двигатель с датчиком плотности автоматически "приспосабливается" к составу поступающего топлива, а электроника подстраивает все необходимые параметры для стабильной работы всей машины, об этом сообщили в пресс-службе вуза.Основным источником энергии по всему миру в настоящее время являются ископаемые ресурсы. С ростом промышленных мощностей увеличивается их потребление. По оценкам экспертов, добываемой нефти перестанет хватать на нужды промышленности уже к 2060 году.Альтернативные нефтепродуктам виды топлива имеют другие свойства, поэтому для новых источников энергии необходимо создавать агрегаты, которые будут позволять хранить, подавать, воспламенять топливо так, чтобы машина на нем надежно работала, рассказали специалисты Вятского государственного университета (ВятГУ).Сегодня в научной литературе публикуется множество исследований о возможности использовать минеральные, растительные, синтетические виды топлива в двигателях внутреннего сгорания. Но большинство исследований не решают основной проблемы — существующие машины изначально не созданы для альтернативного топлива.Чтобы использовать другие виды источников энергии, должна быть создана система, которая сможет адаптироваться к их свойствам, подчеркнули ученые вуза.По мнению исследователей, модернизированная система питания двигателя внутреннего сгорания в машине должна решать несколько задач. Среди них — качественно смешивать нужные ингредиенты топлива для каждого режима работы, обеспечивать нужный уровень подогрева топливной смеси, регулировать угол впрыска и дозу топлива в зависимости от режима работы.Специалисты ВятГУ спроектировали и сконструировали двигатели внутреннего сгорания, способные эффективно и стабильно перерабатывать альтернативные виды топлива в энергию, необходимую для функционирования сельскохозяйственной техники. Испытания прототипов проводились совместно с Белорусской государственной сельскохозяйственной академией на полноразмерных двигателях под руководством заведующего кафедрой "Тракторы, автомобили и машины для природообустройства" Анатолия Карташевича."Запуск и прогрев дизеля осуществляется на традиционном нефтяном топливе. После прогрева открываются краны для подачи альтернативного топлива или смеси. Датчики модернизированной системы измеряют состав и свойства топлива и передают данные в электронный блок управления, который автоматически настраивает параметры топливоподачи и режимы работы вспомогательных устройств", — рассказал один из авторов работы, профессор кафедры технологии машиностроения ВятГУ Сергей Плотников.Для того, чтобы система могла адаптироваться к неклассическому составу горючего, среди прочих используется фотоэлектроколориметр, который определяет состав топлива по его плотности. Исходя из состава, электронный блок определяет нужное количество подаваемого топлива, момент топливоподачи, необходимость подогрева и другие параметры, пояснил профессор."Как правило, время между научным открытием и его практической реализацией всегда составлял значительный срок. Фотография прошла этот путь более чем за сто лет, телефон — примерно за шестьдесят, радиолокатор — за пятнадцать, ядерный реактор — за десять. Но наша разработка будет необходима уже в ближайшем будущем, поэтому конструирование новых систем идет параллельно с испытаниями, и некоторые наши двигатели уже находят применение в аграрной промышленности", — добавил Плотников.Специалист отметил, что в ходе прошедших испытаний основным компонентом топлива был этиловый спирт, но коллективом ведется исследование и других доступных возобновляемых горючих.
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технологии, киров, белоруссия, социальный навигатор, университетская наука, наука, вятский государственный университет
Наука, Технологии, Киров, Белоруссия, Социальный навигатор, Университетская наука, Наука, Вятский государственный университет

В Кирове создали "всеядный" двигатель внутреннего сгорания

© Фото : Пресс-служба ВятГУЭксперимент по нагреву
Эксперимент по нагреву - РИА Новости, 1920, 11.03.2025
© Фото : Пресс-служба ВятГУ
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МОСКВА, 11 мар — РИА Новости. Двигатель внутреннего сгорания для сельскохозяйственной техники, способный эффективно работать на топливо "неископаемого" происхождения, создали ученые ВятГУ совместно с коллегами из Белоруссии. Новый двигатель с датчиком плотности автоматически "приспосабливается" к составу поступающего топлива, а электроника подстраивает все необходимые параметры для стабильной работы всей машины, об этом сообщили в пресс-службе вуза.
Основным источником энергии по всему миру в настоящее время являются ископаемые ресурсы. С ростом промышленных мощностей увеличивается их потребление. По оценкам экспертов, добываемой нефти перестанет хватать на нужды промышленности уже к 2060 году.
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Альтернативные нефтепродуктам виды топлива имеют другие свойства, поэтому для новых источников энергии необходимо создавать агрегаты, которые будут позволять хранить, подавать, воспламенять топливо так, чтобы машина на нем надежно работала, рассказали специалисты Вятского государственного университета (ВятГУ).
Сегодня в научной литературе публикуется множество исследований о возможности использовать минеральные, растительные, синтетические виды топлива в двигателях внутреннего сгорания. Но большинство исследований не решают основной проблемы — существующие машины изначально не созданы для альтернативного топлива.
Чтобы использовать другие виды источников энергии, должна быть создана система, которая сможет адаптироваться к их свойствам, подчеркнули ученые вуза.
По мнению исследователей, модернизированная система питания двигателя внутреннего сгорания в машине должна решать несколько задач. Среди них — качественно смешивать нужные ингредиенты топлива для каждого режима работы, обеспечивать нужный уровень подогрева топливной смеси, регулировать угол впрыска и дозу топлива в зависимости от режима работы.
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Специалисты ВятГУ спроектировали и сконструировали двигатели внутреннего сгорания, способные эффективно и стабильно перерабатывать альтернативные виды топлива в энергию, необходимую для функционирования сельскохозяйственной техники. Испытания прототипов проводились совместно с Белорусской государственной сельскохозяйственной академией на полноразмерных двигателях под руководством заведующего кафедрой "Тракторы, автомобили и машины для природообустройства" Анатолия Карташевича.
«
"Запуск и прогрев дизеля осуществляется на традиционном нефтяном топливе. После прогрева открываются краны для подачи альтернативного топлива или смеси. Датчики модернизированной системы измеряют состав и свойства топлива и передают данные в электронный блок управления, который автоматически настраивает параметры топливоподачи и режимы работы вспомогательных устройств", — рассказал один из авторов работы, профессор кафедры технологии машиностроения ВятГУ Сергей Плотников.
© Фото : Пресс-служба ВятГУДвигатель трактора
Двигатель трактора
Двигатель трактора
© Фото : Пресс-служба ВятГУ
1 из 2
© Фото : Пресс-служба ВятГУДизель на стенде
Дизель на стенде
Дизель на стенде
© Фото : Пресс-служба ВятГУ
2 из 2
Двигатель трактора
© Фото : Пресс-служба ВятГУ
1 из 2
Дизель на стенде
© Фото : Пресс-служба ВятГУ
2 из 2
Для того, чтобы система могла адаптироваться к неклассическому составу горючего, среди прочих используется фотоэлектроколориметр, который определяет состав топлива по его плотности. Исходя из состава, электронный блок определяет нужное количество подаваемого топлива, момент топливоподачи, необходимость подогрева и другие параметры, пояснил профессор.
"Как правило, время между научным открытием и его практической реализацией всегда составлял значительный срок. Фотография прошла этот путь более чем за сто лет, телефон — примерно за шестьдесят, радиолокатор — за пятнадцать, ядерный реактор — за десять. Но наша разработка будет необходима уже в ближайшем будущем, поэтому конструирование новых систем идет параллельно с испытаниями, и некоторые наши двигатели уже находят применение в аграрной промышленности", — добавил Плотников.
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Специалист отметил, что в ходе прошедших испытаний основным компонентом топлива был этиловый спирт, но коллективом ведется исследование и других доступных возобновляемых горючих.
 
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