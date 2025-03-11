https://ria.ru/20250311/napadenie-2004382910.html

В нижегородской школе проверят работу ЧОП после инцидента с нападением

В нижегородской школе проверят работу ЧОП после инцидента с нападением - РИА Новости, 11.03.2025

В нижегородской школе проверят работу ЧОП после инцидента с нападением

Работающие в школах частные охранные организации проверят в Нижнем Новгороде после того, как восьмиклассник пришел в класс с ножом и ранил двух сверстников,... РИА Новости, 11.03.2025

2025-03-11T17:53:00+03:00

2025-03-11T17:53:00+03:00

2025-03-11T17:54:00+03:00

происшествия

нижний новгород

юрий шалабаев

федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)

россия

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 11 мар - РИА Новости. Работающие в школах частные охранные организации проверят в Нижнем Новгороде после того, как восьмиклассник пришел в класс с ножом и ранил двух сверстников, также выяснят, почему не работал металлодетектор, сообщил глава города Юрий Шалабаев. Ранее в МВД региона сообщили, что двое восьмиклассников школы №117 были госпитализированы после того, как их ударил ножом одноклассник. По данным городского департамента образования, между учениками произошел конфликт. Пострадавшие подростки были доставлены в больницу, угрозы их жизни и здоровью нет. Предполагаемый виновник – подросток 2010 года рождения – задержан сотрудниками полиции. Возбуждено уголовное дело. "По моему поручению департаментом образования создана специальная комиссия по расследованию произошедшего. В том числе будет рассмотрен вопрос, почему полностью рабочая рамка металлодетектора не функционировала. Все муниципальные школы города оборудованы в соответствии с правилами и нормами, на это выделялись колоссальные средства. До окончания разбирательства директор будет отстранена от занимаемой должности", - написал Шалабаев в своем Telegram-канале. Он также сообщил, что "вместе с Росгвардией будет проведена проверка эффективности работы частных охранных организаций, работающих в школах".

https://ria.ru/20250311/sk-2004349492.html

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нижний новгород

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происшествия, нижний новгород, юрий шалабаев, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), россия