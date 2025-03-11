https://ria.ru/20250311/mvd-2004330692.html

В Нижнем Новгороде задержали подозреваемого в нападении на одноклассников

В Нижнем Новгороде задержали подозреваемого в нападении на одноклассников - РИА Новости, 11.03.2025

В Нижнем Новгороде задержали подозреваемого в нападении на одноклассников

Предполагаемый виновник инцидента, в результате которого в школе Нижнего Новгорода пострадали двое восьмиклассников, задержан, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 11.03.2025

2025-03-11T14:56:00+03:00

2025-03-11T14:56:00+03:00

2025-03-11T15:02:00+03:00

происшествия

нижний новгород

россия

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 11 мар - РИА Новости. Предполагаемый виновник инцидента, в результате которого в школе Нижнего Новгорода пострадали двое восьмиклассников, задержан, сообщили РИА Новости в региональном управлении МВД."Сотрудники уголовного розыска задержали предполагаемого виновника инцидента. Задержали на улице Дубравной. Сейчас с ним работают сотрудники ПДН", - рассказала собеседница агентства.Ранее в МВД региона сообщили, что двое восьмиклассников госпитализированы после инцидента в школе №117. Сотрудники полиции опрашивают участников и свидетелей происшествия. Предполагаемого виновника 2010 года рождения разыскивают. По данным городского департамента образования, между учениками произошел конфликт. Пострадавшие в ходе него дети доставлены в медицинское учреждение. После осмотра врачей было установлено, что угрозы жизни и здоровья нет.

https://ria.ru/20250311/prokuratura-2004332187.html

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происшествия, нижний новгород, россия, министерство внутренних дел рф (мвд россии)