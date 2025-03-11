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В Нижнем Новгороде разыскивают предполагаемого виновника инцидента в школе
В Нижнем Новгороде разыскивают предполагаемого виновника инцидента в школе - РИА Новости, 11.03.2025
В Нижнем Новгороде разыскивают предполагаемого виновника инцидента в школе
Полиция разыскивает предполагаемого виновника инцидента в школе №117 в Нижнем Новгороде, где пострадали двое 8-классников, сообщило МВД региона. РИА Новости, 11.03.2025
2025-03-11T14:31:00+03:00
2025-03-11T14:31:00+03:00
2025-03-11T14:46:00+03:00
происшествия
нижний новгород
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 11 мар - РИА Новости. Полиция разыскивает предполагаемого виновника инцидента в школе №117 в Нижнем Новгороде, где пострадали двое 8-классников, сообщило МВД региона."Сотрудники полиции опрашивают участников и свидетелей происшествия. Предполагаемого виновника 2010 года рождения разыскивают сотрудники ОВД", - говорится в сообщении.Ранее городской департамент образования сообщил, что между учениками школы №117 произошел конфликт. Пострадавшие в ходе него дети доставлены в медицинское учреждение. После осмотра врачей было установлено, что угрозы жизни и здоровью нет. В школе работают сотрудники правоохранительных органов.
https://ria.ru/20241016/shkola-1978279718.html
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происшествия, нижний новгород
Происшествия, Нижний Новгород
В Нижнем Новгороде разыскивают предполагаемого виновника инцидента в школе
Полиция разыскивает предполагаемого виновника инцидента в нижегородской школе