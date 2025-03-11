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МУС выдал ордер на арест экс-президента Филиппин Дутерте - РИА Новости, 11.03.2025
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19:12 11.03.2025
https://ria.ru/20250311/mus-2004397212.html
МУС выдал ордер на арест экс-президента Филиппин Дутерте
МУС выдал ордер на арест экс-президента Филиппин Дутерте - РИА Новости, 11.03.2025
МУС выдал ордер на арест экс-президента Филиппин Дутерте
Международный уголовный суд (МУС) в Гааге выдал ордер на арест бывшего президента Филиппин Родриго Дутерте по обвинению в преступлении против человечности,... РИА Новости, 11.03.2025
2025-03-11T19:12:00+03:00
2025-03-11T19:12:00+03:00
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ГААГА, 11 мар - РИА Новости. Международный уголовный суд (МУС) в Гааге выдал ордер на арест бывшего президента Филиппин Родриго Дутерте по обвинению в преступлении против человечности, сообщила во вторник пресс-служба инстанции. "Палата предварительного производства I Международного уголовного суда (МУС) выдала ордер на арест господина Родриго Дутерте по обвинению в убийстве как преступлении против человечности, предположительно совершенном на Филиппинах в период с 1 ноября 2011 года по 16 марта 2019 года", - сообщила журналистам пресс-служба суда. Ранее пресс-служба офиса президента Филиппин сообщила, что во вторник утром сразу после прибытия из Гонконга в Манилу бывший глава страны Родриго Дутерте был задержан по ордеру МУС за преступления против человечности. Сотрудники Национальной полиции Филиппин поместили его под стражу.
https://ria.ru/20250311/duterte-2004220630.html
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в мире, филиппины, гаага, гонконг, родриго дутерте, международный уголовный суд
В мире, Филиппины, Гаага, Гонконг, Родриго Дутерте, Международный уголовный суд
МУС выдал ордер на арест экс-президента Филиппин Дутерте

МУС в Гааге выдал ордер на арест экс-президента Филиппин Родриго Дутерте

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкРодриго Дутерте
Родриго Дутерте - РИА Новости, 1920, 11.03.2025
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Родриго Дутерте. Архивное фото
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ГААГА, 11 мар - РИА Новости. Международный уголовный суд (МУС) в Гааге выдал ордер на арест бывшего президента Филиппин Родриго Дутерте по обвинению в преступлении против человечности, сообщила во вторник пресс-служба инстанции.
"Палата предварительного производства I Международного уголовного суда (МУС) выдала ордер на арест господина Родриго Дутерте по обвинению в убийстве как преступлении против человечности, предположительно совершенном на Филиппинах в период с 1 ноября 2011 года по 16 марта 2019 года", - сообщила журналистам пресс-служба суда.
Ранее пресс-служба офиса президента Филиппин сообщила, что во вторник утром сразу после прибытия из Гонконга в Манилу бывший глава страны Родриго Дутерте был задержан по ордеру МУС за преступления против человечности. Сотрудники Национальной полиции Филиппин поместили его под стражу.
Родриго Дутерте на авиабазе Вилламор в Маниле после задержания. 11 марта 2025 - РИА Новости, 1920, 11.03.2025
В аэропорту Манилы задержали Родриго Дутерте
Вчера, 06:56
 
В миреФилиппиныГаагаГонконгРодриго ДутертеМеждународный уголовный суд
 
 
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