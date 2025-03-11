https://ria.ru/20250311/mus-2004397212.html

МУС выдал ордер на арест экс-президента Филиппин Дутерте

МУС выдал ордер на арест экс-президента Филиппин Дутерте - РИА Новости, 11.03.2025

МУС выдал ордер на арест экс-президента Филиппин Дутерте

Международный уголовный суд (МУС) в Гааге выдал ордер на арест бывшего президента Филиппин Родриго Дутерте по обвинению в преступлении против человечности,... РИА Новости, 11.03.2025

2025-03-11T19:12:00+03:00

2025-03-11T19:12:00+03:00

2025-03-11T19:12:00+03:00

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ГААГА, 11 мар - РИА Новости. Международный уголовный суд (МУС) в Гааге выдал ордер на арест бывшего президента Филиппин Родриго Дутерте по обвинению в преступлении против человечности, сообщила во вторник пресс-служба инстанции. "Палата предварительного производства I Международного уголовного суда (МУС) выдала ордер на арест господина Родриго Дутерте по обвинению в убийстве как преступлении против человечности, предположительно совершенном на Филиппинах в период с 1 ноября 2011 года по 16 марта 2019 года", - сообщила журналистам пресс-служба суда. Ранее пресс-служба офиса президента Филиппин сообщила, что во вторник утром сразу после прибытия из Гонконга в Манилу бывший глава страны Родриго Дутерте был задержан по ордеру МУС за преступления против человечности. Сотрудники Национальной полиции Филиппин поместили его под стражу.

https://ria.ru/20250311/duterte-2004220630.html

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в мире, филиппины, гаага, гонконг, родриго дутерте, международный уголовный суд