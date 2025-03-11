https://ria.ru/20250311/msp-2004392507.html

Количество объектов МСП в Забайкальском крае выросло за год на 7%

Количество объектов МСП в Забайкальском крае выросло за год на 7% - РИА Новости, 11.03.2025

Количество объектов МСП в Забайкальском крае выросло за год на 7%

Число объектов малого и среднего предпринимательства выросло за год на 7% и составило более 30,5 тысяч, сообщает пресс-служба регионального правительства. РИА Новости, 11.03.2025

2025-03-11T18:43:00+03:00

2025-03-11T18:43:00+03:00

2025-03-11T18:43:00+03:00

твой бизнес

твой бизнес – новости

поддержка бизнеса

забайкальский край

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/0a/1583904763_0:1:3072:1729_1920x0_80_0_0_f6e5f4774eb95c459a80e3ca5d0535c0.jpg

МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Число объектов малого и среднего предпринимательства выросло за год на 7% и составило более 30,5 тысяч, сообщает пресс-служба регионального правительства. "Статистика ведется постоянно, и мы отмечаем каждую деталь. Для нас важен каждый новый предприниматель. Показатель в 30 тысяч и 582 субъекта больше на 7%, чем годом ранее. А вообще наш показатель составляет 9,1% от числа зарегистрированных в целом по ДФО", – приводит пресс-служба слова министра экономического развития Забайкалья Жаргалмы Бадмажаповой. В 2024 году в рамках реализации нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство" около 600 предпринимателей в регионе получили 2,2 миллиарда рублей господдержки. Они создали около 5 тысяч рабочих мест. В этом году работа ведется в рамках национального проекта "Эффективная и конкурентная экономика".

https://ria.ru/20250310/akselerator-2004163683.html

забайкальский край

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

твой бизнес – новости, поддержка бизнеса , забайкальский край