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Количество объектов МСП в Забайкальском крае выросло за год на 7%
Количество объектов МСП в Забайкальском крае выросло за год на 7% - РИА Новости, 11.03.2025
Количество объектов МСП в Забайкальском крае выросло за год на 7%
Число объектов малого и среднего предпринимательства выросло за год на 7% и составило более 30,5 тысяч, сообщает пресс-служба регионального правительства. РИА Новости, 11.03.2025
2025-03-11T18:43:00+03:00
2025-03-11T18:43:00+03:00
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МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Число объектов малого и среднего предпринимательства выросло за год на 7% и составило более 30,5 тысяч, сообщает пресс-служба регионального правительства. "Статистика ведется постоянно, и мы отмечаем каждую деталь. Для нас важен каждый новый предприниматель. Показатель в 30 тысяч и 582 субъекта больше на 7%, чем годом ранее. А вообще наш показатель составляет 9,1% от числа зарегистрированных в целом по ДФО", – приводит пресс-служба слова министра экономического развития Забайкалья Жаргалмы Бадмажаповой. В 2024 году в рамках реализации нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство" около 600 предпринимателей в регионе получили 2,2 миллиарда рублей господдержки. Они создали около 5 тысяч рабочих мест. В этом году работа ведется в рамках национального проекта "Эффективная и конкурентная экономика".
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твой бизнес – новости, поддержка бизнеса , забайкальский край
Твой бизнес, Твой бизнес – новости, Поддержка бизнеса , Забайкальский край
Количество объектов МСП в Забайкальском крае выросло за год на 7%
Число зарегистрированных объектов МСП в Забайкальском крае выросло на 7% за год
МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Число объектов малого и среднего предпринимательства выросло за год на 7% и составило более 30,5 тысяч, сообщает пресс-служба регионального правительства.
"Статистика ведется постоянно, и мы отмечаем каждую деталь. Для нас важен каждый новый предприниматель. Показатель в 30 тысяч и 582 субъекта больше на 7%, чем годом ранее. А вообще наш показатель составляет 9,1% от числа зарегистрированных в целом по ДФО", – приводит пресс-служба слова министра экономического развития Забайкалья Жаргалмы Бадмажаповой.
В 2024 году в рамках реализации нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство" около 600 предпринимателей в регионе получили 2,2 миллиарда рублей господдержки. Они создали около 5 тысяч рабочих мест. В этом году работа ведется в рамках национального проекта "Эффективная и конкурентная экономика".