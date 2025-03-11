https://ria.ru/20250311/moskva-2004377249.html

Все зарубежные рейсы, принятые в Саратове, вылетели в Москву

Все зарубежные рейсы, принятые в Саратове, вылетели в Москву - РИА Новости, 11.03.2025

Все зарубежные рейсы, принятые в Саратове, вылетели в Москву

Пять рейсов, которые по пути в Москву из Турции, Узбекистана, Бахрейна и Туркменистана прибыли на запасной аэродром в Саратове, вылетели к месту назначения,... РИА Новости, 11.03.2025

2025-03-11T17:29:00+03:00

2025-03-11T17:29:00+03:00

2025-03-11T17:29:00+03:00

москва

московская область (подмосковье)

министерство обороны рф (минобороны рф)

атака беспилотников на москву и подмосковье

саратов

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САРАТОВ, 11 мар - РИА Новости. Пять рейсов, которые по пути в Москву из Турции, Узбекистана, Бахрейна и Туркменистана прибыли на запасной аэродром в Саратове, вылетели к месту назначения, сообщили РИА Новости в пресс-службе саратовского аэропорта "Гагарин". "Сегодня утром, 11 марта, международный аэропорт "Гагарин" принял в качестве запасного пять бортов, следовавших в аэропорты московского авиационного узла из Самарканда, Ташкента, Стамбула, Бахрейна и Ашхабада. В настоящий момент все самолеты вылетели в пункты назначения по маршрутам", - сказал собеседник агентства. Самая массированная атака вражеских беспилотников на Москву была отбита силами ПВО во вторник. В Московской области сбито около сотни украинских дронов, а по всей стране - более 330, сообщало Минобороны РФ. В Подмосковье погибли три человека, пострадали около 20, в том числе трое детей. По факту атаки возбуждено дело по статье "теракт".

https://ria.ru/20250311/s7-2004256140.html

москва

московская область (подмосковье)

саратов

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москва, московская область (подмосковье), министерство обороны рф (минобороны рф), атака беспилотников на москву и подмосковье, саратов