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Все зарубежные рейсы, принятые в Саратове, вылетели в Москву - РИА Новости, 11.03.2025
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17:29 11.03.2025
https://ria.ru/20250311/moskva-2004377249.html
Все зарубежные рейсы, принятые в Саратове, вылетели в Москву
Все зарубежные рейсы, принятые в Саратове, вылетели в Москву - РИА Новости, 11.03.2025
Все зарубежные рейсы, принятые в Саратове, вылетели в Москву
Пять рейсов, которые по пути в Москву из Турции, Узбекистана, Бахрейна и Туркменистана прибыли на запасной аэродром в Саратове, вылетели к месту назначения,... РИА Новости, 11.03.2025
2025-03-11T17:29:00+03:00
2025-03-11T17:29:00+03:00
москва
московская область (подмосковье)
министерство обороны рф (минобороны рф)
атака беспилотников на москву и подмосковье
саратов
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САРАТОВ, 11 мар - РИА Новости. Пять рейсов, которые по пути в Москву из Турции, Узбекистана, Бахрейна и Туркменистана прибыли на запасной аэродром в Саратове, вылетели к месту назначения, сообщили РИА Новости в пресс-службе саратовского аэропорта "Гагарин". "Сегодня утром, 11 марта, международный аэропорт "Гагарин" принял в качестве запасного пять бортов, следовавших в аэропорты московского авиационного узла из Самарканда, Ташкента, Стамбула, Бахрейна и Ашхабада. В настоящий момент все самолеты вылетели в пункты назначения по маршрутам", - сказал собеседник агентства. Самая массированная атака вражеских беспилотников на Москву была отбита силами ПВО во вторник. В Московской области сбито около сотни украинских дронов, а по всей стране - более 330, сообщало Минобороны РФ. В Подмосковье погибли три человека, пострадали около 20, в том числе трое детей. По факту атаки возбуждено дело по статье "теракт".
https://ria.ru/20250311/s7-2004256140.html
москва
московская область (подмосковье)
саратов
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москва, московская область (подмосковье), министерство обороны рф (минобороны рф), атака беспилотников на москву и подмосковье, саратов
Москва, Московская область (Подмосковье), Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Атака беспилотников на Москву и Подмосковье, Саратов
Все зарубежные рейсы, принятые в Саратове, вылетели в Москву

Все зарубежные рейсы в Москву, принятые в Саратове, вылетели к месту назначения

© РИА Новости / Владимир Сергеев | Перейти в медиабанкПассажирский самолет в небе
Пассажирский самолет в небе - РИА Новости, 1920, 11.03.2025
© РИА Новости / Владимир Сергеев
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Пассажирский самолет в небе. Архивное фото
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САРАТОВ, 11 мар - РИА Новости. Пять рейсов, которые по пути в Москву из Турции, Узбекистана, Бахрейна и Туркменистана прибыли на запасной аэродром в Саратове, вылетели к месту назначения, сообщили РИА Новости в пресс-службе саратовского аэропорта "Гагарин".
"Сегодня утром, 11 марта, международный аэропорт "Гагарин" принял в качестве запасного пять бортов, следовавших в аэропорты московского авиационного узла из Самарканда, Ташкента, Стамбула, Бахрейна и Ашхабада. В настоящий момент все самолеты вылетели в пункты назначения по маршрутам", - сказал собеседник агентства.
Самая массированная атака вражеских беспилотников на Москву была отбита силами ПВО во вторник. В Московской области сбито около сотни украинских дронов, а по всей стране - более 330, сообщало Минобороны РФ. В Подмосковье погибли три человека, пострадали около 20, в том числе трое детей. По факту атаки возбуждено дело по статье "теракт".
Аэропорт Домодедово - РИА Новости, 1920, 11.03.2025
S7 перенаправила рейсы из "Домодедово" на запасные аэродромы
Вчера, 10:21
 
МоскваМосковская область (Подмосковье)Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)Атака беспилотников на Москву и ПодмосковьеСаратов
 
 
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