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На детской площадке в Москве обнаружили две включенные радиостанции
На детской площадке в Москве обнаружили две включенные радиостанции - РИА Новости, 11.03.2025
На детской площадке в Москве обнаружили две включенные радиостанции
Правоохранители изъяли для изучения две включенные радиостанции, обнаруженные во вторник днем возле детской площадки в парковой зоне на северо-западе Москвы,... РИА Новости, 11.03.2025
2025-03-11T16:45:00+03:00
2025-03-11T16:45:00+03:00
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МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Правоохранители изъяли для изучения две включенные радиостанции, обнаруженные во вторник днем возле детской площадки в парковой зоне на северо-западе Москвы, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы. "В сквере возле детской площадки на лавочке обнаружены две радиостанции в включённом режиме", - сказал собеседник агентства. По его словам, прибывшие по вызову к дому на Живописной улице правоохранители сначала оцепили место происшествия, а затем изъяли найденные радиостанции для изучения и установления их владельцев.
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происшествия, москва
На детской площадке в Москве обнаружили две включенные радиостанции
Правоохранители изъяли у детской площадки в Москве две включенные радиостанции
МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Правоохранители изъяли для изучения две включенные радиостанции, обнаруженные во вторник днем возле детской площадки в парковой зоне на северо-западе Москвы, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы.
"В сквере возле детской площадки на лавочке обнаружены две радиостанции в включённом режиме", - сказал собеседник агентства.
По его словам, прибывшие по вызову к дому на Живописной улице правоохранители сначала оцепили место происшествия, а затем изъяли найденные радиостанции для изучения и установления их владельцев.