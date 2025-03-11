https://ria.ru/20250311/moskva-2004365558.html

На детской площадке в Москве обнаружили две включенные радиостанции

На детской площадке в Москве обнаружили две включенные радиостанции - РИА Новости, 11.03.2025

На детской площадке в Москве обнаружили две включенные радиостанции

Правоохранители изъяли для изучения две включенные радиостанции, обнаруженные во вторник днем возле детской площадки в парковой зоне на северо-западе Москвы,... РИА Новости, 11.03.2025

2025-03-11T16:45:00+03:00

2025-03-11T16:45:00+03:00

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происшествия

москва

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МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Правоохранители изъяли для изучения две включенные радиостанции, обнаруженные во вторник днем возле детской площадки в парковой зоне на северо-западе Москвы, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы. "В сквере возле детской площадки на лавочке обнаружены две радиостанции в включённом режиме", - сказал собеседник агентства. По его словам, прибывшие по вызову к дому на Живописной улице правоохранители сначала оцепили место происшествия, а затем изъяли найденные радиостанции для изучения и установления их владельцев.

https://ria.ru/20241015/moskva-1978204069.html

москва

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2025

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, москва