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Эксперт прокомментировал атаку украинских дронов на Московский регион - РИА Новости, 11.03.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
16:16 11.03.2025
https://ria.ru/20250311/moskva-2004357050.html
Эксперт прокомментировал атаку украинских дронов на Московский регион
Эксперт прокомментировал атаку украинских дронов на Московский регион - РИА Новости, 11.03.2025
Эксперт прокомментировал атаку украинских дронов на Московский регион
Военного смысла в атаке украинских дронов на Москву не было, противник избрал своей целью мирных людей, заявил РИА Новости крымский политический эксперт... РИА Новости, 11.03.2025
2025-03-11T16:16:00+03:00
2025-03-11T16:16:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
москва
московская область (подмосковье)
владимир джаралла
владимир зеленский
андрей воробьев
обсе
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 мар – РИА Новости. Военного смысла в атаке украинских дронов на Москву не было, противник избрал своей целью мирных людей, заявил РИА Новости крымский политический эксперт Владимир Джаралла. Самая массированная атака вражеских беспилотников на Москву была отбита силами ПВО во вторник. В Московской области сбито около сотни украинских дронов, а по всей стране - более 330, сообщало Минобороны РФ. В Подмосковье погибли три человека, пострадали около 20, в том числе трое детей. По факту атаки возбуждено дело по статье "теракт". Как отметил глава Подмосковья Андрей Воробьев, судя по поражающим элементам, найденным на месте падения дронов, целью атаки были именно люди. "Обреченная ярость озверевших нелюдей - только так можно обозначить произошедшую варварскую атаку. Укронацисты, как загнанные в угол крысы, совершили это злодеяние, лишенное военного смысла, ведь целью были мирные люди. И это преступление подтверждает, зачем была начата СВО, почему цели должны быть достигнуты или за столом переговоров, или на поле боя", - сказал Джаралла. По его мнению, киевский режим во главе с Владимиром Зеленским почувствовал приближение конца. "Сдаются укробоевики в Курской области, освобождаются территории России в Донбассе, начались переговоры о мире между Россией и США. После скандального провала от Зеленского отвернулись Штаты. Европейцы только ради желания противостоять Трампу о поддержке заявили, но ничего больше предоставить не могут. А главное - люди хотят, чтобы этот кошмар закончился как можно скорее", - подчеркнул политолог. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее заявил, что атака украинских БПЛА на Московский регион может изрядно подпортить наметившуюся тенденцию в контактах по Украине. Массированная атака беспилотников на Россию и столичный регион была предпринята в день визита в Москву генсека ОБСЕ Феридуна Синирлиоглу. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отметила, что это не первый раз, когда визит в Москву высокопоставленной зарубежной делегации сопровождается атакой дронов ВСУ. Она заявила, что ВСУ атаковали Москву, чтобы в ОБСЕ увидели террористическую сущность киевского режима. Также на 11 марта запланированы переговоры делегаций Украины и США в Джидде в Саудовской Аравии и встреча главнокомандующих армиями стран ЕС в Париже.
https://ria.ru/20250311/bpla-2004324918.html
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москва
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россия, москва, московская область (подмосковье), владимир джаралла, владимир зеленский, андрей воробьев, обсе, вооруженные силы украины, евросоюз, атака беспилотников на москву и подмосковье
Специальная военная операция на Украине, Россия, Москва, Московская область (Подмосковье), Владимир Джаралла, Владимир Зеленский, Андрей Воробьев, ОБСЕ, Вооруженные силы Украины, Евросоюз, Атака беспилотников на Москву и Подмосковье
Эксперт прокомментировал атаку украинских дронов на Московский регион

Джаралла: в атаке украинских дронов на Московский регион не было военного смысла

© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкЖилой дом, поврежденный из-за падения обломков сбитого БПЛА
Жилой дом, поврежденный из-за падения обломков сбитого БПЛА - РИА Новости, 1920, 11.03.2025
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Жилой дом, поврежденный из-за падения обломков сбитого БПЛА
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 мар – РИА Новости. Военного смысла в атаке украинских дронов на Москву не было, противник избрал своей целью мирных людей, заявил РИА Новости крымский политический эксперт Владимир Джаралла.
Самая массированная атака вражеских беспилотников на Москву была отбита силами ПВО во вторник. В Московской области сбито около сотни украинских дронов, а по всей стране - более 330, сообщало Минобороны РФ. В Подмосковье погибли три человека, пострадали около 20, в том числе трое детей. По факту атаки возбуждено дело по статье "теракт". Как отметил глава Подмосковья Андрей Воробьев, судя по поражающим элементам, найденным на месте падения дронов, целью атаки были именно люди.
Жилой дом, поврежденный из-за падения обломков сбитого БПЛА на улице Западный Квартал в Видном - РИА Новости, 1920, 11.03.2025
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"Обреченная ярость озверевших нелюдей - только так можно обозначить произошедшую варварскую атаку. Укронацисты, как загнанные в угол крысы, совершили это злодеяние, лишенное военного смысла, ведь целью были мирные люди. И это преступление подтверждает, зачем была начата СВО, почему цели должны быть достигнуты или за столом переговоров, или на поле боя", - сказал Джаралла.
По его мнению, киевский режим во главе с Владимиром Зеленским почувствовал приближение конца.
"Сдаются укробоевики в Курской области, освобождаются территории России в Донбассе, начались переговоры о мире между Россией и США. После скандального провала от Зеленского отвернулись Штаты. Европейцы только ради желания противостоять Трампу о поддержке заявили, но ничего больше предоставить не могут. А главное - люди хотят, чтобы этот кошмар закончился как можно скорее", - подчеркнул политолог.
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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее заявил, что атака украинских БПЛА на Московский регион может изрядно подпортить наметившуюся тенденцию в контактах по Украине.
Массированная атака беспилотников на Россию и столичный регион была предпринята в день визита в Москву генсека ОБСЕ Феридуна Синирлиоглу. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отметила, что это не первый раз, когда визит в Москву высокопоставленной зарубежной делегации сопровождается атакой дронов ВСУ. Она заявила, что ВСУ атаковали Москву, чтобы в ОБСЕ увидели террористическую сущность киевского режима.
Также на 11 марта запланированы переговоры делегаций Украины и США в Джидде в Саудовской Аравии и встреча главнокомандующих армиями стран ЕС в Париже.
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияМоскваМосковская область (Подмосковье)Владимир ДжараллаВладимир ЗеленскийАндрей ВоробьевОБСЕВооруженные силы УкраиныЕвросоюзАтака беспилотников на Москву и Подмосковье
 
 
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