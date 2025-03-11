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В Москве заключили под стражу мужчину, обстрелявшего подростков
В Москве заключили под стражу мужчину, обстрелявшего подростков - РИА Новости, 11.03.2025
В Москве заключили под стражу мужчину, обстрелявшего подростков
Обстрелявший подростков житель Москвы арестован, сообщается в Telegram-канале столичного главка СК России. РИА Новости, 11.03.2025
2025-03-11T14:54:00+03:00
2025-03-11T14:54:00+03:00
2025-03-11T15:28:00+03:00
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МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Обстрелявший подростков житель Москвы арестован, сообщается в Telegram-канале столичного главка СК России. Ранее в пресс-службе ГУМВД по Москве сообщили РИА Новости, что житель столицы обстрелял из пневматического пистолета подростков, его задержали, полицейские проводят проверку. По данным ведомства, предварительно установлено, что 8 марта в районе дома номер 9 по Боровскому проезду между местным жителем и несовершеннолетними, которые выгуливали своих собак, произошел конфликт. В результате мужчина, предположительно, произвел несколько выстрелов вверх из пневматического пистолета. В результате стрельбы никто не пострадал. Позднее мужчине предъявили обвинение в хулиганстве, он частично признал вину. "️По ходатайству следователей столичного СК обвиняемому в хулиганстве на западе Москвы избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - говорится в сообщении.
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происшествия, москва, следственный комитет россии (ск рф), россия
Происшествия, Москва, Следственный комитет России (СК РФ), Россия
В Москве заключили под стражу мужчину, обстрелявшего подростков
СК в Москве заключил под стражу мужчину, обстрелявшего подростков из пневматики