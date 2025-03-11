https://ria.ru/20250311/moskva-2004330017.html

В Москве заключили под стражу мужчину, обстрелявшего подростков

В Москве заключили под стражу мужчину, обстрелявшего подростков - РИА Новости, 11.03.2025

В Москве заключили под стражу мужчину, обстрелявшего подростков

Обстрелявший подростков житель Москвы арестован, сообщается в Telegram-канале столичного главка СК России. РИА Новости, 11.03.2025

2025-03-11T14:54:00+03:00

2025-03-11T14:54:00+03:00

2025-03-11T15:28:00+03:00

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МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Обстрелявший подростков житель Москвы арестован, сообщается в Telegram-канале столичного главка СК России. Ранее в пресс-службе ГУМВД по Москве сообщили РИА Новости, что житель столицы обстрелял из пневматического пистолета подростков, его задержали, полицейские проводят проверку. По данным ведомства, предварительно установлено, что 8 марта в районе дома номер 9 по Боровскому проезду между местным жителем и несовершеннолетними, которые выгуливали своих собак, произошел конфликт. В результате мужчина, предположительно, произвел несколько выстрелов вверх из пневматического пистолета. В результате стрельбы никто не пострадал. Позднее мужчине предъявили обвинение в хулиганстве, он частично признал вину. "️По ходатайству следователей столичного СК обвиняемому в хулиганстве на западе Москвы избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20250310/sud-2004185516.html

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происшествия, москва, следственный комитет россии (ск рф), россия