Рейтинг@Mail.ru
В Москве заключили под стражу мужчину, обстрелявшего подростков - РИА Новости, 11.03.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:54 11.03.2025 (обновлено: 15:28 11.03.2025)
https://ria.ru/20250311/moskva-2004330017.html
В Москве заключили под стражу мужчину, обстрелявшего подростков
В Москве заключили под стражу мужчину, обстрелявшего подростков - РИА Новости, 11.03.2025
В Москве заключили под стражу мужчину, обстрелявшего подростков
Обстрелявший подростков житель Москвы арестован, сообщается в Telegram-канале столичного главка СК России. РИА Новости, 11.03.2025
2025-03-11T14:54:00+03:00
2025-03-11T15:28:00+03:00
происшествия
москва
следственный комитет россии (ск рф)
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/07/09/1574120211_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_ccca7adfabcc951057cf1ffe559596fe.jpg
МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Обстрелявший подростков житель Москвы арестован, сообщается в Telegram-канале столичного главка СК России. Ранее в пресс-службе ГУМВД по Москве сообщили РИА Новости, что житель столицы обстрелял из пневматического пистолета подростков, его задержали, полицейские проводят проверку. По данным ведомства, предварительно установлено, что 8 марта в районе дома номер 9 по Боровскому проезду между местным жителем и несовершеннолетними, которые выгуливали своих собак, произошел конфликт. В результате мужчина, предположительно, произвел несколько выстрелов вверх из пневматического пистолета. В результате стрельбы никто не пострадал. Позднее мужчине предъявили обвинение в хулиганстве, он частично признал вину. "️По ходатайству следователей столичного СК обвиняемому в хулиганстве на западе Москвы избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20250310/sud-2004185516.html
москва
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/07/09/1574120211_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_1c643a4687f4a27c948b6e8f4486245b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, москва, следственный комитет россии (ск рф), россия
Происшествия, Москва, Следственный комитет России (СК РФ), Россия
В Москве заключили под стражу мужчину, обстрелявшего подростков

СК в Москве заключил под стражу мужчину, обстрелявшего подростков из пневматики

© РИА Новости / Евгений Одиноков | Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета России
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 11.03.2025
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в медиабанк
Автомобиль Следственного комитета России. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Обстрелявший подростков житель Москвы арестован, сообщается в Telegram-канале столичного главка СК России.
Ранее в пресс-службе ГУМВД по Москве сообщили РИА Новости, что житель столицы обстрелял из пневматического пистолета подростков, его задержали, полицейские проводят проверку. По данным ведомства, предварительно установлено, что 8 марта в районе дома номер 9 по Боровскому проезду между местным жителем и несовершеннолетними, которые выгуливали своих собак, произошел конфликт. В результате мужчина, предположительно, произвел несколько выстрелов вверх из пневматического пистолета. В результате стрельбы никто не пострадал. Позднее мужчине предъявили обвинение в хулиганстве, он частично признал вину.
"️По ходатайству следователей столичного СК обвиняемому в хулиганстве на западе Москвы избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - говорится в сообщении.
Мужчина, обвиняемый в причинении несовершеннолетнему тяжкого вреда здоровью, в Правдинском районном суде - РИА Новости, 1920, 10.03.2025
Жителя Калининградской области, ранившего подростка ножом, арестовали
10 марта, 20:40
 
ПроисшествияМоскваСледственный комитет России (СК РФ)Россия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала