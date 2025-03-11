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Движение по улице Капотня перекрыли после падения БПЛА
Движение по улице Капотня перекрыли после падения БПЛА - РИА Новости, 11.03.2025
Движение по улице Капотня перекрыли после падения БПЛА
Движение в сторону подмосковного города Дзержинского по улице Капотня в Москве перекрыто в связи с падением БПЛА, объезда нет, сообщили в АО "Мострансавто". РИА Новости, 11.03.2025
2025-03-11T12:05:00+03:00
2025-03-11T12:05:00+03:00
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МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Движение в сторону подмосковного города Дзержинского по улице Капотня в Москве перекрыто в связи с падением БПЛА, объезда нет, сообщили в АО "Мострансавто". "Перекрыто движение в сторону г. Дзержинского по ул. Капотня в связи с падением БПЛА. Объезда нет", - сообщается в Telegram-канале "Мострансавто". Согласно сообщению, автобусы маршрутов №305, 1063 ожидают возобновления движения сотрудниками ГАИ.
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Происшествия, Капотня, Дзержинский, Москва, Мострансавто, ГИБДД МВД РФ, Атака беспилотников на Москву и Подмосковье
Движение по улице Капотня перекрыли после падения БПЛА
Движение в сторону Дзержинского по улице Капотня перекрыли после падения БПЛА