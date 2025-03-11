https://ria.ru/20250311/moskva-2004233982.html

Зарубежные рейсы, следовавшие в Москву, прибыли в Саратов

Зарубежные рейсы, следовавшие в Москву, прибыли в Саратов - РИА Новости, 11.03.2025

Зарубежные рейсы, следовавшие в Москву, прибыли в Саратов

Пять рейсов, следовавших в Москву из Турции, Узбекистана, Бахрейна и Туркменистана, прибыли на запасной аэродром в Саратов, сообщили РИА Новости в пресс-службе... РИА Новости, 11.03.2025

2025-03-11T09:07:00+03:00

2025-03-11T09:07:00+03:00

2025-03-11T09:07:00+03:00

москва

московская область (подмосковье)

турция

сергей собянин

андрей воробьев

домодедово (аэропорт)

шереметьево (аэропорт)

аэрофлот

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САРАТОВ, 11 мар - РИА Новости. Пять рейсов, следовавших в Москву из Турции, Узбекистана, Бахрейна и Туркменистана, прибыли на запасной аэродром в Саратов, сообщили РИА Новости в пресс-службе саратовского аэропорта "Гагарин". "По состоянию на 09.50 (08.50 мск) 11 марта международный аэропорт "Гагарин" принял в качестве запасного 5 бортов, следовавших в аэропорты московского авиационного узла из Самарканда, Ташкента, Стамбула, Бахрейна и Ашхабада. В настоящее время самолеты получают наземное обслуживание. С пассажирами работают представители авиакомпаний", - сказал собеседник агентства. Ранее мэр столицы Сергей Собянин сообщал об отражении атаки 73 беспилотников, летевших на Москву, а также о повреждении кровли дома из-за падения обломков на Домодедовской улице. Работа аэропортов "Жуковский", "Внуково", "Домодедово" и "Шереметьево" временно ограничена. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что после атаки БПЛА на Москву и Подмосковье сейчас известно об одном погибшем и трех раненых в Ленинском городском округе и Домодедово. "Аэрофлот" сообщал, что из-за временных ограничений в аэропорту "Шереметьево" корректирует расписание ближайших рейсов.

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