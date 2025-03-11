Рейтинг@Mail.ru
Зарубежные рейсы, следовавшие в Москву, прибыли в Саратов - РИА Новости, 11.03.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:07 11.03.2025
https://ria.ru/20250311/moskva-2004233982.html
Зарубежные рейсы, следовавшие в Москву, прибыли в Саратов
Зарубежные рейсы, следовавшие в Москву, прибыли в Саратов - РИА Новости, 11.03.2025
Зарубежные рейсы, следовавшие в Москву, прибыли в Саратов
Пять рейсов, следовавших в Москву из Турции, Узбекистана, Бахрейна и Туркменистана, прибыли на запасной аэродром в Саратов, сообщили РИА Новости в пресс-службе... РИА Новости, 11.03.2025
2025-03-11T09:07:00+03:00
2025-03-11T09:07:00+03:00
москва
московская область (подмосковье)
турция
сергей собянин
андрей воробьев
домодедово (аэропорт)
шереметьево (аэропорт)
аэрофлот
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/0d/1783286838_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_936e19dcc813a66820f4a22fb08f5733.jpg
САРАТОВ, 11 мар - РИА Новости. Пять рейсов, следовавших в Москву из Турции, Узбекистана, Бахрейна и Туркменистана, прибыли на запасной аэродром в Саратов, сообщили РИА Новости в пресс-службе саратовского аэропорта "Гагарин". "По состоянию на 09.50 (08.50 мск) 11 марта международный аэропорт "Гагарин" принял в качестве запасного 5 бортов, следовавших в аэропорты московского авиационного узла из Самарканда, Ташкента, Стамбула, Бахрейна и Ашхабада. В настоящее время самолеты получают наземное обслуживание. С пассажирами работают представители авиакомпаний", - сказал собеседник агентства. Ранее мэр столицы Сергей Собянин сообщал об отражении атаки 73 беспилотников, летевших на Москву, а также о повреждении кровли дома из-за падения обломков на Домодедовской улице. Работа аэропортов "Жуковский", "Внуково", "Домодедово" и "Шереметьево" временно ограничена. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что после атаки БПЛА на Москву и Подмосковье сейчас известно об одном погибшем и трех раненых в Ленинском городском округе и Домодедово. "Аэрофлот" сообщал, что из-за временных ограничений в аэропорту "Шереметьево" корректирует расписание ближайших рейсов.
https://ria.ru/20250311/aeroflot-2004229883.html
москва
московская область (подмосковье)
турция
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/0d/1783286838_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_c4e3e56eeab41fbf68e1d18aec5b62bc.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
москва, московская область (подмосковье), турция, сергей собянин, андрей воробьев, домодедово (аэропорт), шереметьево (аэропорт), аэрофлот, атака беспилотников на москву и подмосковье
Москва, Московская область (Подмосковье), Турция, Сергей Собянин, Андрей Воробьев, Домодедово (аэропорт), Шереметьево (аэропорт), Аэрофлот, Атака беспилотников на Москву и Подмосковье
Зарубежные рейсы, следовавшие в Москву, прибыли в Саратов

Пять зарубежных рейсов, следовавших в Москву, прибыли в Саратов

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкСамолет в небе
Самолет в небе - РИА Новости, 1920, 11.03.2025
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
Самолет в небе. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
САРАТОВ, 11 мар - РИА Новости. Пять рейсов, следовавших в Москву из Турции, Узбекистана, Бахрейна и Туркменистана, прибыли на запасной аэродром в Саратов, сообщили РИА Новости в пресс-службе саратовского аэропорта "Гагарин".
"По состоянию на 09.50 (08.50 мск) 11 марта международный аэропорт "Гагарин" принял в качестве запасного 5 бортов, следовавших в аэропорты московского авиационного узла из Самарканда, Ташкента, Стамбула, Бахрейна и Ашхабада. В настоящее время самолеты получают наземное обслуживание. С пассажирами работают представители авиакомпаний", - сказал собеседник агентства.
Ранее мэр столицы Сергей Собянин сообщал об отражении атаки 73 беспилотников, летевших на Москву, а также о повреждении кровли дома из-за падения обломков на Домодедовской улице. Работа аэропортов "Жуковский", "Внуково", "Домодедово" и "Шереметьево" временно ограничена. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что после атаки БПЛА на Москву и Подмосковье сейчас известно об одном погибшем и трех раненых в Ленинском городском округе и Домодедово. "Аэрофлот" сообщал, что из-за временных ограничений в аэропорту "Шереметьево" корректирует расписание ближайших рейсов.
Самолеты авиакомпании Аэрофлот на летном поле Международного аэропорта Шереметьево - РИА Новости, 1920, 11.03.2025
"Аэрофлот" скорректировал расписание рейсов после атака БПЛА на Москву
08:43
 
МоскваМосковская область (Подмосковье)ТурцияСергей СобянинАндрей ВоробьевДомодедово (аэропорт)Шереметьево (аэропорт)АэрофлотАтака беспилотников на Москву и Подмосковье
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала