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Зарубежные рейсы, следовавшие в Москву, прибыли в Саратов
Зарубежные рейсы, следовавшие в Москву, прибыли в Саратов - РИА Новости, 11.03.2025
Зарубежные рейсы, следовавшие в Москву, прибыли в Саратов
Пять рейсов, следовавших в Москву из Турции, Узбекистана, Бахрейна и Туркменистана, прибыли на запасной аэродром в Саратов, сообщили РИА Новости в пресс-службе... РИА Новости, 11.03.2025
2025-03-11T09:07:00+03:00
2025-03-11T09:07:00+03:00
2025-03-11T09:07:00+03:00
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САРАТОВ, 11 мар - РИА Новости. Пять рейсов, следовавших в Москву из Турции, Узбекистана, Бахрейна и Туркменистана, прибыли на запасной аэродром в Саратов, сообщили РИА Новости в пресс-службе саратовского аэропорта "Гагарин". "По состоянию на 09.50 (08.50 мск) 11 марта международный аэропорт "Гагарин" принял в качестве запасного 5 бортов, следовавших в аэропорты московского авиационного узла из Самарканда, Ташкента, Стамбула, Бахрейна и Ашхабада. В настоящее время самолеты получают наземное обслуживание. С пассажирами работают представители авиакомпаний", - сказал собеседник агентства. Ранее мэр столицы Сергей Собянин сообщал об отражении атаки 73 беспилотников, летевших на Москву, а также о повреждении кровли дома из-за падения обломков на Домодедовской улице. Работа аэропортов "Жуковский", "Внуково", "Домодедово" и "Шереметьево" временно ограничена. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что после атаки БПЛА на Москву и Подмосковье сейчас известно об одном погибшем и трех раненых в Ленинском городском округе и Домодедово. "Аэрофлот" сообщал, что из-за временных ограничений в аэропорту "Шереметьево" корректирует расписание ближайших рейсов.
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москва, московская область (подмосковье), турция, сергей собянин, андрей воробьев, домодедово (аэропорт), шереметьево (аэропорт), аэрофлот, атака беспилотников на москву и подмосковье
Москва, Московская область (Подмосковье), Турция, Сергей Собянин, Андрей Воробьев, Домодедово (аэропорт), Шереметьево (аэропорт), Аэрофлот, Атака беспилотников на Москву и Подмосковье
Зарубежные рейсы, следовавшие в Москву, прибыли в Саратов
Пять зарубежных рейсов, следовавших в Москву, прибыли в Саратов