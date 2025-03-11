https://ria.ru/20250311/moskva-2004230060.html

В Москве женщина лишилась денег, пытаясь заработать на криптовалюте

В Москве женщина лишилась денег, пытаясь заработать на криптовалюте - РИА Новости, 11.03.2025

В Москве женщина лишилась денег, пытаясь заработать на криптовалюте

Женщина пыталась заработать на криптобирже, однако стала жертвой аферистки и лишилась пяти миллионов рублей, возбуждено уголовное дело, рассказали РИА Новости в РИА Новости, 11.03.2025

2025-03-11T08:44:00+03:00

2025-03-11T08:44:00+03:00

2025-03-11T08:44:00+03:00

происшествия

москва

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МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Женщина пыталась заработать на криптобирже, однако стала жертвой аферистки и лишилась пяти миллионов рублей, возбуждено уголовное дело, рассказали РИА Новости в правоохранительных органах. По словам собеседника агентства, два года назад 28-летняя девушка предложила заявительнице заработать на криптовалюте. Для этого они оформили договор об оказании финансовых услуг и "доверенность" на управление финансовыми средствами. После этого потерпевшая передала девушке пять миллионов рублей. "Однако вместо прибыли женщина лишь потеряла деньги: злоумышленница украла их и не выполнила условия договора", - сказал собеседник агентства, добавив, что по данному факту возбуждено уголовное дело о мошенничестве. Он уточнил, что аферистку задержали в январе в Москве. Она уже во всем созналась и сейчас находится под арестом.

https://ria.ru/20250309/moshennichestvo-2003866597.html

москва

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2025

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происшествия, москва