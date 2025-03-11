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В Москве женщина лишилась денег, пытаясь заработать на криптовалюте
В Москве женщина лишилась денег, пытаясь заработать на криптовалюте - РИА Новости, 11.03.2025
В Москве женщина лишилась денег, пытаясь заработать на криптовалюте
Женщина пыталась заработать на криптобирже, однако стала жертвой аферистки и лишилась пяти миллионов рублей, возбуждено уголовное дело, рассказали РИА Новости в РИА Новости, 11.03.2025
2025-03-11T08:44:00+03:00
2025-03-11T08:44:00+03:00
2025-03-11T08:44:00+03:00
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МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Женщина пыталась заработать на криптобирже, однако стала жертвой аферистки и лишилась пяти миллионов рублей, возбуждено уголовное дело, рассказали РИА Новости в правоохранительных органах. По словам собеседника агентства, два года назад 28-летняя девушка предложила заявительнице заработать на криптовалюте. Для этого они оформили договор об оказании финансовых услуг и "доверенность" на управление финансовыми средствами. После этого потерпевшая передала девушке пять миллионов рублей. "Однако вместо прибыли женщина лишь потеряла деньги: злоумышленница украла их и не выполнила условия договора", - сказал собеседник агентства, добавив, что по данному факту возбуждено уголовное дело о мошенничестве. Он уточнил, что аферистку задержали в январе в Москве. Она уже во всем созналась и сейчас находится под арестом.
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происшествия, москва
В Москве женщина лишилась денег, пытаясь заработать на криптовалюте
В Москве женщина лишилась пяти млн рублей, пытаясь заработать на криптовалюте
МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Женщина пыталась заработать на криптобирже, однако стала жертвой аферистки и лишилась пяти миллионов рублей, возбуждено уголовное дело, рассказали РИА Новости в правоохранительных органах.
По словам собеседника агентства, два года назад 28-летняя девушка предложила заявительнице заработать на криптовалюте. Для этого они оформили договор об оказании финансовых услуг и "доверенность" на управление финансовыми средствами. После этого потерпевшая передала девушке пять миллионов рублей.
"Однако вместо прибыли женщина лишь потеряла деньги: злоумышленница украла их и не выполнила условия договора", - сказал собеседник агентства, добавив, что по данному факту возбуждено уголовное дело о мошенничестве.
Он уточнил, что аферистку задержали в январе в Москве
. Она уже во всем созналась и сейчас находится под арестом.