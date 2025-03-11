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Часть дома в Москве, где сбили БПЛА, повреждена
Часть дома в Москве, где сбили БПЛА, повреждена - РИА Новости, 11.03.2025
Часть дома в Москве, где сбили БПЛА, повреждена
Кровля и один из этажей дома повреждены в Москве на Домодедовской улице, где отражали атаку БПЛА, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 11.03.2025
2025-03-11T07:42:00+03:00
2025-03-11T07:42:00+03:00
2025-03-11T08:36:00+03:00
происшествия
москва
сергей собянин
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
атака беспилотников на москву и подмосковье
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МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Кровля и один из этажей дома повреждены в Москве на Домодедовской улице, где отражали атаку БПЛА, передает корреспондент РИА Новости. Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что силами ПВО сбиты еще два вражеских беспилотника, летевших на Москву, кровля дома повреждена из-за падения обломков сбитого БПЛА на Домодедовской улице. По его словам, силы ПВО Минобороны на данный момент сбили 69 вражеских беспилотников, летевших на Москву. Как передает корреспондент РИА Новости, на месте дежурят сотрудники полиции, пожарные службы, МЧС, скорая помощь, а также стоят два автобуса правительства Москвы. На территории дома поврежден припаркованный автомобиль.
https://ria.ru/20250311/pozhar-2004221943.html
https://ria.ru/20250311/pvo-2004221382.html
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internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, москва, сергей собянин, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), атака беспилотников на москву и подмосковье
Происшествия, Москва, Сергей Собянин, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Атака беспилотников на Москву и Подмосковье
Часть дома в Москве, где сбили БПЛА, повреждена
В Москве повреждены кровля и один из этажей дома, возле которого сбили БПЛА