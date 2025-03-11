https://ria.ru/20250311/moskva-2004223626.html

Часть дома в Москве, где сбили БПЛА, повреждена

Часть дома в Москве, где сбили БПЛА, повреждена - РИА Новости, 11.03.2025

Часть дома в Москве, где сбили БПЛА, повреждена

Кровля и один из этажей дома повреждены в Москве на Домодедовской улице, где отражали атаку БПЛА, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 11.03.2025

2025-03-11T07:42:00+03:00

2025-03-11T07:42:00+03:00

2025-03-11T08:36:00+03:00

происшествия

москва

сергей собянин

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

атака беспилотников на москву и подмосковье

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МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Кровля и один из этажей дома повреждены в Москве на Домодедовской улице, где отражали атаку БПЛА, передает корреспондент РИА Новости. Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что силами ПВО сбиты еще два вражеских беспилотника, летевших на Москву, кровля дома повреждена из-за падения обломков сбитого БПЛА на Домодедовской улице. По его словам, силы ПВО Минобороны на данный момент сбили 69 вражеских беспилотников, летевших на Москву. Как передает корреспондент РИА Новости, на месте дежурят сотрудники полиции, пожарные службы, МЧС, скорая помощь, а также стоят два автобуса правительства Москвы. На территории дома поврежден припаркованный автомобиль.

https://ria.ru/20250311/pozhar-2004221943.html

https://ria.ru/20250311/pvo-2004221382.html

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, москва, сергей собянин, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), атака беспилотников на москву и подмосковье