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Силы ПВО отразили атаку на Москву еще семи БПЛА - РИА Новости, 11.03.2025
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05:54 11.03.2025 (обновлено: 05:55 11.03.2025)
https://ria.ru/20250311/moskva-2004218138.html
Силы ПВО отразили атаку на Москву еще семи БПЛА
Силы ПВО отразили атаку на Москву еще семи БПЛА - РИА Новости, 11.03.2025
Силы ПВО отразили атаку на Москву еще семи БПЛА
Силами ПВО отражена атака еще семи БПЛА на Москву, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в Telegram-канале. РИА Новости, 11.03.2025
2025-03-11T05:54:00+03:00
2025-03-11T05:55:00+03:00
москва
московская область (подмосковье)
сергей собянин
домодедово (аэропорт)
безопасность
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МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Силами ПВО отражена атака еще семи БПЛА на Москву, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в Telegram-канале. Ранее он сообщал об отражении в Подмосковье атаки 26 беспилотников, летевших на Москву. Работа аэропортов "Жуковский" и "Домодедово" временно ограничена. "ПВО Минобороны продолжает отражать массовую атаку вражеских беспилотников на Москву. Отражена атака ещё 7 БПЛА. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб", - написал Собянин.
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москва, московская область (подмосковье), сергей собянин, домодедово (аэропорт), безопасность
Москва, Московская область (Подмосковье), Сергей Собянин, Домодедово (аэропорт), Безопасность
Силы ПВО отразили атаку на Москву еще семи БПЛА

Собянин: ПВО отразила атаку еще семи беспилотников, летевших на Москву

© РИА Новости / Валерий Мельников | Перейти в медиабанкКомандный пункт
Командный пункт - РИА Новости, 1920, 11.03.2025
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МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Силами ПВО отражена атака еще семи БПЛА на Москву, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в Telegram-канале.
Ранее он сообщал об отражении в Подмосковье атаки 26 беспилотников, летевших на Москву. Работа аэропортов "Жуковский" и "Домодедово" временно ограничена.
"ПВО Минобороны продолжает отражать массовую атаку вражеских беспилотников на Москву. Отражена атака ещё 7 БПЛА. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб", - написал Собянин.
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МоскваМосковская область (Подмосковье)Сергей СобянинДомодедово (аэропорт)Безопасность
 
 
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