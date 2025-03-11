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Силы ПВО отразили атаку на Москву еще семи БПЛА
Силы ПВО отразили атаку на Москву еще семи БПЛА - РИА Новости, 11.03.2025
Силы ПВО отразили атаку на Москву еще семи БПЛА
Силами ПВО отражена атака еще семи БПЛА на Москву, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в Telegram-канале. РИА Новости, 11.03.2025
2025-03-11T05:54:00+03:00
2025-03-11T05:54:00+03:00
2025-03-11T05:55:00+03:00
москва
московская область (подмосковье)
сергей собянин
домодедово (аэропорт)
безопасность
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МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Силами ПВО отражена атака еще семи БПЛА на Москву, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в Telegram-канале. Ранее он сообщал об отражении в Подмосковье атаки 26 беспилотников, летевших на Москву. Работа аэропортов "Жуковский" и "Домодедово" временно ограничена. "ПВО Минобороны продолжает отражать массовую атаку вражеских беспилотников на Москву. Отражена атака ещё 7 БПЛА. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб", - написал Собянин.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, московская область (подмосковье), сергей собянин, домодедово (аэропорт), безопасность
Москва, Московская область (Подмосковье), Сергей Собянин, Домодедово (аэропорт), Безопасность
Силы ПВО отразили атаку на Москву еще семи БПЛА
Собянин: ПВО отразила атаку еще семи беспилотников, летевших на Москву