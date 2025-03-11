https://ria.ru/20250311/moskva-2004218138.html

Силы ПВО отразили атаку на Москву еще семи БПЛА

Силы ПВО отразили атаку на Москву еще семи БПЛА - РИА Новости, 11.03.2025

Силы ПВО отразили атаку на Москву еще семи БПЛА

Силами ПВО отражена атака еще семи БПЛА на Москву, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в Telegram-канале. РИА Новости, 11.03.2025

2025-03-11T05:54:00+03:00

2025-03-11T05:54:00+03:00

2025-03-11T05:55:00+03:00

москва

московская область (подмосковье)

сергей собянин

домодедово (аэропорт)

безопасность

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МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Силами ПВО отражена атака еще семи БПЛА на Москву, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в Telegram-канале. Ранее он сообщал об отражении в Подмосковье атаки 26 беспилотников, летевших на Москву. Работа аэропортов "Жуковский" и "Домодедово" временно ограничена. "ПВО Минобороны продолжает отражать массовую атаку вражеских беспилотников на Москву. Отражена атака ещё 7 БПЛА. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб", - написал Собянин.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

москва

московская область (подмосковье)

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Дарья Буймова

москва, московская область (подмосковье), сергей собянин, домодедово (аэропорт), безопасность