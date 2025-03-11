https://ria.ru/20250311/moskva-2004204034.html

Ефимов: в Москве с 2011 года возвели более 60 спортобъектов

Ефимов: в Москве с 2011 года возвели более 60 спортобъектов - РИА Новости, 11.03.2025

Ефимов: в Москве с 2011 года возвели более 60 спортобъектов

С 2011 года в Москве построили 64 спортивных объекта на 653 тысячи "квадратов", рассказал заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов. РИА Новости, 11.03.2025

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2025-03-11T09:12:00+03:00

2025-03-11T09:12:00+03:00

москва

зеленоград

сергей собянин

владимир ефимов (правительство москвы)

градостроительный комплекс москвы

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МОСКВА, 11 мар – РИА Новости. С 2011 года в Москве построили 64 спортивных объекта на 653 тысячи "квадратов", рассказал заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов."По поручению мэра Москвы Сергея Собянина город уделяет особое внимание созданию социальной инфраструктуры. Так, с 2011-го в столице в рамках Адресной инвестиционной программы построили 64 объекта спорта совокупной площадью более 653 тысяч квадратных метров", - приводит слова Ефимова его пресс-служба.Например, в 2024 году в столице возвели четыре спортивных объекта, отметил замглавы города.Один из них появился в Раменках. Спортцентр площадью более 6 тысяч "квадратов" могут посещать сразу до 180 человек. Внутри есть бассейн, игровой и тренажерный залы, помещение для занятий борьбой, боксом, гимнастикой и хореографией.Также в Зеленограде был построен физкультурно-оздоровительный комплекс "Горизонт" на 1090 человек. В здании площадью 4 тысячи квадратных метра находятся два бассейна на восемь и на 25 метров, а еще тренажерный зал.Кроме того, еще два спортивных объекта открылись в Гольяново и Хорошево-Мневниках.Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о планах по строительству в 2025–2026 годах около 150 детсадов, школ, поликлиник, больничных корпусов, спортивных комплексов и других соцобъектов.

https://ria.ru/20250223/moskva-2000938349.html

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зеленоград

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

москва, зеленоград, сергей собянин, владимир ефимов (правительство москвы) , градостроительный комплекс москвы