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Ефимов: в Москве с 2011 года возвели более 60 спортобъектов - РИА Новости, 11.03.2025
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09:12 11.03.2025
https://ria.ru/20250311/moskva-2004204034.html
Ефимов: в Москве с 2011 года возвели более 60 спортобъектов
Ефимов: в Москве с 2011 года возвели более 60 спортобъектов - РИА Новости, 11.03.2025
Ефимов: в Москве с 2011 года возвели более 60 спортобъектов
С 2011 года в Москве построили 64 спортивных объекта на 653 тысячи "квадратов", рассказал заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов. РИА Новости, 11.03.2025
2025-03-11T09:12:00+03:00
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москва
зеленоград
сергей собянин
владимир ефимов (правительство москвы)
градостроительный комплекс москвы
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МОСКВА, 11 мар – РИА Новости. С 2011 года в Москве построили 64 спортивных объекта на 653 тысячи "квадратов", рассказал заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов."По поручению мэра Москвы Сергея Собянина город уделяет особое внимание созданию социальной инфраструктуры. Так, с 2011-го в столице в рамках Адресной инвестиционной программы построили 64 объекта спорта совокупной площадью более 653 тысяч квадратных метров", - приводит слова Ефимова его пресс-служба.Например, в 2024 году в столице возвели четыре спортивных объекта, отметил замглавы города.Один из них появился в Раменках. Спортцентр площадью более 6 тысяч "квадратов" могут посещать сразу до 180 человек. Внутри есть бассейн, игровой и тренажерный залы, помещение для занятий борьбой, боксом, гимнастикой и хореографией.Также в Зеленограде был построен физкультурно-оздоровительный комплекс "Горизонт" на 1090 человек. В здании площадью 4 тысячи квадратных метра находятся два бассейна на восемь и на 25 метров, а еще тренажерный зал.Кроме того, еще два спортивных объекта открылись в Гольяново и Хорошево-Мневниках.Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о планах по строительству в 2025–2026 годах около 150 детсадов, школ, поликлиник, больничных корпусов, спортивных комплексов и других соцобъектов.
https://ria.ru/20250223/moskva-2000938349.html
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москва, зеленоград, сергей собянин, владимир ефимов (правительство москвы) , градостроительный комплекс москвы
Москва, Зеленоград, Сергей Собянин, Владимир Ефимов (Правительство Москвы) , Градостроительный комплекс Москвы
Ефимов: в Москве с 2011 года возвели более 60 спортобъектов

Ефимов: в Москве за 14 лет возвели 64 спортивных объекта в рамках АИП

© Фото : Комплекс градостроительной политики и строительства города МосквыЗаместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов - РИА Новости, 1920, 11.03.2025
© Фото : Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов. Архивное фото
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МОСКВА, 11 мар – РИА Новости. С 2011 года в Москве построили 64 спортивных объекта на 653 тысячи "квадратов", рассказал заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов.
"По поручению мэра Москвы Сергея Собянина город уделяет особое внимание созданию социальной инфраструктуры. Так, с 2011-го в столице в рамках Адресной инвестиционной программы построили 64 объекта спорта совокупной площадью более 653 тысяч квадратных метров", - приводит слова Ефимова его пресс-служба.
Например, в 2024 году в столице возвели четыре спортивных объекта, отметил замглавы города.
Один из них появился в Раменках. Спортцентр площадью более 6 тысяч "квадратов" могут посещать сразу до 180 человек. Внутри есть бассейн, игровой и тренажерный залы, помещение для занятий борьбой, боксом, гимнастикой и хореографией.
Также в Зеленограде был построен физкультурно-оздоровительный комплекс "Горизонт" на 1090 человек. В здании площадью 4 тысячи квадратных метра находятся два бассейна на восемь и на 25 метров, а еще тренажерный зал.
Кроме того, еще два спортивных объекта открылись в Гольяново и Хорошево-Мневниках.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о планах по строительству в 2025–2026 годах около 150 детсадов, школ, поликлиник, больничных корпусов, спортивных комплексов и других соцобъектов.
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