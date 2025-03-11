https://ria.ru/20250311/moskalkova-2004376200.html

Москалькова провела встречу с генсеком ОБСЕ

Москалькова провела встречу с генсеком ОБСЕ - РИА Новости, 11.03.2025

Москалькова провела встречу с генсеком ОБСЕ

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова в Доме прав человека в Москве провела встречу с генеральным секретарем Организации по безопасности и... РИА Новости, 11.03.2025

2025-03-11T17:24:00+03:00

2025-03-11T17:24:00+03:00

2025-03-11T17:24:00+03:00

россия

татьяна москалькова

феридун синирлиоглу

сергей лавров

обсе

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МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова в Доме прав человека в Москве провела встречу с генеральным секретарем Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) Феридуном Синирлиоглу, передает корреспондент РИА Новости. Генсек ОБСЕ прибыл во вторник в Дом прав человека для встречи с Москальковой. Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров провел с Синирлиоглу переговоры. Уполномоченный показала генсеку ОБСЕ помещение, в котором сотрудники её аппарата проводят личный прием граждан, а также рассказала о деятельности федерального омбудсмена в России. "Всего у уполномоченного пять основных направлений деятельности. Первая связана с восстановлением нарушенных прав и работой с обращениями граждан. Второе - участие в законотворчестве. Третье направление - правовое просвещение. Четвертое - это работа с уполномоченными по правам человека в субъектах РФ. И, конечно, международное сотрудничество", - сказала Москалькова в ходе встречи.

https://ria.ru/20241210/moskalkova-1988172870.html

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, татьяна москалькова, феридун синирлиоглу, сергей лавров, обсе