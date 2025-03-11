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Москалькова провела встречу с генсеком ОБСЕ - РИА Новости, 11.03.2025
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17:24 11.03.2025
https://ria.ru/20250311/moskalkova-2004376200.html
Москалькова провела встречу с генсеком ОБСЕ
Москалькова провела встречу с генсеком ОБСЕ - РИА Новости, 11.03.2025
Москалькова провела встречу с генсеком ОБСЕ
Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова в Доме прав человека в Москве провела встречу с генеральным секретарем Организации по безопасности и... РИА Новости, 11.03.2025
2025-03-11T17:24:00+03:00
2025-03-11T17:24:00+03:00
россия
татьяна москалькова
феридун синирлиоглу
сергей лавров
обсе
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МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова в Доме прав человека в Москве провела встречу с генеральным секретарем Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) Феридуном Синирлиоглу, передает корреспондент РИА Новости. Генсек ОБСЕ прибыл во вторник в Дом прав человека для встречи с Москальковой. Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров провел с Синирлиоглу переговоры. Уполномоченный показала генсеку ОБСЕ помещение, в котором сотрудники её аппарата проводят личный прием граждан, а также рассказала о деятельности федерального омбудсмена в России. "Всего у уполномоченного пять основных направлений деятельности. Первая связана с восстановлением нарушенных прав и работой с обращениями граждан. Второе - участие в законотворчестве. Третье направление - правовое просвещение. Четвертое - это работа с уполномоченными по правам человека в субъектах РФ. И, конечно, международное сотрудничество", - сказала Москалькова в ходе встречи.
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россия, татьяна москалькова, феридун синирлиоглу, сергей лавров, обсе
Россия, Татьяна Москалькова, Феридун Синирлиоглу, Сергей Лавров, ОБСЕ
Москалькова провела встречу с генсеком ОБСЕ

Москалькова встретилась с генсеком ОБСЕ Синирлиоглу в Доме прав человека

© РИА Новости / Антон Денисов | Перейти в медиабанкУполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова
Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова - РИА Новости, 1920, 11.03.2025
© РИА Новости / Антон Денисов
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Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова. Архивное фото
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МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова в Доме прав человека в Москве провела встречу с генеральным секретарем Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) Феридуном Синирлиоглу, передает корреспондент РИА Новости.
Генсек ОБСЕ прибыл во вторник в Дом прав человека для встречи с Москальковой. Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров провел с Синирлиоглу переговоры.
Уполномоченный показала генсеку ОБСЕ помещение, в котором сотрудники её аппарата проводят личный прием граждан, а также рассказала о деятельности федерального омбудсмена в России.
«
"Всего у уполномоченного пять основных направлений деятельности. Первая связана с восстановлением нарушенных прав и работой с обращениями граждан. Второе - участие в законотворчестве. Третье направление - правовое просвещение. Четвертое - это работа с уполномоченными по правам человека в субъектах РФ. И, конечно, международное сотрудничество", - сказала Москалькова в ходе встречи.
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