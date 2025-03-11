Москалькова провела встречу с генсеком ОБСЕ
Москалькова встретилась с генсеком ОБСЕ Синирлиоглу в Доме прав человека
© РИА Новости / Антон Денисов | Перейти в медиабанкУполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова
Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова в Доме прав человека в Москве провела встречу с генеральным секретарем Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) Феридуном Синирлиоглу, передает корреспондент РИА Новости.
Генсек ОБСЕ прибыл во вторник в Дом прав человека для встречи с Москальковой. Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров провел с Синирлиоглу переговоры.
Уполномоченный показала генсеку ОБСЕ помещение, в котором сотрудники её аппарата проводят личный прием граждан, а также рассказала о деятельности федерального омбудсмена в России.
«
"Всего у уполномоченного пять основных направлений деятельности. Первая связана с восстановлением нарушенных прав и работой с обращениями граждан. Второе - участие в законотворчестве. Третье направление - правовое просвещение. Четвертое - это работа с уполномоченными по правам человека в субъектах РФ. И, конечно, международное сотрудничество", - сказала Москалькова в ходе встречи.
Татьяна Москалькова: защита прав человека в России лучше, чем на Западе
10 декабря 2024, 10:00