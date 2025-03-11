https://ria.ru/20250311/moshennichestvo-2004214478.html

На Сахалине бизнесмена заподозрили в мошенничестве с жильем

На Сахалине бизнесмена заподозрили в мошенничестве с жильем - РИА Новости, 11.03.2025

На Сахалине бизнесмена заподозрили в мошенничестве с жильем

Предпринимателя из Приморского края подозревают в мошенничестве со строительством жилья на Сахалине, мужчина задержан, сообщает пресс-служба УМВД по Сахалинской РИА Новости, 11.03.2025

2025-03-11T04:44:00+03:00

2025-03-11T04:44:00+03:00

2025-03-11T04:44:00+03:00

происшествия

приморский край

сахалин

сахалинская область

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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 11 мар – РИА Новости. Предпринимателя из Приморского края подозревают в мошенничестве со строительством жилья на Сахалине, мужчина задержан, сообщает пресс-служба УМВД по Сахалинской области. "Сотрудники уголовного розыска ОМВД по Корсаковскому муниципальному округу задержали по подозрению в совершении мошенничеств директора строительной компании – 38-летнего жителя Приморского края. В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 159 УК РФ (мошенничество в крупном размере)", - говорится в сообщении ведомства. По информации пресс-службы, глава компании заключил с пятью жителями Корсакова договоры на строительство для них жилых домов и бань, при этом на этапе подписания сделок предприниматель не собирался выполнять свои обязательства. После получения авансов он перестал выходить на связь с клиентами. Общая сумма похищенных предпринимателем средств, по предварительным данным, составила около 2,5 миллиона рублей.

https://ria.ru/20250206/vymogatelstvo-1997652572.html

https://ria.ru/20240815/zaderzhanie-1966294587.html

приморский край

сахалин

сахалинская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, приморский край, сахалин, сахалинская область