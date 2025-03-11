https://ria.ru/20250311/mladenets-2004280609.html

В Подмосковье младенца случайно заперли в автомобиле

В Подмосковье младенца случайно заперли в автомобиле - РИА Новости, 11.03.2025

В Подмосковье младенца случайно заперли в автомобиле

Подмосковные спасатели вызволили из легковой автомашины полуторагодовалого ребенка, которого заблокировала сработавшая противоугонная система на парковке возле... РИА Новости, 11.03.2025

2025-03-11T12:01:00+03:00

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происшествия

ступино

мособлпожспас

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МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Подмосковные спасатели вызволили из легковой автомашины полуторагодовалого ребенка, которого заблокировала сработавшая противоугонная система на парковке возле жилого дома в подмосковном Ступино, сообщает "Мособлпожспас" в своем Telegram-канале. "Вчера на парковке возле жилого дома в городском округе Ступино произошел тревожный инцидент. Специалисты "Мособлпожспас" оперативно пришли на помощь полуторагодовалому малышу, запертому в легковушке", - говорится в сообщении. Поясняется, что в единую службу "112" обратились взволнованные родители. Они выгружали вещи из машины, однако внезапно сработала противоугонная система, дверные замки заблокировались. В салоне остались ключи и ребенок. "Прибыв на место вызова, спасатели успокоили родителей и с помощью специального инструмента аккуратно открыли двери автомобиля. Малыш, пристегнутый в автокресле, всё это время вел себя спокойно и с любопытством наблюдал за действиями спасателей. К счастью, он не пострадал и не нуждался в медицинской помощи", - резюмирует ведомство.

https://ria.ru/20241111/sahalin-1983051820.html

ступино

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, ступино, мособлпожспас