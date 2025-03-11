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В Подмосковье младенца случайно заперли в автомобиле - РИА Новости, 11.03.2025
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12:01 11.03.2025
https://ria.ru/20250311/mladenets-2004280609.html
В Подмосковье младенца случайно заперли в автомобиле
В Подмосковье младенца случайно заперли в автомобиле - РИА Новости, 11.03.2025
В Подмосковье младенца случайно заперли в автомобиле
Подмосковные спасатели вызволили из легковой автомашины полуторагодовалого ребенка, которого заблокировала сработавшая противоугонная система на парковке возле... РИА Новости, 11.03.2025
2025-03-11T12:01:00+03:00
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происшествия
ступино
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МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Подмосковные спасатели вызволили из легковой автомашины полуторагодовалого ребенка, которого заблокировала сработавшая противоугонная система на парковке возле жилого дома в подмосковном Ступино, сообщает "Мособлпожспас" в своем Telegram-канале. "Вчера на парковке возле жилого дома в городском округе Ступино произошел тревожный инцидент. Специалисты "Мособлпожспас" оперативно пришли на помощь полуторагодовалому малышу, запертому в легковушке", - говорится в сообщении. Поясняется, что в единую службу "112" обратились взволнованные родители. Они выгружали вещи из машины, однако внезапно сработала противоугонная система, дверные замки заблокировались. В салоне остались ключи и ребенок. "Прибыв на место вызова, спасатели успокоили родителей и с помощью специального инструмента аккуратно открыли двери автомобиля. Малыш, пристегнутый в автокресле, всё это время вел себя спокойно и с любопытством наблюдал за действиями спасателей. К счастью, он не пострадал и не нуждался в медицинской помощи", - резюмирует ведомство.
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происшествия, ступино, мособлпожспас
Происшествия, Ступино, Мособлпожспас
В Подмосковье младенца случайно заперли в автомобиле

В Ступино спасатели вызволили из машины полуторагодовалого ребенка

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой помощи
Автомобиль скорой помощи - РИА Новости, 1920, 11.03.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Автомобиль скорой помощи. Архивное фото
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МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Подмосковные спасатели вызволили из легковой автомашины полуторагодовалого ребенка, которого заблокировала сработавшая противоугонная система на парковке возле жилого дома в подмосковном Ступино, сообщает "Мособлпожспас" в своем Telegram-канале.
"Вчера на парковке возле жилого дома в городском округе Ступино произошел тревожный инцидент. Специалисты "Мособлпожспас" оперативно пришли на помощь полуторагодовалому малышу, запертому в легковушке", - говорится в сообщении.
Поясняется, что в единую службу "112" обратились взволнованные родители. Они выгружали вещи из машины, однако внезапно сработала противоугонная система, дверные замки заблокировались. В салоне остались ключи и ребенок.
"Прибыв на место вызова, спасатели успокоили родителей и с помощью специального инструмента аккуратно открыли двери автомобиля. Малыш, пристегнутый в автокресле, всё это время вел себя спокойно и с любопытством наблюдал за действиями спасателей. К счастью, он не пострадал и не нуждался в медицинской помощи", - резюмирует ведомство.
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ПроисшествияСтупиноМособлпожспас
 
 
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