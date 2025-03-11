https://ria.ru/20250311/miroshnik-2004254330.html

Атака БПЛА на Москву вызвана раздражением Киева и Лондона, заявили в МИД

Атака БПЛА на Москву вызвана раздражением Киева и Лондона, заявили в МИД - РИА Новости, 11.03.2025

Атака БПЛА на Москву вызвана раздражением Киева и Лондона, заявили в МИД

Атака киевских БПЛА на Москву вызвана раздражением Киева и Лондона от возобновившегося диалога Запада с Россией, поэтому атака произошла накануне визита в... РИА Новости, 11.03.2025

2025-03-11T10:16:00+03:00

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2025-03-11T10:16:00+03:00

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киев

родион мирошник

мария захарова

феридун синирлиоглу

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Атака киевских БПЛА на Москву вызвана раздражением Киева и Лондона от возобновившегося диалога Запада с Россией, поэтому атака произошла накануне визита в Москву высоких гостей, заявил посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник. "Совсем неслучайные налеты! Попытки бить по гражданским объектам Москвы и области киевский режим явно активизировал в ожидании "высоких гостей". Достаточно явный маркер крайнего раздражения Киева и их кукловодов от прибытия и ожидаемого прибытия гостей в российскую столицу. Режим отсутствия любого диалога с Москвой, Лондон и ко. гораздо больше устраивал, чем диалог, несмотря на разницу позиций и подходов сторон. Для них явно лучше, чтобы мнение России вообще никто не слышал", - написал Мирошник в своём Telegram-канале. Он также задался вопросом, какую ещё выходку ждать от провоенной коалиции, чтобы сорвать наметившийся диалог. "Мне кажется, что сами себя в методах достижения цели они ограничивать не станут", - отметил он. Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что массированная атака БПЛА ВСУ на Москву связана с визитом в столицу генсека Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) Феридуна Синирлиоглу.

https://ria.ru/20250311/bpla-2004246671.html

https://ria.ru/20250311/zakharova-2004226900.html

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