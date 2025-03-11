Миронов прокомментировал атаку БПЛА на Москву
Миронов назвал атаку БПЛА на Москву демонстрацией мнимой силы Зеленского
Сергей Миронов. Архивное фото
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МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Атака украинских беспилотников на московский регион является отчаянной демонстрацией мнимой силы Владимира Зеленского в попытке сохранить власть, заявил РИА Новости лидер партии "Справедливая Россия - За правду" Сергей Миронов.
Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил ранее, что отбита самая массированная атака вражеских БПЛА на Москву, на разных рубежах в целом сбиты сотни боевых беспилотников. По данным Минобороны, за ночь сбит в Подмосковье 91 БПЛА.
"Бессмысленная с военной точки зрения и преступная по своей сути атака украинских беспилотников в Подмосковье - это продолжение кровавого шоу Зеленского, отчаянная демонстрация мнимой силы в попытке сохранить власть и поставки западного оружия. Этот мотив киевского режима очевиден на фоне происходящих событий", - сообщил Миронов.
Он отметил, что в Курской области группировка ВСУ доживает последние дни, и "военная авантюра оккупантов" подходит к своему логическому завершению.
"Оборона сыпется, пленных все больше, моральный дух мобилизованных украинцев все ниже. А наши бойцы, напротив, демонстрируют чудеса мужества и военного искусства, проводят уникальные операции, как под Суджей", - добавил лидер эсеров.
По его словам, похожая ситуация для киевского режима складывается и на дипломатическом треке. Миронов считает, что на встрече делегации США с представителями Украины в Саудовской Аравии, "куда Зеленского даже не пригласили", американцы поставят украинскую делегацию перед необходимостью принять капитуляцию, в частности, согласиться на отказ от потерянных территорий, "о чем в Вашингтоне уже прямо заявили".
"Это приговор главарю режима с политической и медийной точки зрения. Поэтому такой атакой беспилотников он пытается что-то показать США, выторговать более выгодные условия. Уверен, британцы насоветовали: теракты, провокации, военные преступления - это в их стиле. Чего добьется Зеленский? Ровно обратного", - сказал депутат Госдумы.
Миронов подчеркнул, что уверен в том, что Россия ответит гораздо более массированным, мощным, ошеломляющим ударом по важным украинским объектам.
"Во-вторых, еще большему числу стран в мире стало ясно, что наилучшим и самым быстрым способом прекращения конфликта на Украине является капитуляция киевского режима. Конец близок!", - заключил парламентарий.
Ранее в Росавиации сообщали, что для обеспечения безопасности во всех московских аэропортах вводятся временные ограничения на работу. На данный момент ограничения сняты только в аэропорту "Шереметьево".