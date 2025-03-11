"Мираторг" выплатит компенсации семьям погибших при атаке БПЛА
"Мираторг" выплатит по полтора миллиона рублей семьям погибших при атаке БПЛА
© Фото : пресс-служба губернатора Московской областиСгревшие автомобили на парковке у дистрибьютерского центра "Мираторг" в Домодедово
Сгревшие автомобили на парковке у дистрибьютерского центра "Мираторг" в Домодедово
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МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Компания "Мираторг" подтвердила РИА Новости смерть второго сотрудника от ранений, полученных от падения обломков БПЛА на территорию ДЦ "Домодедово", выплатит компенсации семьям обоих погибших по 1,5 миллиона рублей и оплатит расходы на похороны.
Ранее компания сообщала, что один сотрудник "Мираторга" погиб и двое пострадали из-за падения БПЛА в Домодедово.
"В результате ранений, полученных от падения обломков БПЛА на территорию ДЦ "Домодедово", погиб второй сотрудник компании", - говорится в сообщении.
"Компания выражает искренние соболезнования и слова поддержки семьям погибших и окажет всю необходимую помощь в самое ближайшее время. Это единовременные выплаты в размере 1,5 миллиона рублей, оплата всех расходов, связанных с похоронами", - сказали в "Мираторге".
Кроме того, для сотрудника, получившего ранения, будет оказана материальная помощь 300 тысяч рублей, компания будет следить за его состоянием здоровья.
Ранее власти Подмосковья сообщили, что выплатят семьям погибших по 1 миллиону рублей, раненым выплатят от 100 до 500 тысяч рублей.
Самая массированная атака вражеских беспилотников на Москву была отбита силами ПВО во вторник. В Московской области сбито около сотни украинских дронов, а по всей стране - более 330, сообщало Минобороны РФ. В Подмосковье погибли два человека, пострадали 18, в том числе трое детей, сообщил Минздрав РФ. По факту атаки возбуждено дело по статье "теракт".