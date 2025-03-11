https://ria.ru/20250311/miratorg-2004264653.html

"Мираторг" выплатит компенсации семьям погибших при атаке БПЛА

"Мираторг" выплатит компенсации семьям погибших при атаке БПЛА - РИА Новости, 11.03.2025

"Мираторг" выплатит компенсации семьям погибших при атаке БПЛА

Компания "Мираторг" подтвердила РИА Новости смерть второго сотрудника от ранений, полученных от падения обломков БПЛА на территорию ДЦ "Домодедово", выплатит... РИА Новости, 11.03.2025

2025-03-11T11:01:00+03:00

2025-03-11T11:01:00+03:00

2025-03-11T14:34:00+03:00

мираторг

москва

московская область (подмосковье)

россия

домодедово (аэропорт)

атака беспилотников на москву и подмосковье

происшествия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/0b/2004235107_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_bd0b29051cbd52461e103e5cc826cd0d.jpg

МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Компания "Мираторг" подтвердила РИА Новости смерть второго сотрудника от ранений, полученных от падения обломков БПЛА на территорию ДЦ "Домодедово", выплатит компенсации семьям обоих погибших по 1,5 миллиона рублей и оплатит расходы на похороны.Ранее компания сообщала, что один сотрудник "Мираторга" погиб и двое пострадали из-за падения БПЛА в Домодедово."В результате ранений, полученных от падения обломков БПЛА на территорию ДЦ "Домодедово", погиб второй сотрудник компании", - говорится в сообщении."Компания выражает искренние соболезнования и слова поддержки семьям погибших и окажет всю необходимую помощь в самое ближайшее время. Это единовременные выплаты в размере 1,5 миллиона рублей, оплата всех расходов, связанных с похоронами", - сказали в "Мираторге".Кроме того, для сотрудника, получившего ранения, будет оказана материальная помощь 300 тысяч рублей, компания будет следить за его состоянием здоровья.Ранее власти Подмосковья сообщили, что выплатят семьям погибших по 1 миллиону рублей, раненым выплатят от 100 до 500 тысяч рублей.Самая массированная атака вражеских беспилотников на Москву была отбита силами ПВО во вторник. В Московской области сбито около сотни украинских дронов, а по всей стране - более 330, сообщало Минобороны РФ. В Подмосковье погибли два человека, пострадали 18, в том числе трое детей, сообщил Минздрав РФ. По факту атаки возбуждено дело по статье "теракт".

https://ria.ru/20250311/bpla-2004262064.html

https://ria.ru/20250311/saldo-2004256319.html

москва

московская область (подмосковье)

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

мираторг, москва, московская область (подмосковье), россия, домодедово (аэропорт), атака беспилотников на москву и подмосковье, происшествия