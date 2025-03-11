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"Мираторг" выплатит компенсации семьям погибших при атаке БПЛА - РИА Новости, 11.03.2025
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11:01 11.03.2025 (обновлено: 14:34 11.03.2025)
https://ria.ru/20250311/miratorg-2004264653.html
"Мираторг" выплатит компенсации семьям погибших при атаке БПЛА
"Мираторг" выплатит компенсации семьям погибших при атаке БПЛА - РИА Новости, 11.03.2025
"Мираторг" выплатит компенсации семьям погибших при атаке БПЛА
Компания "Мираторг" подтвердила РИА Новости смерть второго сотрудника от ранений, полученных от падения обломков БПЛА на территорию ДЦ "Домодедово", выплатит... РИА Новости, 11.03.2025
2025-03-11T11:01:00+03:00
2025-03-11T14:34:00+03:00
мираторг
москва
московская область (подмосковье)
россия
домодедово (аэропорт)
атака беспилотников на москву и подмосковье
происшествия
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МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Компания "Мираторг" подтвердила РИА Новости смерть второго сотрудника от ранений, полученных от падения обломков БПЛА на территорию ДЦ "Домодедово", выплатит компенсации семьям обоих погибших по 1,5 миллиона рублей и оплатит расходы на похороны.Ранее компания сообщала, что один сотрудник "Мираторга" погиб и двое пострадали из-за падения БПЛА в Домодедово."В результате ранений, полученных от падения обломков БПЛА на территорию ДЦ "Домодедово", погиб второй сотрудник компании", - говорится в сообщении."Компания выражает искренние соболезнования и слова поддержки семьям погибших и окажет всю необходимую помощь в самое ближайшее время. Это единовременные выплаты в размере 1,5 миллиона рублей, оплата всех расходов, связанных с похоронами", - сказали в "Мираторге".Кроме того, для сотрудника, получившего ранения, будет оказана материальная помощь 300 тысяч рублей, компания будет следить за его состоянием здоровья.Ранее власти Подмосковья сообщили, что выплатят семьям погибших по 1 миллиону рублей, раненым выплатят от 100 до 500 тысяч рублей.Самая массированная атака вражеских беспилотников на Москву была отбита силами ПВО во вторник. В Московской области сбито около сотни украинских дронов, а по всей стране - более 330, сообщало Минобороны РФ. В Подмосковье погибли два человека, пострадали 18, в том числе трое детей, сообщил Минздрав РФ. По факту атаки возбуждено дело по статье "теракт".
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мираторг, москва, московская область (подмосковье), россия, домодедово (аэропорт), атака беспилотников на москву и подмосковье, происшествия
Мираторг, Москва, Московская область (Подмосковье), Россия, Домодедово (аэропорт), Атака беспилотников на Москву и Подмосковье, Происшествия
"Мираторг" выплатит компенсации семьям погибших при атаке БПЛА

"Мираторг" выплатит по полтора миллиона рублей семьям погибших при атаке БПЛА

© Фото : пресс-служба губернатора Московской областиСгревшие автомобили на парковке у дистрибьютерского центра "Мираторг" в Домодедово
Сгревшие автомобили на парковке у дистрибьютерского центра Мираторг в Домодедово - РИА Новости, 1920, 11.03.2025
© Фото : пресс-служба губернатора Московской области
Сгревшие автомобили на парковке у дистрибьютерского центра "Мираторг" в Домодедово
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МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Компания "Мираторг" подтвердила РИА Новости смерть второго сотрудника от ранений, полученных от падения обломков БПЛА на территорию ДЦ "Домодедово", выплатит компенсации семьям обоих погибших по 1,5 миллиона рублей и оплатит расходы на похороны.
Ранее компания сообщала, что один сотрудник "Мираторга" погиб и двое пострадали из-за падения БПЛА в Домодедово.
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"В результате ранений, полученных от падения обломков БПЛА на территорию ДЦ "Домодедово", погиб второй сотрудник компании", - говорится в сообщении.
"Компания выражает искренние соболезнования и слова поддержки семьям погибших и окажет всю необходимую помощь в самое ближайшее время. Это единовременные выплаты в размере 1,5 миллиона рублей, оплата всех расходов, связанных с похоронами", - сказали в "Мираторге".
Кроме того, для сотрудника, получившего ранения, будет оказана материальная помощь 300 тысяч рублей, компания будет следить за его состоянием здоровья.
Ранее власти Подмосковья сообщили, что выплатят семьям погибших по 1 миллиону рублей, раненым выплатят от 100 до 500 тысяч рублей.
Самая массированная атака вражеских беспилотников на Москву была отбита силами ПВО во вторник. В Московской области сбито около сотни украинских дронов, а по всей стране - более 330, сообщало Минобороны РФ. В Подмосковье погибли два человека, пострадали 18, в том числе трое детей, сообщил Минздрав РФ. По факту атаки возбуждено дело по статье "теракт".
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МираторгМоскваМосковская область (Подмосковье)РоссияДомодедово (аэропорт)Атака беспилотников на Москву и ПодмосковьеПроисшествия
 
 
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